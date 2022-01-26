Microsoft Haberleri - Microsoft Haber - Haberler

Microsoft Haberleri
Microsoft haber, Microsoft son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Dünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti eridi! Ocakta tek kazanan Warren Buffet olduDünyanın en zengin 10 insanından 9'unun serveti bu ay borsada 135 milyar dolar eridi. İlk 10'da zenginleşen tek isim Warren Buffett oldu. Bu ay Tesla'nın kurucusu Elon Musk 30, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 23 milyar dolar kaybetti. Warren Buffet'in serveti ise 1,4 milyar dolar artarak 110 milyar dolara yükseldi.
Xbox'ın 2021 geliri yıllık 2 milyar artarak rekor kırdı!Microsoft, Xbox'ın geçen yıl 16,28 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bu gelirin yıldan yıla yüzde 17'lik bir artış sağladığını bildirdi. Xbox'ın konsollarla ilgili geliri bir önceki yıla göre yüzde 63,3 artış gösterdi.
Microsoft'un net karı ve geliri arttıTeknoloji ve yazılım devi Microsoft, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.
2022'de çıkması merakla beklenen 10 oyunOyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklediği 10 oyun!
Xbox, Call of Duty'nin PlayStation'a çıkmaya devam edeceğini doğruladıMicrosoft'un Activision Blizzard'ı satın aldığı haberinden birkaç gün sonra, Xbox başkanı ve Microsoft Gaming'in CEO'su Phil Spencer, Activision Blizzard oyunlarının PlayStation'a gelme olasılığı hakkında açıklama yaptı.
Son dakika: BTC Turk'teki erişim sıkıntısı sona erdi! Borsada parası olanlar derin bir nefes aldıSon dakika: Dün akşamdan beri erişim sorunu yaşanan BTC Turk'teki arıza giderildi. Borsada parası olanlar derin bir nefes alırken, şirketten yapılan açıklamada erişim kesintilerinin sona erdiği belirtilerek, "Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini görebilirsiniz. Diğer tüm işlemler sırasıyla aktif hale getirilecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir." denildi.
BtcTurk'te erişim sıkıntısıKripto para alım satım platformu BtcTurk'e dün akşamdan beri erişilemiyor.
Yerli kripto para borsası BTC Türk'te erişim sıkıntısı! Şirketten açıklamalar üst üst geldiYerli kripto para borsası Btc Turk'e dün akşamdan beri erişilemiyor. Borsada parası olanlar tedirgin olurken, şirketten üst üste açıklamalar geldi. Gece saatlerinde sorunun Microsoft Azure kaynaklı olduğunu belirten BTC Türk, en kısa sürede çözmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu sabah yeni bir açıklama daha yapan şirket, erişim kesintilerinin birkaç saat içinde sona ereceğini belirtti.
BtcTurk'te erişim sıkıntısıKripto para alım satım platformu BtcTurk'e dün akşamdan beri erişilemiyor.
Ubisoft'tan Watch Dogs oyuncularını üzecek haber!Ubisoft, bir buçuk yıldan az bir güncelleme desteğinin ardından Watch Dogs: Legion'un 5.6 güncellemesi ile beraber artık yeni güncellemeler almayacağını belirtti.
Microsoft, Çin yeni yılına özel Xbox Series S kaplamasını tanıttıÇin yeni yılına özel Xbox Series S konsolu, Xbox ve Çinli sanatçı Bu2ma tarafından tasarlanmıştır, ancak konsoldan sadece 15 adet üretildi ve Çin dışında bir tane kaplan temalı Xbox Series S kazanmanın tek yolu ise Xbox'ın düzenlediği çekilişe katılmak olacak.
LEGO Star Wars The Skywalker Saga, çıkış tarihi yayınlandıWarner Bros, TT Games, Lego Group ve Lucasfilm geçtiğimiz günlerde LEGO Star Wars The Skywalker Saga'nın önümüzdeki aylarda çıkış yapacağını açıkladı. Bu duyuru kutlamak amacıyla yeni bir oynanış videosu yayınladılar.
Xbox başkanı, geri getirmek istediği Activision Blizzard oyunlarını açıkladı!Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, çocukken sevdiği Activision Blizzard oyunlarını geri getirmek istediğini söyledi.
Xbox Game Pass'e Rainbow Six Extraction dahil 6 adet yeni oyun eklendiOcak ayının üçüncü haftası itibariyle Xbox Game Pass'e Tom Clansy's oyunları dahil 6 adet yeni oyun ekleniyor.
Dying Light 2'nin Nintendo Switch sürümü ertelendiTechland, Dying Light 2: Stay Human'ın Nintendo Switch sürümü için bir gecikme yaşanacağını açıkladı.
Shadow Warrior 3'ün çıkış tarihi açıklandıBirinci şahıs nişancı oyunu olan Shadow Warrior 3'ün Microsoft Xbox mağazasında çıkış tarihi yayınlandı. Shadow Warrior 3, önümüzdeki aylarda çıkış yapacak.
Xbox Game Pass'in güncel abone sayısı açıklandı!Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasından sonra Activision Blizzard oyunlarının Microsoft Xbox Game Pass'e geleceği duyurulması sonrası Xbox Game Pass abone sayısı açıklandı.
'Karne' hediyeleri için teknolojik alternatiflerOkulların tatil olmasına çok az bir süre kalmışken çocuklarına henüz hangi hediyeyi alacağına karar veremeyen ebeveynlere teknoloji alanında çok farklı kategorilerden hediye alternatifleri sunuluyor.
Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma hamlesinden sonra Sony'nin hisseleri çakıldıMicrosoft'un video oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından rakip şirket Sony'nin hisseleri son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.
Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya alıcı çıkmadıİtalya'nın başkenti Roma'da bulunan ve dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun freskine sahip ayakta kalmış tek villa olan "Casino dell'Aurora" için yapılan açık artırma başarısız oldu.
Xbox, Activision Blizzard'ı Satın AldıMicrosfot "70 Milyar Dolarlık" anlaşmanın ardından Call of Duty, Warcraft, Crash Bandicoot ve daha fazlasına sahip oldu.
Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı?Activision Blizzard oyunları nelerdir? sorusu ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından gündem oldu. Peki, Activision Blizzard oyunları nelerdir? Activision Blizzard nedir? Microsoft Activision Blizzard'ı satın aldı mı? İşte detaylar...
Microsoft, oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacakABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
Microsoft'tan rekor satın alma! 70 milyar doları gözden çıkardıTeknoloji devi Microsoft, dünyanın en büyük beşinci video oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alarak bünyesine kattı. Satın alma işlemlerinin önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.
Yüksek elektrik fiyatları ve iklim krizi nükleere desteği artırıyorEnerji fiyatlarında yaşanan artış ve iklim değişikliğiyle mücadele, dünyayı yeni bir dönüşümün eşiğine getirdi.
Phil Spencer, PlayStation'ın yeni abonelik servisini yorumladıXbox Başkanı Phil Spencer, PlayStation'ın iddia edilen yeni abonelik servisi için Game Pass'e karşı Sony'den gelen "doğru bir cevap" dedi
Almanya, çok uluslu şirketlere yüzde 15'lik asgari vergiyi "hızlıca" uygulamayı hedefliyorAlmanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği bildirildi.
Microsoft, iş yerindeki taciz ve cinsiyet ayrımcılığına karşı inceleme başlatıyorABD'li teknoloji şirketi Microsoft, işyerindeki cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığına ilişkin inceleme başlatacağını duyurdu.
Microsoft kararını verdi, bir devir sona eriyor! Xbox One konsolları artık üretilmeyecekMicrosoft, geçen senelerden aldığı bir kararı hayata geçirdi. Yeni nesil Xbox konsollarına odaklanacağını açıklayan Microsoft Xbox Başkanı Phil Spencer, Xbox One üretiminin durdurulacağını açıkladı.
Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktıracağı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği koronavirüs pandemisi sürecinde aşılarla ve çiplerle ilgili komplo teorilerinin hedefi haline gelen Bill Gates hakkındaki iddialara yanıt verdi. İnsanlara çip taktıracağına ilişkin komplo teorisi açık açık sorulan Gates, "Kollara çip takmak bana mantıklı gelmiyor, bunu neden yapmak isteyeyim?" yanıtını verdi.
Elden Ring karakter oluşturma ekranı sızdırıldıElden Ring karakter oluşturma ekranı sızdırıldı. Oyuncular heyecanla beklenen oyunun sızdırılan karakter oluşturma arayüzünü çok sevdi.
Resident Evil Village VR'dan oynanış videosu geldi!Capcom'un efsanevi oyun serisi Resident Evil'ın son oyununa özel geliştirilen VR modundan oynanış videosu yayınlandı.
Metaverse arsa alma 2022: Metaverse Türkiye'den arsa alınır mı, nasıl alınır? Metaverse dünyadaki diğer ülkelerden arsa nasıl alınır? Hangi siteden?Gündemin merak edilen konuları arasında Metaverse ile sanal arsa satın almak oldu. Sosyal medyada Metaverse hakkında birçok paylaşım yer alıyor. Vatandaşlar, Metaverse Türkiye'den arsa alınır mı, nasıl alınır? Metaverse dünyadaki diğer ülkelerden arsa nasıl alınır? Hangi siteden? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte bilgiler...
Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir?Gündemin merak edilen konuları arasında Metaverse ile sanal arsa satın almak oldu. Sosyal medyada Metaverse hakkında birçok paylaşım yer alıyor. Vatandaşlar, Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ücretli mi, ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte bilgiler...
Age of Empires IV Xbox konsollarına çıkıyor olabilirYeni bir kod adının varlığı, Microsoft'un Xbox konsollarında Age of Empires 4 bağlantı noktası için dahili testlere başlamış olabileceğini gösteriyor.
Elden Ring'in karakter oluşturma ekranı sızdırıldıElden Ring ağ testi sırasında, oyuncuların karakter oluşturma ekranında sadece önceden tasarlanmış beş karakterden oluşan bir set arasında seçim yapmalarına izin verildi ve Elden Ring karakter oluşturma ekranı sızdırıldı.
'3'üncü Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması başvuruları başladıHukuk tercihi yapmayı planlayan lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan "Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması" başvurularında son gün 27 Şubat olarak açıklandı.
Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olduMicrosoft, Battlefield 2042'de dahil olmak üzere üç adet oyunu Xbox kullanıcılarına hafta sonu boyunca ücretsiz yaptı.
Metaverse arsa fiyatları ne kadar? Metaverse ne demek? Metaverse nereden alınır? Metaverse coinler nelerdir?Günümüzde, dijital dünyanın sanal bir evrene dönüşmesini ve bu nedenle bilgisayar, android cihazlar ve 3D cihazlar sayesinde insan beyninin, yapay bir fiziksel ortama dahil olmasını sağlıyor. Sanal bir evrene dönüşüleceğine inanılan metaverse teknolojisi, birçok farklı yatırım almaktadır. Bununla beraber, bugün dünyadaki en önemli metaverse yatırımcıları başında sanal gerçeklik cihazları üzerine çalışan Oculus şirketi olan Facebook gelmektedir. Peki, metaverse ne demek? Metaverse ne işe yarar?
SeturTech'in düzenlediği Smart Travel Hackathon'u Filita ekibi kazandıSeturTech'in, Divan, Otokoç Otomotiv, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Kworks ve Microsoft iş birliğiyle gerçekleştirdiği Smart Travel Hackathon'da kazanan takım "Etkileşimli Turist Haritası" projesiyle Filita grubu oldu.
Phasmophobia hayaletle konuşma komutları ve TürkçeleriKorku oyunu Phasmophobia ses tanıma özelliğine sahiptir ve hayaletler sizi duyabilir. Hayaletlerle nasıl konuşulacakları hakkında bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra hayaletlerle hangi sesli komutlarla konuşmalısınız ve hangi soruları sormalısınız? Detaylar haberimizde…
Son dakika... "Türk yatırımcılar, finans oyunu platformlarıyla küresel lige hazırlanıyor"Son dakika haberleri... Küresel piyasalarda işlem gören dev teknoloji şirketleri, 2021 yatı-rımlarına damga vurdu.
Forza Horizon ve Fable'ın kurucu ortağından kötü haber geldiMicrosoft, Playground Games kurucu ortağı ve endüstri emektarı Gavin Raeburn'ün şirketten ayrıldığını açıkladı.
The Day Before sistem gereksinimleri 2022! The Day Before kaç GB?Açık dünya hayatta kalma oyunu olan The Day Before'un sistem gereksinimleri neler? The Day Before kaç GB? The Day Before ne zaman çıkacak? The Day Before hangi platforma çıkacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizin detayında…
Apple "piyasa değeri 3 trilyon doları geçen ilk şirket" olduABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.
Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olduABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.
Apple'den bir ilk! Piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktıABD merkezli ünlü teknoloji şirketi Apple, dünyada 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu.
Dünyanın en zengin 10 insanı kim? Dünyanın en zengin 10 insanının ne kadar serveti var? Dünyanın en zengin insanları nerede yaşıyor?Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, 2021 yılında 402 milyar dolar arttı. Servetine 121 milyar dolar ekleyen Elon Musk, geçen yıl en çok zenginleşen isim oldu. Musk, 277 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda. Peki Dünyanın en zengin 10 insanı kim? Dünyanın en zengin 10 insanının ne kadar serveti var? Dünyanın en zengin insanları nerede yaşıyor?
2021'de servetlerine servet kattılar! İşte dünyanın en zengin 10 ismiDünyanın en zengin 10 insanının serveti, 2021 yılında 402 milyar dolar arttı. Servetine 121 milyar dolar ekleyen Elon Musk, geçen yıl en çok zenginleşen isim oldu. Musk, 277 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi.
Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir?Gündemin merak edilen konuları arasında Metaverse ile sanal arsa satın almak oldu. Sosyal medyada Metaverse hakkında birçok paylaşım yer alıyor. Vatandaşlar, Metaverse arsa nasıl alınır? 2022 Metaverse üzerinden sanal arsa almak ücretli mi, ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Metaverse arsa hangi platformdan alınabilir? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte bilgiler...
PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandıGeçtiğimiz günlerde PS Plus Ocak 2022 oyunlarının sızdırıldığına dair bilgiler paylaşılmıştı ve bir kez daha sızdırılan bilgiler doğrulanmış oldu.
Gates: "2-3 Yla Toplantıları Metaverse'de Yaparız"Son zamanların yükselen yıldızı elbette metaverse... Büyük teknoloji şirketleri art arda metaverse hakkında açıklama yapmaya başladı.
2021'in en iyi Xbox Game Pass oyunlarıXbox Game Pass, şu ana kadar ki en büyük abonelik tabanlı hizmettir. 2020 ve 2021 yıları arasında Microsoft'un isteğe bağlı kütüphanesi, Xbox Series X'in lansmanında sessiz kalan Xbox Game Studios'tan ve üçüncü taraf geliştiricilerden ve yayıncılardan yeni, daha yüksek kaliteli oyunlar almaya başladı.
PlayStation Plus Ocak ayı oyunları sızdıPlayStation Plus abonelerine yeni yılın ilk ayında ücretsiz olarak sunulacak oyunları sızdırıldı
Kimlik avı sayfalarının üçte biri 1 gün içinde devre dışı kalıyorKimlik avı sayfalarının yaşam döngüsünü analiz eden Kaspersky araştırmacıları, kimlik avı sayfalarının üçte birinin 1 gün içinde devre dışı kaldığını tespit etti.
PS Plus Ocak 2022 oyunları sızdırıldı!Her ay olduğu gibi önümüzdeki ayın PlayStation Plus abonelerine özel oyunları sızdırıldı.
TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform olduİletişim teknolojisi güvenlik şirketi Cloudflare'e göre, viral video uygulaması TikTok, Amerikan arama motoru devi Google'dan daha fazla kullanılıyor.
Epic Games 190 TL değerindeki oyunu ücretsiz olarak veriyorEpic Games'in yıl başına kadar toplamda 15 adet ücretsiz oyun verdiği gizemli oyunlar serisinin 190 TL değerindeki yeni oyunu açıklandı.
Microsoft'un, Ses Tanıma Şirketi Nuance'yı Satın Alması OnaylandıAvrupa Komisyonu, Microsoft ile yapay zeka ve ses tanıma şirketi Nuance arasındaki 19,7 milyarlık anlaşmanın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AÇA) rekabetle ilgili herhangi bir adaletsizliğe yol açmadığını söyleyerek onayladığını açıkladı.
Koronanın geleceğini 5 yıl önceden bilen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecekKoronavirüs salgınından tam 5 yıl önce dünyaya ölüm saçacak bir virüsten bahseden ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, yeni kabus Omicron varyantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Omicron'un hepimizi eve kilitleyeceğini hatta yakın arkadaşlarının bile bu varyanta yakalandığını ifade eden Gates, "Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum" dedi.
Çin küresel silahlanma yarışını kazanabilir mi?Çin büyük bir hızla silahlı kuvvetlerini güçlendiriyor ve Batılı uzmanlar küresel askeri güç dengesinin değişeceğinden endişe duyuyor.
AB, Microsoft'un ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance'yi satın almasını onayladıAvrupa Birliği (AB), ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı 16 milyar dolara satın almasına onay verdi.
Halo Infinite turnuvasında çip kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşandıTüm dünyayı saran çip kıtlığı nedeniyle yeterince yeni nesil Xbox üretemeyen Microsoft, Halo Infinite turnuvasında bazı oyuncuların Xbox geliştirme kitleri kullanmak zorunda kaldı.
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşlar sızdı! Rakamları görenler gözlerini ovalayıp bir daha bakıyorDünyanın en zengin insanları arasında yer alan, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in çalışanlarına verdiği maaşlar ortaya çıktı. Buna göre Microsoft'ta üst yönetici pozisyonunda çalışan bir kişi aylık 250 bin dolar alıyor.
"Metaverse" nedir?Metaverse kavramının animasyonla anlatılması ANKARA - Metaverse kavramı Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme geldi.
Son dakika gündem: Honor, küresel teknoloji markası olma yolculuğunda ilk yılını kutluyorSon dakika gündem haberine göre Akıllı cihaz üreticilerinden Honor, küresel bir teknoloji markası olma yolculuğunun ilk yılını geride bırakırken, 180 milyondan fazla kullanıcısı ve endüstri ortağına 2021 serüvenini ve başarılarını açıkladı.
CNBC: Google, Covid aşısı olmayı reddeden çalışanlarını işten çıkaracakGoogle, çalışanlarına şirketin aşı politikalarına uymamaları durumunda işlerini kaybedeceklerini söyledi.
FED, faiz oranını değiştirmedi2022'de 3 faiz artırımı bekleniyor- FED, faiz oranını değiştirmedi 2022'de 3 faiz artırımı bekleniyor ABD Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0 ila 0.25 aralığında sabit tutarak değiştirmezken, 2022 için 3 faiz artırımı sinyali verdi.
Meslektaşlarının gelişimine katkı sağlayan öğretmen Microsoft'tan ödül aldıBingöl'de görev yapan sınıf öğretmeni Baran Tigan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yaklaşık 3 bin öğretmene çevrim içi aktardığı bilgi birikimi ve tecrübeleri ile Microsoft'un "Yılın En Başarılı Kadın Eğitimcisi" ödülüne layık görüldü.
Popüler video oyunu Minecraft, tarihe geçti! YouTube'da 1 trilyon izlenmeyi geçerek rekor kırdıMicrosoft'un Mojang Studios'tan satın aldığı Minecraft, YouTube'da yeni bir rekora imza attı. Popüler video oyunu, YouTube'da 1 trilyondan fazla görüntülenme alan ilk oyun olarak tarihe geçti.
Xbox Game Pass'e Aralık ayında gelecek oyunlar duyurulduYakında Xbox Game Pass'e Mortal Kombat 11, The Gunk, Broken Age ve daha fazlası geliyor.
Windows 10/11 ve Office 365 Servisleri EğitimiAkademisyenler İçin: Tarih: 16 Aralık 2021Saat: 11. 00Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure AvantajlarıTarih: 16 Aralık 2021Saat: 14. 00Öğrenciler İçin: Tarih: 17 Aralık 2021Saat: 11. 00Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure AvantajlarıTarih: 17 Aralık 2021Saat: 14. 00.
Koronavirüsü bilen Bill Gates, 2022 yılı için tahminlerini sıraladı: Hepimiz için yeni bir dönem geliyorKoronavirüs salgını hakkındaki tahminlerinin tutması nedeniyle geniş bir yankı uyandıran ünlü iş insanı Bill Gates, 2022 yılı için tahminlerini sıraladı. Gates, "2022 çoğumuz için pandemi sonrası yeni normale geçilen bir yıl olacak" dedi.
Microsoft, Xbox 360'ın Red Ring of Death hatasının posterini satışa çıkardıMicrosoft, Xbox 360 konsollarında sıklıkla görülen kötü şöhretli Red Ring of Death'in yeni bir posterini tanıttı.
ESKİŞEHİR - Metaverse ile çok daha fazla dijital ayak izi bırakılacakAnadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, sanal bir evreni tanımlamak için kullanılan "Metaverse" ile, kullanıcıların çok daha fazla dijital ayak izi bırakacağını söyledi.
Kaspersky, ScarCruft tehdit aktörü tarafından işletilen kötü amaçlı yazılımı ortaya çıkardıKaspersky araştırmacıları, Kuzey Koreli sığınmacıları ve insan hakları aktivistlerini hedef alan "Chinotto" adlı önceden bilinmeyen kötü amaçlı bir yazılımı ortaya çıkardı.
Türk araştırmacılardan, okulları "metaverse" ortamına taşıyan teknoloji (1)Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu "metaverse" dünyasında, derslerin fiziksel gerçekliğe en yakın ortamda yapılabildiği "sanal okul" projesini geliştirdi.
Hologram teknolojisi gelecekte görüntülü konuşmanın yerini alabilir mi?Pandeminin etkisiyle seyahat etmek neredeyse imkansız hale geldiğinde, üç boyutlu olarak "ışınlanmayı" sağlayan hologram teknolojisine olan ilgi de büyüdü.
PlayStation, ortak geliştirici stüdyosu Valkyrie Entertainment'ı satın aldıGod of War'un ortak geliştiriciliğini yapan stüdyo Valkyrie Entertainment, Sony PlayStation'ın bu sene satın aldığı beşinci stüdyo oldu.
Cyberpunk 2077'nin toplu davaları yakında sona erebilirCD Projekt Red, başarısız Cyberpunk lansmanı nedeniyle dava açan yatırımcılarla uzlaşma görüşmelerine girdi. Şirket hissedarların oyunun kalitesi konusunda yanıltarak federal yasaları ihlal etmekle suçlandı.
2021 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu – The Game Awards 2021 kazananları!Oyun dünyasının Oscar'ları olan The Game Awards töreninde çeşitli kategorilerde 2021'in en iyileri ödüllerine kavuştu!
Xbox Game Pass'in ismi değişiyorMicrosoft, PC oyuncularına özel Xbox Game Pass'in daha az kafa karıştıran bir isim ile değiştiriyor.
The Game Awards 2021 kazananları açıklandı!Yılın en iyi oyunlarının ve espor etkinliklerinin seçildiği The Game Awards 2021 ödülleri sahiplerini buldu.
The Game Awards 2021 ödülleri kapsamında Steam'de %90'a varan indirimler yer alıyorYılın oyunlarının ödüllerini dağıtıldığı The Game Awards 2021'in sahipleri ödüllerini aldı ve Steam'de 13 Aralık'a kadar sürecek özel fırsat indirimleri başladı.
"Metaverse": Fırsat mı tehdit mi?Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen "metaverse" konseptini AA Analiz Masası için değerlendirdi.
NBA 2K14 sistem gereksinimleri! NBA 2K14 kaç GB?Visual Concepts tarafından geliştirilen NBA 2K14'ün sistem gereksinimleri tekrardan merak konusu haline geldi. NBA 2K14 sistem gereksinimleri neler? NBA 2K14 kaç GB?
Şişecam'ın hazine dönüşümüne "Alexander Hamilton Ödülü"Şişecam, dijital hazine yönetimi projesiyle, Treasury&Risk tarafından verilen ve hazine dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Alexander Hamilton Ödülleri'nde "Treasury Transformation (hazine dönüşümü)" kategorisinde 2022 finalistleri arasına adını yazdırarak ilk 3'e girmeyi başardı.
Xbox Game Pass'te sürprizler bitmiyor!Xbox Game Pass, The Game Awards 2021'i sürprizlerle donatıyor. Dört yeni oyun çıkar çıkmaz Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.
CS:GO kan silme kodu nedir? CSGO kan silme kodu nasıl yazılır?2012'de çıkış yapmasına rağmen halen on binlerce aylık oyuncu sayısına ulaşan Counter-Strike: Global Offensive; özellikle yayınlarınızda bu oyunu oynuyorsanız dikkat etmekte fayda var. Bunun için oyun sırasında gözüken kan efektlerini silmeniz gerekebilir.