Dizüstü Bilgisayarınız Donarsa Ne Yapmalısınız?

Bilgisayarınız sadece en önemli görevlerin ortasında donuyor gibi geliyor, değil mi? Bilgisayarınız neredeyse tarama yapacak kadar yavaşladıysa veya tamamen yanıt vermiyorsa, sorundan nasıl kurtulacağınız ve gelecekte olmasını nasıl önleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Komutu Algılaması için Bir Dakika Verin

Özellikle CPU açısından yoğun bir görev yapıyorsanız, bazen işler bir an için kilitlenir ve dizüstü bilgisayarınızın donmasa bile kalıcı olarak donmuş olduğunu düşünmenize neden olur. Bilgisayarınız tamamen kilitlenmiş gibi görünüyorsa, ona algılaması ve yaptığı işi bitirmesi için birkaç dakika verin.

Bunun gerçekte kaç kez işe yaradığına şaşıracaksınız, özellikle de bu rastgele bir olaysa (ve kronik bir sorun değilse). Benzer şekilde, farenizin düzgün çalıştığından emin olun; farenizin bağlantısı yeni çıkmış veya pilleri bitmiş olabilir, bu da bilgisayarınızın donuyormuş gibi görünmesine neden olabilir.

Suçlu Programı Kapatın

Windows düzelmezse (veya düzeldikten sonra tekrar donmaya başlarsa), eski sadık dostları çağırmanın zamanı gelmiştir: Ctrl + Alt + Delete. Bu komboyu klavyenizde yapın ve çalışan programların bir listesini görmek için ortaya çıkan ekrandan Görev Yöneticisi seçeneğini seçin. Mac kullanıcıları, benzer bir menüyü açmak için Command + Option + Escape'i kullanabilir.

Bunlardan herhangi biri yanıt vermiyorsa, bunları seçin ve Görevi Sonlandır düğmesini tıklayın. İzole bir olayla uğraşıyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey bu olmalı. İşletim sisteminiz, programı kapatır kapatmaz yeniden kendine gelmelidir ve işinize devam etmek için yeniden başlayabilirsiniz.

Bu program çalışırken bilgisayarınız her zaman donuyor gibi görünüyorsa, onu kaldırmanız ve bir alternatif bulmanız gerekebilir. Program kaynakları tükenecek kadar yoğunsa, donanımınızı yükseltmeniz bile gerekebilir.

Tarayıcınızın Görev Yöneticisini Kontrol Edin

Bazen bilgisayarınız iyi çalışıyor, ancak tarayıcınız belirli bir sayfada takılıyor. ve bilgisayarlarda yaptığımız şeylerin çoğu tarayıcıyla sınırlı olduğunda, bu sadece bulunduğunuz sayfa olabilirken, tüm bilgisayarınız donuyormuş gibi geliyor. Bu senaryolarda, Windows Görev Yöneticisi tarayıcınızın yanıt vermediğini söyleyebilir, ancak bunun nedeni hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız daha derine inmeniz gerekir.

Chrome ve Edge'de, tarayıcının Görev Yöneticisini görmek için Shift + Esc tuşlarına basın. Firefox'ta menü düğmesine tıklayıp Diğer Araçlar >Görev Yöneticisi'ne gidebilirsiniz. Bu, tarayıcınızda çalışan farklı işlemleri size gösterecek ve potansiyel olarak hangi sayfanın veya uzantının donmuş olabileceği veya çok fazla CPU ve bellek kullandığı hakkında bazı bilgiler verecektir.

Ayrıca, bir uzantıyla olağandışı bir çakışma yaşayabilirsiniz (örneğin, yakın zamanda Google Dokümanlar'ı donduran Grammarly uzantısıyla ilgili sorunlar yaşadım) bu nedenle, sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için herhangi bir tarayıcı uzantısını devre dışı bırakmayı deneyin. Umarım geliştiriciler, Grammarly'nin yaptığı gibi bir düzeltme yayınlarlar.

Yeniden Başlatın ve Tekrar Deneyin

Görev Yöneticisini bile açamıyorsanız, bilgisayarınız gerçekten kilitlenmiştir ve onu yeniden çalıştırmanın tek yolu donanımdan sıfırlamadır. Bilgisayarınız kapanana kadar güç düğmesini basılı tutun, ardından sıfırdan yeniden başlatmak için güç düğmesine tekrar basın.

Donma meydana geldiğinde önemli bir şey üzerinde çalışıyorsanız, programa ve kaydedilmemiş belgeleri nasıl işlediğine bağlı olarak onu kurtarabilirsiniz. Örneğin, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint, çalışırken yedekleri otomatik olarak kaydeder ve genellikle programı bir sonraki açışınızda bunları kurtarabilirsiniz. Ayrıca Dosya >Bilgi >Belgeleri Yönet >Kaydedilmemiş Belgeyi Kurtar seçeneğine de gidebilirsiniz.

Her seferinde işe yaramayacak, ancak denemeye değer - benzer bir özelliği olup olmadığını görmek için hangi programın çöktüğü üzerinde biraz araştırma yapın. Olmazsa, ne yazık ki bu işin bir kısmını tekrar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Güvenilirlik İzleyicisini Kontrol Edin

Kilitlenmelerinizin nedenini hala tam olarak belirleyemiyorsanız, bazı ek sorun giderme işlemleri yapmanız gerekecektir. Bu durumlarda, Windows'un Güvenilirlik İzleyicisi'ni kontrol etmenizi öneririm; bu, Windows'un ayarlarında gömülü, daha az bilinen, hata raporlama aracıdır. Başlat menüsünü açın, "güvenilirliği" arayın ve beliren Güvenilirlik geçmişini görüntüle seçeneğini tıklayın.

Güncellemeler ve yeni yüklenen uygulamaların yanı sıra kilitlenme günlükleri ve diğer sorunlarla birlikte PC'nizin zaman içindeki güvenilirliğinin bir grafiğini göreceksiniz. Donma sorununuzla aynı zamanda listelenen bir hata bulursanız, Güvenilirlik İzleyicisi size teknik ayrıntıları görüntüleme veya sorunun çözümü için Microsoft'un veritabanını kontrol etme seçeneği sunar. Bu ayrıntılarda, daha fazla bilgi için arayabileceğiniz bazı hata kodları olabilir. Bu arada Microsoft'un veritabanı nadiren çalışır, ancak denenmesi gereken bir şeydir.

Bunlar yardımcı olmazsa, donma başlamadan önce hangi uygulamaların veya güncellemelerin yüklendiğini öğrenmek için grafiği de kullanabilirsiniz. Nedeni yeni bir program veya güncelleme gibi görünüyorsa, bilgisayarınızı yüklenmeden önceki durumuna döndürmek için Sistem Geri Yükleme'yi kullanmayı deneyin.

Mavi Ekran Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Bilgisayarınızın donmasını sonunda bir çökme ve üzgün suratlı Mavi Ekran izlerse, sorunlarınızın nedeni hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Mavi ekrandaki QR kodu ve "Durma Kodu" araştırmanız için uygun başlangıç ??noktalarıdır, ancak nadiren size her şeyi anlatırlar.

Bu nedenle, bir çökme sırasında bilgisayarınızın oluşturduğu "döküm dosyasını" okuyan ve biraz daha kullanıcı dostu bir şekilde sunan ücretsiz bir araç olan BlueScreenView'ı da kontrol etmenizi öneririm. (İndirme bağlantıları o sayfanın altındadır; bulması biraz zor). Hala oldukça teknik, ancak hangi sürücünün veya aygıtın çökmeye neden olduğunu görmek için yatay olarak kaydırabilir ve suçluyu bulmak için arayabileceğiniz diğer kodları görebilirsiniz.

BlueScreenView'ın yapımcıları, WhatIsHang ve AppCrashView gibi denemeye değer olabilecek bir dizi başka donma ve kilitlenme tanılama aracına da sahiptir. Yine, Sistem Geri Yükleme, sorunu çözmeye çalışırken burada yardımcı olabilir.

Son Zamanlardaki Herhangi bir Sürücüyü Yeniden Yükleyin

Sistem Geri Yükleme birçok sorunu çözebilirken, tespit edilmesi daha zor olabilecek bazı tuhaflıkları her zaman onaramayacağını gördüm. Örneğin, grafik kartımı yükselttikten sonra bilgisayarım son zamanlarda sürekli donmaya başladı. Muhtemelen eski sürücüden kalan ve çakışan bazı bileşenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı ve Display Driver Uninstaller'ı (DDU) güvenli modda çalıştırmak sorunu temizlemek için yeterliydi.

Yakın zamanda yeni bir donanım kurduysanız, sürücülerini kaldırmayı veya yeni değiştirdiğiniz eski donanımın sürücülerini kaldırmayı deneyin ve sorunu çözüp çözemeyeceğinize bakın. Özellikle DDU, birbirine müdahale eden grafik ve ses sürücüleri için harika bir araçtır.

Kötü Amaçlı Yazılım Taraması yapın

Tüm bilgisayar hatalarında olduğu gibi, kötü amaçlı yazılım taraması yapmak ve sorunlarınıza kötü bir şeyin neden olup olmadığını görmek, özellikle de bir süredir yapmadıysanız, asla zarar vermez. Malwarebytes gibi ücretsiz bir tarayıcı alın, sabit sürücünüzü taramasına izin verin ve bir şey çıkıp çıkmadığına bakın. Başınız belaya girerse bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlardan temizleme kılavuzumuza göz atın.

Sabit Diskinizi Kontrol Edin

Arızalı bir sabit sürücü, takılmalara ve diğer benzer sorunlara neden olabilir, bu nedenle tarama yaparken sabit sürücünüzün sağlığını da kontrol edin. Bunu Komut İstemi'nde wmic diskdrive get model,status komutunu çalıştırarak yapabilirsiniz, ancak daha ayrıntılı sağlık bilgileri için Windows için CrystalDiskInfo (ücretsiz) veya macOS için DriveDx (ücretsiz deneme sürümüyle 20 ABD doları) çalıştırmanızı öneririm. Bu araç sürücünüzü "Tamam" dışında bir şey olarak gösteriyorsa, sorunlarınızın nedeni bu olabilir ve bu sürücüyü aceleyle değiştirmek isteyeceksiniz.

Aşırı Isınmaya Dikkat Edin

Aşırı ısı, bilgisayarınızın ironik bir şekilde donmasına neden olabilir, bu nedenle bu sorunun tekrar tekrar ortaya çıktığını görürseniz, belki de soğutmanız suçludur. Core Temp gibi bir sıcaklık monitörü kurun, seçeneklerini Bildirim Alanında sıcaklığı gösterecek şekilde yapılandırın ve her zaman görünür olması için bu simgeyi açılır tepsinin dışına ve görev çubuğuna sürükleyin.

Bilgisayarınız bir daha donduğunda, sorunun ısı olup olmadığını görmek için Core Temp simgesine hızlıca göz atabilirsiniz. Sıcaklık 90 santigrat derece veya üzerindeyse, bilgisayarınızın aşırı ısındığı neredeyse kesindir.

Bilgisayarınızın aşırı ısındığını söyleyebilecek yüksek sesli bir fana dikkat edin. Bilgisayardaki tozları yüksek basınçlı bir silgiyle temizleyin. Fanınızın gerçekten çalıştığından emin olun; bunlardan herhangi biri dönmüyorsa, rulmanınız arızalı olabilir ve fanı değiştirmeniz gerekebilir.

RAM'inizi Test Edin

Düşük bellek de, kilitlelenen makinelerin suçlusu olabilir, bu nedenle RAM belleğinizin arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, bazı testler yapma zamanı gelmiştir. Başlat menüsünü açın ve "Windows Bellek Tanılama Aracı"nı arayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatacak ve belleğinizi test edecek ve herhangi bir sorun bulursa size bildirecektir. Daha kapsamlı testler gerçekleştiren açık kaynaklı bir önyükleme diski olan Memtest86+'yı da deneyebilirsiniz.

Tüm testler doğru çıkıyorsa, yeterli RAM'iniz olmayabilir. Bir sonraki sorun yaşadığınızda Görev Yöneticisini açmak için Ctrl + Shift + Esc tuşlarına basın ve Performans sekmesine tıklayın. Belleğiniz dolmuşsa, yükseltme zamanı gelmiş olabilir.

Ne tür bir RAM'e sahip olduğunuzu, ne satın almanız gerektiğini ve nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için dizüstü bilgisayar modelinizi Google'da aratın. (Apple'ın dizüstü bilgisayarlarında ve birçok yeni ince ve hafif dizüstü bilgisayarda olduğu gibi, RAM'iniz anakarta lehimlenmişse, tamamen yeni bir dizüstü bilgisayar satın almanız gerekebilir.)

Her Şey Başarısız Olursa, Profesyonelleri Arayın

Sorunu başka hiçbir şey çözmüyorsa, kendi başınıza kolayca çözülemeyecek bir donanım sorununuz olabilir. Dizüstü bilgisayarınız hala garanti kapsamındaysa, servis için üreticiyle iletişime geçin. Anakartınız (veya başka bir parçanız) gerçekten arızalanıyorsa, muhtemelen ücretsiz olarak değiştireceklerdir.

Garantinizin süresi dolmuşsa, bölgenizde iyi bir tamirhane bulun ve sorunu daha fazla teşhis edip edemeyeceklerine bir bakın. Bu onarım için ödeme yapmanız veya - çok maliyetliyse - dizüstü bilgisayarı tamamen değiştirmeniz gerekebilir.

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