Galatasaray'ın borcu açıklandı

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla hazırlanan 9 aylık konsolide mali raporunu açıkladı. Açıklanan raporda kulübün gelirlerinde büyük artış yaşandığı belirtilirken toplam borcun da yükseldiği duyuruldu.

HASILATTA DEV ARTIŞ

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray’ın toplam hasılatının geçen döneme göre yüzde 47 artarak 11.7 milyar liradan 17.2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Hatipoğlu, “Takımlarımız sadece sahada şampiyon olmuyor, aynı zamanda bu sene hasılatta çok ciddi bir artışla rakiplerimizin önüne geçti” ifadelerini kullandı.

25 MİLYON TL KAR AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılı kulübün 9 aylık dönemi toplam 25 milyon lira kârla kapattığı duyuruldu. Hatipoğlu, enflasyon muhasebesi etkisinin tabloya 3.4 milyar lira olarak yansıdığını belirtirken finansman giderlerinin ise 2.2 milyar lira olduğunu söyledi.

SPONSORLUK VE UEFA GELİRLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray’ın sponsorluk, loca ve mağazacılık gelirlerinde büyük artış yaşandığı belirtildi. Sponsorluk ve reklam gelirlerinin 3.6 milyar liraya ulaştığı açıklandı. UEFA gelirlerinin ise Şampiyonlar Ligi performansı sayesinde yüzde 167 artışla 2.75 milyar liraya çıktığı ifade edildi.

FUTBOLCU MAAŞLARI 6.5 MİLYAR TL

Raporda sporcu ücretlerinin 6.5 milyar liraya yükseldiği duyuruldu. Futbolcu bonservis giderlerinin ise 2.6 milyar lira olduğu belirtildi.

BORÇ 29.4 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

İbrahim Hatipoğlu, kulübün toplam yükümlülüklerinin 25 milyar liradan 29.4 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Borçtaki artışın en önemli nedeninin bonservisli transferlerden kaynaklanan ticari yükümlülükler olduğu ifade edildi.

95.3 MİLYON EURO SPONSORLUK GELİRİ

Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu ise 1 Haziran 2025’ten bu yana sponsorluklardan toplam 95.3 milyon euro gelir elde edildiğini açıkladı. Yelkencioğlu ayrıca görev süresinde 10 yılda 7 şampiyonluk gördüğünü belirterek Okan Buruk ve Dursun Özbek’e teşekkür etti.