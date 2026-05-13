Haberler

Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Mauro Icardi'nin transfer edileceği iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çıkan haberleri yalanlayan Nahit Eren, "Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik'' dedi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amedspor'un Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgilendiği ve görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

AMEDSPOR'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Radyospor'a açıklamalarda bulunarak basında çıkan transfer haberlerini kesin bir dille yalanladı. 

''GÖRÜŞMEMİZ OLMADI''

Herhangi bir görüşmenin gerçekleşmediğini belirten Nahit Eren, "Mauro Icardi ile hiçbir şekilde görüşmemiz olmadı. Haberleri ben de takip ettim. Ancak Icardi ya da menajeriyle görüşmedik." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 46 maça çıkma başarısı gösteren Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi

Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz

Türk yargısında yeni dönem! Yapay zeka destek sistemi geliyor
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Bayrampaşa Hali karıştı! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında

Savaş "hali"! 12 polis yaralandı, 7 kişi gözaltında
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi