Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Real Madrid’in başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için harekete geçtiği öne sürüldü. Avrupa basınında yer alan iddia futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

MOURINHO OSIMHEN’İ İSTİYOR

Fransız basınında yer alan haberlere göre Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olması halinde Victor Osimhen’i takımında görmek istiyor. Portekizli teknik adamın, Nijeryalı yıldızı transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtildi.

GALATASARAY DEV TEKLİF BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Osimhen’i takımda tutmak istediği ifade edildi. Haberde, Galatasaray’ın yıldız golcü için ancak 150 milyon euro seviyesinde astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere onay verebileceği aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE

Victor Osimhen’e Avrupa’nın önemli kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, Real Madrid iddiası transfer gündemine damga vurdu. Nijeryalı golcünün performansı Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

GÖZLER MOURINHO KARARINDA

Jose Mourinho’nun Real Madrid’e gidip gitmeyeceği henüz netlik kazanmazken, Osimhen hamlesi şimdiden büyük ses getirdi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.