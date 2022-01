Microsoft Haberleri - Microsoft Haber - Haberler

The Day Before sistem gereksinimleri 2022! The Day Before kaç GB?

Açık dünya hayatta kalma oyunu olan The Day Before'un sistem gereksinimleri neler? The Day Before kaç GB? The Day Before ne zaman çıkacak? The Day Before hangi platforma çıkacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizin detayında…

Microsoft - 05.01.2022