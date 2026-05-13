Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
“Mahallenin Muhtarları” dizisinde canlandırdığı “Eczacı Bahadır” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Alp Balkan, doğum gününü kutladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Balkan’ın cenazesinde imamın, “Biz cenaze imamlarıyız, çok nadir görüyoruz böyle kalabalığın helal ettiğini” sözleri dikkat çekti. Acılı babanın tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü anlar ise yürek burktu.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan “Mahallenin Muhtarları” dizisinde “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren oyuncu Alp Balkan 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
DOĞUM GÜNÜNDEN SAATLER SONRA ACI HABER
Doğum gününü kutladıktan sadece saatler sonra yaşamını yitiren oyuncu için bugün Bakırköy Yenimahalle Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Balkan’ın tabutu, cenaze namazından dakikalar önce camiye getirildi.
ACILI BABA TABUTA SARILDI
2. Sayfa'nın aktardığı görüntülere göre; oyuncunun cenazesine tekerlekli sandalye ile katılan babası, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazedeki duygusal anlar çevrede bulunanları da derinden etkiledi.
ÜNLÜ İSİMLER CENAZEYE AKIN ETTİ
Alp Balkan’ın cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı. Törende Süleyman Yağcı, Tuna Arman, Şehrazat ve Çiğdem Tunç gibi isimler yer aldı.
Oyuncunun naaşının, cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.
İMAMIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Cenaze töreninde helallik alınırken imamın yaptığı konuşma dikkat çekti. İmam, “Şahsım adıma söylüyorum, tenzih ediyorum sizi. Biz cenaze imamlarıyız, çok nadir görüyoruz böyle kalabalığın helal ettiğini ve iyi biliriz dediğini” ifadelerini kullandı.