Mevlid Kandili mesajları, Mevlid Kandili kutlama mesajı 2021, Kısa ve öz Mevlid Kandili Mesajları, Resimli Mevlid Kandili Mesajları 2021

Müslümanlar tarafından büyük önem taşıyan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili gecesi Müslümanlar, Mevlid Kandili mesajları ile birbirlerinin Mevlid Kandilini kutlar. Bu haberimizde sizler için bu önemli güne özel Mevlid Kandili tebrik mesajları, Mevlid Kandili kutlama mesajı 2021, Kısa ve öz Mevlid Kandili Mesajları, Resimli Mevlid Kandili Mesajları''nı derledik. İşte örnek Mevlid Kandili mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Mevlid Kandili kutlama mesajı 2021, Kısa ve öz Mevlid Kandili Mesajları, Resimli Mevlid Kandili Mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dilleğiyle Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice gecelere. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi, Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun.

Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun…

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

KISA VE ÖZ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Yürekler bir atsın bu gece, günahlarınız affolsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Seviyoruz seni ey Nebi! Yıpranmış vakitlerde yıpranmayan tek gül olduğun için. Mevlid kandili mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalplerin okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun.

Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek olsun.

Ey güzeller güzelinin geldiği bu gece gecelerin en güzelisin. Bu doğuş hepimizin doğuşu, bu gece her yer apaydın olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu hayırlı kandiller.

Mekke ufuklarında Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selam ve şefaati üzerimize olması dileğiyle. Hayırlı kandiller.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle. Hayırlı kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller.

AYETLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164) Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

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