RESTORASYONU TAMAMLANAN HIDIRLIK KÖPRÜSÜ COŞKUYLA AÇILDI

TOKAT (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Hıdırlık Köprüsü, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı, restorasyonu tamamlanan Tarihi Hıdırlık Köprüsü açılışında; Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt da birer konuşma yaptı.

EROĞLU, BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Eyüp Eroğlu selamlama konuşmasına 'bugün çok mutluyuz, heyecanlıyız. " diyerek sözlerine başladı. Bakan Adil Karaismailoğlu'na restorasyona verdiği destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi. "Tarihi dönemlerde barış köprüsü olarak adı geçmiş, hamdolsun bugün bu köprümüz nice güzelliklere şahitlik yapacak. " dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Hıdırlık Köprü'müzün hikayesi çok eski. 771 yıl önce II. Kılıçarslan döneminde yapılan hatta o dönem barış köprüsü diye de ifadede geçen önemli bir köprümüz. Tabii yıllarca köprümüz birçok tadilatlar görmüş veya birçok belki restorasyonlar görmüştü" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen restorasyon çalışması ile tarihi köprünün yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Eroğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın 6, 5 km. lik asfalt çalışmasında Belediyeye verdiği destekten ötürü teşekkür etti. "Şehrimizin çok önemli iki ana arter içme suyu yolu için desteklerini talep etmiştik, Allah razı olsun bize çok büyük destek sağladılar. Bunun yanında Niksar yolumuzda, Sivas istikametinde, Turhal tarafında, havalimanında yapılan çalışmalardan dolayı başta Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çok ciddi destekler aldık, almaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türkiye büyüyecek Tokat büyüyecek, emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. "

Eroğlu, aslına uygun taşlarla eksikleri tamamlanan köprünün araç trafiğine kapalı kalmaya devam edeceğini belirterek şehre hayırlı olmasını diledi.

VALİ BALCI: TOKAT'I DÜNYAYA BAĞLAYACAĞIZ

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Böyle güzel bir restorasyon açılışında sizlerle birlikte bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tokat adına size müteşekkiriz. Atalarımızdan miras kalan pırlanta gibi bir eserin restorasyonuna katkı sağladınız. " dedi. Karayolları Genel Müdürlüğüne de teşekkür eden Vali Balcı, "Türkiye her alanda ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda Tokat da her alanda gelişiyor. Tokat'ta el ele, büyük bir uzlaşmayla ve yardımlaşmayla Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlarken Tokat'ın da yıldızını parlatmaya çalışıyoruz. Tokat'ta eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan, kültür, turizm, sanata, ulaşım, iletişim, enerjiden köy alt yapı projelerine tarımdan, ormancılığa yaklaşık 8 milyarlık bir proje yürütülüyor. İnanıyorum ki; Tokat 5-6 yıl sonra şuandaki mevcut zenginliğinin 2 katına çıkacak. Çamlıbel tünelle hızlı trene bağlandığı zaman, Ünye ile limana bağlandığı zaman Tokat'ı dünyaya, dünyayı da Tokat'a bağlamış olacağız. Aslında dünyayı Tokat'a bağlasak daha güzel olur; Tokat 7 tane ovanın, 3 tane nehrin geçtiği, çalışkan, vatanperver insanların yaşadığı bir yer. Tarımsal ihracatta özellikle tarımsal sanayide bir merkez olacak. İnşallah havalimanı, hızlı trenle, Tokat'ın ürünlerini dünyaya sevk edeceğiz" diye konuştu.

ARSLAN: 2023'E KADAR TOKAT'IN HAVASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ

Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan; "Havalanımızı kısa bir sürede hizmete açacağız, yollarımızla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Köprümüzü açtık. Sayın Bakanımızın destekleriyle Tokat'ta çok güzel yatırımlar geldi. Şimdi Tokat'ın bizden 2 tane isteği var Sayın Bakanım inşallah 2023'e kadar mevcut projeler biter, 2023'ten önce e başlamak üzere Çamlıbel Tüneli ile Ünye Yolu için sizden destekler bekliyoruz. Bu konuda önemli adımlar atacağımıza, bize her türlü desteği vereceğinize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Tokat'ta çok büyük yatırımlar hayata geçti, geçmeye devam ediyor. 2023'e kadar elhamdülillah Tokat'ın havasını değiştireceğiz. Tokat bölgenin parlayan yıldızı olacak" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NUN BÜYÜK BABASI TOKAT'TA MÜFTÜLÜK YAPMIŞ

AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt ise "Marifet iltifata tabidir. Sayın Bakanımız bakan olur olmaz ilk ziyaretlerinden birini Tokat'a yaptı. Bunun çök özel bir anlamı vardı; Kendisinden izin almadım ama bunu sizlerle paylaşmak isterim; Sayın Bakanımızın Büyük Babası 1960-66 yılları arasında Tokat'ta müftülük yapmış. Allah rahmet eylesin. Tokat'ın ilmine, irfanına, ahlakına katkı sağlamış bir büyüğümüz" dedi. Bakan Karaismailoğlu'nun Tokat ziyaretinde Hıdırlık Köprüsünün üzerine daha önce yapılan asfaltı görerek restorasyon talimatı verdiğini hatırlatan Beyazıt, Karayolları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere projede çalışan müteahhitlere de teşekkür etti. Beyazıt, "Türkiye'de 4 bin 800 tane tarihi eseri onarmış bir kardeşiniz olarak tarihi köprümüzü aslına uygun olarak bu kadar güzel bir şekilde tamir ettikleri için burada çalışan bütün ekibe, başta işçiler olmak üzere şükranlarımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

BEYAZIT, YOL VE ULAŞIM ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, "İnşallah Çorum-Alaca yolu, Mecitözü yolu ve Tokat'ımızı 4 tane ilçesine aynı zamanda Akkuş-Aybastı olmak üzere Karadeniz hattına bağlayacak olan Niksar yolu ile ilgili talimatınızı da bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Orada keşif artışı ile ilgili bir hadise görünce, o rakamların da o yolun yapılmasına yetmeyeceğini değerlendirince yine bir talimatla yeniden ihalesi yapılmak suretiyle onun müjdesini de verdi. İnşallah Niksar'ımızı Erbaa'mızı, Reşadiye'mizi, Başçiftlik'imizi Tokat'a bağlayacak olan yolumuzun da 2023'te bitmesinin şahitliğini yapacağız" diye konuştu. Yine bir talimatla ek ihalesi yapılarak Tokat Havaalanını yüzde 98 bitme aşamasına geldiğini anlatan AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt, Tokat'a verdiği desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 17. 15'te konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

"Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz"

"Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395'i buldu, 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. " dedi.

Karaismiloğlu, Tokat'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca restore edilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, köprüyü restore ederek hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi Hıdırlık Köprüsü hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Yeşilırmak üzerine 1250 yılında, Selçuklular döneminde inşa edilmiştir. Asırlardır kitabesi ve özgün yapısı ile günümüze kadar gelen köprümüz, 5 dairesel kemere, 6 ayağa sahiptir ve uzunluğu 116 metredir. Tokat'ın sembolleri arasında yer alan bu tarihi eserimiz, şehrin cazibesini artıran, bölgenin önemli bir kültür varlığıdır. Tarihi Hıdırlık Köprüsü Tokatlılara ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, geleceğin Türkiye'sini inşa ederken geçmişlerine de sahip çıktıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Edirne'den Kars'a, Doğu-Batı, Kuzey-Güney ayırt etmeksizin ülkenin her köşesinde 19 yıldır ulaştırma ve haber leşme yatırımlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Ülkenin bütünsel kalkınmasına omuz veren altyapı yatırımları sayesinde bugün Avrupa ve Asya arasında ulaşımın her modunda bir köprü olduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Lojistik alanında kazandığımız güç, ülkemizi ekonomik açıdan parlak ve iddialı bir geleceğe hazırlıyor. Bugünün gereksinimlerini karşılarken, yarınımızı da kuran projelerle, ürettiğimiz yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'mizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi doğrultusunda destekliyoruz. " diye konuştu.

Tokat'ın binlerce yıl öncesine uzanan medeniyetlerden miras kalan tarihi bir kent olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Atalarımız bize şunu öğretti, değerlerine ve geçmişine sahip çıkmayan milletler, yok olmaya mahkumdur. Bu yaklaşımla, tarihi değer taşıyan yapılarımızı koruyup, kollayarak, restore ederek, yeniden ayağa kaldırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böylelikle tarihimize olan vefa borcumuzu öderken, bu tarihi yapıların gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyoruz. "

"Kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395'i buldu"

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar, Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi köprülerde restorasyon çalışmaları yaptıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Tarihi Malabadi Köprüsü, Kızılin Köprüsü, Kastamonu'daki Taşköprü, Büyükçekmece diğer adıyla Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü ve Ani Köprüsü bunlardan yalnızca birkaçı. Restorasyonlarını tamamlayarak, kültür mirasımıza kazandırdığımız tarihi köprülerin sayısı 395'i buldu, 861 tarihi köprünün de restorasyon uygulama projelerini tamamladık. Afyon'da bulunan Tarihi Kırkgöz Köprüsü, Selçuklu dönemine ait Develioğlu Köprüsü, Batman Çayı üzerinde Roma dönemine ait Perpıra Köprüsü, Edirne Uzun Köprü gibi 31 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı ve kültür mirasımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Daha dün Silivri'deki Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün restorasyonlarını tamamlayarak açılışlarını gerçekleştirdik. Bugün de Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nü hizmete açıyoruz. "

Aziz millete vatanın her karış toprağında, en güzel hizmetleri vermek, ekonomiyi, turizmi, tarımı, sanayiyi canlandırmak, sosyal ve kültürel hayatı zenginleştirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Biz, 'halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek yola çıktık. Çok şükür bize güvenenlerin yüzünü hiç kara çıkarmadık. " dedi.

Yaptıkları hizmetlerden Tokat'ın da hak ettiği payı bugüne kadar aldığını söyleyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar Tokat'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 6, 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 2003'te Tokat'ta sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 275 kilometre daha ekleyerek toplamda 291 kilometreye çıkardık. Tokat'ta halen devam eden 9 kara yolu yatırımının toplam proje tutarı 3 milyar 85 milyon lirayı aşkındır. Bütün dünyanın takip ettiği mühendislik açısından en kıymetli projeleri bir bir hayata geçirirken diğer taraftan yüzyıllar boyu milletimize hizmet etmiş, tarihimize, kültürümüze ait eserlerimize de sahip çıkıyoruz. "

Açılış programına; Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt, Av. Mustafa Arslan, AK Parti Tokat İl Başkanı Dt. Cüneyt Aldemir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Sabuncuoğlu, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve çok sayıda kurum müdürü katıldı.

Konuşmaların ardından köprünün açılış kurdelesi kesildi.

SONRASINDA...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün açılışını yapması sonrasında Tokat - Niksar Yolu Şantiye ziyareti, Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı, Ak Parti Tokat İl Başkanlığı ziyaretlerini yaptı. Saat 21. 30 sularında 900 Adımda 900 yıllık tarihin görüldüğü Sulusokak Semti'nde tarihi alan gezisi, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi ve esnaf ziyaretleri ile program tamamlandı.

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