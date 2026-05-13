Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amedspor'un Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgilendiği ve görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

AMEDSPOR'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Radyospor'a açıklamalarda bulunarak basında çıkan transfer haberlerini kesin bir dille yalanladı.

''GÖRÜŞMEMİZ OLMADI''

Herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirten Nahit Eren, "Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkma başarısı gösteren Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.