Dursun Özbek'in dili sürçtü, salon yıkıldı: Bunda bir iş var

Galatasaray Kulübü’nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek’in yaptığı konuşma salonda renkli anların yaşanmasına neden oldu. Özbek’in şampiyonluk sayısını söylerken yaptığı dil sürçmesi büyük kahkaha kopardı.

“26” YERİNE “36” DEDİ

Kürsüde konuşma yapan Dursun Özbek, Galatasaray’ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa değinirken şampiyonluk sayısını yanlış söyledi. Özbek, “Cuma günü şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36…” ifadelerini kullandı.

SALONDA KAHKAHA TUFANI

Başkan Özbek’in “36” demesi sonrası salonda büyük kahkaha koptu. Durumu fark eden Özbek de gülümseyerek, “36 ağzımdan çıktı ya! Bunda bir iş var” dedi.

GÜNDEM OLDU

Divan kurulunda yaşanan o anlar kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları Özbek’in sözlerini sosyal medyada esprili yorumlarla paylaştı.