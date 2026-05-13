Haberler

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’i transfer etmek istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ise ancak 150 milyon euroluk teklif karşısında transfere onay vereceği belirtildi.

  • Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olması halinde Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
  • Galatasaray, Osimhen için ancak 150 milyon euro teklif gelmesi durumunda transfere izin verecek.

Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için harekete geçtiği öne sürüldü. Avrupa basınında yer alan iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

MOURINHO OSIMHEN’İ İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olması halinde Victor Osimhen’i takımında görmek istiyor. Portekizli teknik adamın, Nijeryalı yıldızı transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

GALATASARAY DEV TEKLİF BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Osimhen’i takımda tutmak istediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın yıldız golcü için ancak 150 milyon euro seviyesinde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Victor Osimhen’e Avrupa’nın önemli kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Real Madrid iddiası transfer gündemine damga vurdu. Nijeryalı golcünün performansı Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

GÖZLER MOURINHO KARARINDA

Jose Mourinho’nun Real Madrid’e gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Osimhen hamlesi şimdiden büyük ses getirdi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
'Casusluk' davasında ara karar! İmamoğlu dahil 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi

İmamoğlu'nun "Casusluk" davasında ara karar
CHP'den DEM Parti'ye 'ara seçim' ziyareti! İşte aldıkları yanıt

CHP'den DEM Parti'ye "ara seçim" ziyareti! İşte aldıkları yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yalan haberden kim ölmüş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ve Türk futboluna olay sözler

Fenerbahçe ve Türk futboluna verdi veriştirdi
Oyuncu Alp Balkan'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti

'Eczacı Bahadır'a son veda! İmamın sözleri dikkat çekti
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı