Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
CHP’li bazı isimlere yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tamar Tanrıyar hakkında 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından soruşturma başlattı.
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Şikayet, 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda asılsız iddialar ve kişilik haklarına saldırı olduğu iddiasına dayanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

ÖZEL VE AĞBABA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik, "hakaret" ve "iftira" içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle Tamar Tanrıyar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI" VURGUSU 

Şikayet dilekçelerinde, bir YouTube kanalında 9, 10 ve 11 Mayıs 2026'da yayımlanan videolarda, Özel ve Ağbaba hakkında asılsız iddialarda bulunulduğu ve kişilik haklarına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu yayınların "kamu görevlisine görevinden dolayı ve şahsa alenen hakaret" suçunu teşkil ettiği öne sürüldü.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞU BELİRTİLDİ 

Dilekçede, iddiaların tamamen hayal mahsulü ve "masa başında uydurulmuş iftiralar" olduğu iddia edildi. Ayrıca, şüphelinin daha önce de benzer asılsız iddialarla kendilerini hedef aldığı, yargı önünde bu iddiaların hiçbirine dair delil sunamadığı vurgulandı. Şikayet üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıyar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından soruşturma başlattı.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıArda Yıldız:

İddialar çok gerçekçi

Haber YorumlarıUfuk BİR:

İddia ise nasıl gerçekçi oluyor kendini kandır

Haber YorumlarıSktgdn:

Arda yıldız aaq bu iddia da gerçek o zaman

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Tamar belgesiz görüntüsüz konuşmaz

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında tam istedikleri gibi gizli tanık yapacakları biri her zamanki gibi çam,meşe,gürgen gibi kerestelik ağaç isimleriyle afişe etmeden adlandırıp gizli tanık yapılabilirdi

