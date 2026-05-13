Mustafa Destici: "Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Siyasi Bölücüdür, Terör Destekçisidir"

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerine kayyum atanan "Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün siyasi bölücü, terör destekçisi, terör sevicisi olduğunu" savunarak, "Eğer böyle değilse çıksın, 'PKK bir terör örgütüdür. Terör yapıyordur ve ülkeyi bölmek istiyordur. Ben Türkiye'nin toprak bütünlüğünden, milli birliğinden, ortak dilinden, ortak bayrağından yanayım' desin" ifadelerini kullandı.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak başlayan Destici, şunları söyledi:

"İster çay, ister zeytin, ister üzüm, ister buğday, ister arpa üreticisi olsun, bütün tarım üreticilerimizin, çiftçilerimizin daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bizim üretmekten başka çaremiz yok. Biz işsizliği de enflasyonu da yüksek faizleri de üreterek yok edeceğiz. Üretemediğimiz sürece işsizliğe de yüksek faize de enflasyona da mahkum olmaya mecburuz. Yani kendi kendimize yetmediğimiz ve ithalatımızın ihracatımızdan daha fazla olduğu sürece bu ekonomik dengelerin vatandaşın lehine değişmesi mümkün değildir. Sizin bütçenizde açığınız devam ederken, dış ticaret açığınız devam ederken ve bunun sonucu cari açığınız devam ederken ekonomimizin düzelmesini, enflasyonun ve faizlerin düşmesini beklemek hayaldir. Bu yüzden üreteceğiz, üreticimizi destekleyeceğiz."

"BU SON SÜREÇTE GERÇEK KİMLİĞİ, GERÇEK NİYETİ DİLİNE DÖKÜLÜVERDİ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Destici, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Bu ismini zikrettiğiniz şahıs bu ülkede kaç dönem milletvekilliği yapmıştır. Büyükşehir belediye aşkanlığı yapmıştır. Yani bu devlet, bu ülke ona hak ettiğinin kat kat üstünde vermiştir. Peki devlete ne vermiştir, ülkeye ne vermiştir, millete ne vermiştir? Aslında geçmişten beri terör örgütünü desteklediğini biliyorduk. Onlarla birlikte hareket ettiğini biliyorduk. Ama çok kendisini açığa çıkarmıyordu. İşte bu son süreçte gerçek kimliği, gerçek niyeti diline dökülüverdi."

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı siyasi bölücüdür, terör destekçisidir, terör sevicisidir. Bu kadar net. Eğer böyle değilse çıksın desin ki 'PKK bir terör örgütüdür. Terör yapıyordur ve ülkeyi bölmek istiyordur. Ben Türkiye'nin toprak bütünlüğünden, milli birliğinden, ortak dilinden, ortak bayrağından yanayım' desin.

"CHP İLE BİRLİKTE TÜRKİYE HEDEF ALINMIŞTIR"

CHP'deki istifalara yönelik açıklamalarda bulunan Destici, şunları söyledi:

"Biz isteriz ki her şey demokrasi ve hukuk içerisinde yürüsün ki şu ana kadar biz bunun demokrasi ve hukuk içerisinde yürüdüğünü görüyoruz. Masumiyet karinesinin başından beri dikkat edilmesini, hassasiyet gösterilmesini savunuyoruz. Belki adalet gecikir ya da geç işler bizde ama mutlaka hedefe varır. Her şey nerede başladı? Şu anda tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tamamen 'Partiyi ben yöneteceğim. Daha sonra Cumhurbaşkanı adayı olacağım, kazanacağım. Türkiye'yi de ben yöneteceğim' sevdasından ve hülyasından kaynaklandı. İşin açıkçası bu. Yani eski genel başkana yapılan vefasızlık, kongrede yaşananlar, bütün bunları eklediğimizde bunun diğer taraftan da evet bir kişinin hülyasından, rüyasından, arzusundan bahsediyoruz ama bunun bir de gözükmeyen kısmını da bizim okuyabilmemiz lazım Türk siyasetçileri olarak. Bir diğer yönüyle de bu böyle bir kişinin, birkaç kişinin kurgulayıp uygulayabileceği bir plan ya da proje olamaz. Bunun iç ve dış destekçilerinin olduğu, planlayıcılarının olduğu, kurgulayıcılarının olduğu muhakkaktır bana göre. ve yakında bu da ilgili kurum kuruluşlar tarafından tahmin ediyorum gerekirse ortaya da konacaktır. Yani burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte kanaatimce Türkiye hedef alınmıştır."

Elbette biz de isteriz ki her seçilen milletvekili, belediye başkanı dönemini kendi partisi içerisinde tamamlasın. Doğru olan da budur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci sonrasında yaşananlara baktığımızda artık orada ciddi bir ayrılık meydana gelmiştir. Artık geçmişte seçilen belediye başkanları ya da milletvekilleri, partilerinden dışlandıklarını iddia etmektedirler. Onun için ben onların bu kararlarının o yönüyle de incelenmesi ve kararların daha çok Cumhuriyet Halk Partisi ile partilerini bırakan belediye başkanları ya da milletvekilleri arasındaki sürtüşmeden, fikir ayrılığından, dışlanmadan kaynaklandığını görüyorum."

Kaynak: ANKA