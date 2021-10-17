Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi - Haberler
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Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Antalya'da bir süredir sorun yaşadığı kayınbirederiyle kaldırımda karşılaşan şahıs, elindeki bıçakla talihsiz adama saldırdı. Ortalık kan gölüne dönerken, mahalle tarafından linç edilmek isteyen şahsı polis kurtardı.

Antalya'da sokak ortasında vahşet yaşandı. Ramazan U., sorun yaşadığı kayınbiraderi Oktay K. ile kaldırımda karşılaşmasının ardından gözü döndü. İkili bir anda kavgaya tutuştu. Ramazan U., daha sonra elindeki bıçaklaOktay K.'yı defalarca bıçakladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde Ramazan U., kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan U., üzerindeki bıçağı çıkararak kovaladığı Oktay K.'yi yakalayıp vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Olayı görenlerin tepkisi üzerine Ramazan U. elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atarak kaçtı. Çevredekiler, yakaladıkları Ramazan U.'yu linç etmek istedi. Ramazan U.'ya tekme ve yumrukla vuran halk, bir yandan da polise haber verdi. Polis, dövülen Ramazan U.'yu kurtarıp araçlarına aldı. Bu sırada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri de Oktay K.'yi ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan U.'nun dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sokak ortasında vahşet! Damat, kayınbirederini bıçaklayıp ortalığı kan gölüne çevirdi - Haberler
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