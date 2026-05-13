Haberler

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Aydın’da özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma ameliyatının ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun yıllardır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, yağ aldırma ameliyatının ardından yaşamını yitirdi. Şenkal’ın ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

AMELİYAT SONRASI FENALAŞTI

İddiaya göre Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, Efeler ilçesinde bulunan özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu. Operasyonun ardından fenalaşan Şenkal, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şenkal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

4’ÜNCÜ KEZ BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Nazilli’de 12 yıldır Kahveciler Odası Başkanlığı görevini sürdüren Birol Şenkal, geçtiğimiz ocak ayında tek listeyle gidilen seçimde 4’üncü kez başkan seçilmişti. Şenkal’ın vefatı, yakınları ve esnaf camiasını yasa boğdu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

MİT ve Narkotik'ten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Ülkenin en büyük baronu dev operasyonla İstanbul'da yakalandı
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Bir futbolcunun daha kariyeri bitti! O anlar kamerada
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı