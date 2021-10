KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Federal çözüm defteri bizim için kapanmıştır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözüm defterinin kendileri için kapandığını, tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında fahri doktora unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin 2021-2022 Akademik Yıl Açılışı münasebetiyle öğrencilere 'Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk'ünün Adadaki Varoluş Mücadelesi' konulu konferansı verdi.

HKU Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Üniversitemiz 559 personel ile yoluna devam ediyor. 8 fakültemiz 32 bölümümüz var. Üniversitemiz olarak bir ayağımız İstanbul'da bir ayağımız ABD'dedir. Öğrencilerimizi destekleyen yenilikçi bir eğitimi öğrencilere ve akademisyenlere sunmaktayız. HKÜ kaliteli dil eğitimi sunan, geleceğin insan gücünü yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kaliteli bir akademik kadromuz vardır. Öğrencilerimizi modern bir kampüs ortamında öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversitemiz genel memnuniyet sırasında 17. Sıradadır. Mezunları en hızlı istihdam olan üniversiteler arasında ilk 10 içindedir. Üniversitemiz her kulvarda ilk 10'dadır. Hedefimiz daha yüksektir. Mütevelli heyetimize, akademik kadro ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, "2021-2022 akademik açılış törenimize hoş geldiniz. Bilgi üreten gençler yetiştirmek gayesiyle çalışıyoruz. Nitelikli iş gücünün ülke kalkınması büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanıyla mavi vatanda gemide tanışmıştık. O zaman başbakandı. Bugün üniversitemizde ders verecek. Eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerine birazdan ödüllerini alacaklar. Üniversitemizden toplam 13 bin 162 öğrenci mezun oldu. Bu mezunlarla karşılaşıyorum. Bunların gözlerindeki pırıltıyı görünce üniversitemizin önemini bir kez daha anlıyorum. Her yıl mezunlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder başarılar diliyorum. 2021-2022 akademik eğitim öğretim yılımızı hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Federal çözüm defteri kapandı tek yol iki devletli çözümdür"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu unvan benim için büyük bir onurdur. Üniversiteye teşekkür ediyorum. KKTC'den sizlere sevgi ve saygılar getirdim. Son bir yıl çok süratli geçti. Sürekli Türkiye ile temaslarımı arttırdım. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs halkının zor gününde hep yanında oldu. Gaziantep'in kurtuluşunun 100. Yıl dönümü. Şahinbeylerimizin verdiği mücadeleyle Gaziantep'imiz özgürlüğüne kovuştu. Biz de kurtuluş mücadelesi verdik. Kıbrıs Türk halkının Anadolu'yla bağlantısı koparıldı. İngiltere 1914 Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermek için Kıbrıs Türk halkına her türlü zulmü yaptı. Ama Kurtuluş savaşı Kıbrıs halkı için ilham kaynağı oldu. Esaret döneminde bize karşı yapılan her türlü zulme karşı direnmiştir. 1960 yılına kadar bu varlığını sürdürmüş. 1960 sonrası Kıbrıs'ın Yunanistan'a vermek için büyük bir çalışma içine girdiler. Kıbrıs'ta yaşan iki ayrı halk vardır. Rumlar ve Türklerdir. İki halk da birbirinden çok farklıdır. 1960 yılında Kıbrıs cumhuriyeti kuruldu. Bunda Türkiye'nin olağanüstü bir çabası oldu. Ama daha sonra Kıbrıs Türk halkını yok etmek için her türlü oyuna başvurdular. Ama Türkiye'nin desteğiyle halkımız örgütlenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyetinin hükümeti yapılan katliamlardan sonra müdahale etmek için çalışmalara başladı. Ancak ABD bunu engelledi. Türkiye ABD'ye Kıbrıs'ta Türk katliamını seyirci kalmayız cevabı verdi. 1974'te 20 Temmuz sabahı barış harekatını gerçekleşti. Kıbrıs halkı bağımsızlığına kavuştu. Kıbrıs'ta federal temelde anlaşma mümkün olmadı. Rumların aklında Türkiye'nin oradan çekilmesi ve Kıbrıs Türklerinin asimile etmek istiyor. Ben Rum lidere bütün bunlara söyledim. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyiz. Biz iki devleti savunan bir Cumhurbaşkanıyım. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyet duyuyorum. Biz hiçbir zaman Rumların haklarına saygısızlık etmedik. Kıbrıs'ta hiçbir zaman bizi Yunanlılar yönetmedi. Kıbrıs halkı kendi kendini yönetme hakkına sahiptir. İki halk vardır bu halklar iç içe yaşayamıyorsa iki devletli bir çözüm olmalıdır. Gelinen aşamada biz bu meseleyi Kıbrıs Türk halkının bu mücadeleyi kendi başına sürdürmesi mümkün değildir. Dolaysıyla biz güçlü bir Türkiye'nin desteği çok önemlidir. Bir çözüm olmadan Kıbrıs'ın AB'ye alınması hukuksuzluktur. Bu sorduğumuzda bu hukuki değil siyasi bir karardır diyorlar. Biz federasyon defterini kapattık. Tek çözüm iki devletli çözümdür" diye konuştu. - GAZİANTEP