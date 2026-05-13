Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler

Fenerbahçe’nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolu ve sarı-lacivertli camiayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, hem hakemleri hem de Fenerbahçe içindeki eleştiri kültürünü sert sözlerle hedef aldı.

“LİGİN ADİL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuşan Acun Ilıcalı, Süper Lig’de adil bir sistem olmadığını savundu. Ilıcalı, “Türkiye’de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. Sportif başarısızlık var ama çok adil bir sistem olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLER İNSANI DELİ EDER”

Türk hakemleriyle ilgili de sert konuşan Ilıcalı, “Türk hakemlerinin yaptığı hatalardan ya sinir ya da akıl hastası olursunuz” dedi. Açıklamalar kısa sürede futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

“FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ KENDİ İÇİNDE”

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe camiasındaki eleştiri kültürüne de dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulübün en büyük probleminin kendi içindeki yapı olduğunu söyleyen Ilıcalı, “Fenerbahçe’nin asıl problemi kendi içindeki düşmanları” ifadelerini kullandı.

TALISCA ÖRNEĞİNİ VERDİ

Eleştirilerin dozuna dikkat çeken Ilıcalı, Anderson Talisca üzerinden örnek verdi. “Talisca 30 gol atıyor ama hala tartışılıyor. 50 gol atsan da tartışılabilirsin. Fenerbahçe’de böyle bir ruh hali var” dedi.

TEDESCO SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon görev yapan teknik direktör Tedesco hakkında da konuşan Ilıcalı, “Hocamız kusura bakmasın başarılı olamadı. Beraberlik, beraberlik… Karakteri için hiçbir şey demiyorum ancak bu hoca kalmalıydı diyenler var” ifadelerini kullandı.