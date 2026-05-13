Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Al Nassr Teknik Direktörü Jorge Jesus’un, son saniyede yaptığı hatayla şampiyonluğu erteleyen kaleci Bento’ya maç sonunda sinirli şekilde tepki göstermesi dikkat çekti.

  • Al Nassr, son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçırdı ancak liderliğini sürdürdü.
  • Teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda hata yapan kaleci Bento'ya sinirli bir şekilde tepki gösterdi.
  • Al Nassr, gelecek hafta oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Al Nassr’ın son saniyede yediği gol sonrası teknik direktör Jorge Jesus’un kaleci Bento’ya verdiği tepki dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının maç bitimindeki tavırları gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK SON SANİYEDE ERTELENDİ

Al Nassr, mücadeleyi 1-0 önde götürürken kaleci Bento’nun bitime saniyeler kala yaptığı büyük hata sonrası kalesinde golü gördü ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Al Nassr şampiyonluğu ilan etme fırsatını kaçırdı ancak liderliğini sürdürdü.

JORGE JESUS ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus’un kaleci Bento’ya verdiği tepki dikkat çekti. Portekizli teknik adamın, Bento yanından geçerken sinirli şekilde elini salladığı ve yaptığı hata nedeniyle tepkisini açıkça gösterdiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Jorge Jesus’un maç sonundaki tavırları kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bento’nun son saniyelerde yaptığı hata ve Jesus’un verdiği reaksiyon futbol dünyasında geniş şekilde konuşuldu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI DEVAM EDİYOR

Al Nassr, alınan beraberliğe rağmen şampiyonluk yarışındaki avantajını korudu. Mavi-sarılı ekip, gelecek hafta oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Alper Kızıltepe
