Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni - Haberler
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Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören Saniye Özköse, "Annen böyle mi kabul edecekti seni, böyle mi görecekti annen seni?" diyerek gözyaşı döktü.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

Şehit Özköse'nin cenazesini annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi karşıladı.

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören Saniye Özköse, "Annen böyle mi kabul edecekti seni, böyle mi görecekti annen seni?" diyerek gözyaşı döktü.

Vali Dağlı, şehidin annesi Saniye Özköse ve aile üyelerine başsağlığı diledi. Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Arda ve 22 yaşındaki kız kardeşi Tuba Özköse de karşılama sırasında gözyaşı döktü. Baba Musa Özköse'nin ise yurt dışında çalıştığı belirtildi.

Şehit Özköse'nin cenazesi, uçaktan indirilip askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra cenaze nakil aracına konuldu. Törenin ardından şehidin naaşı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi yarın Samsun'da toprağa verilecek.

Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de teröristlere misli ile karşılık verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tayfun Özköse'nin kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Cenazeyi karşılayan şehit yakınları büyük acı yaşadı;

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni

Samsun'a şehit ateşi düştü! Acılı annenin feryadı yürek dağladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri
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