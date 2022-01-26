Microsoft Haberleri - Microsoft Haber - Haberler

Dünyanın en zengin 10 insanı kim? Dünyanın en zengin 10 insanının ne kadar serveti var? Dünyanın en zengin insanları nerede yaşıyor?

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, 2021 yılında 402 milyar dolar arttı. Servetine 121 milyar dolar ekleyen Elon Musk, geçen yıl en çok zenginleşen isim oldu. Musk, 277 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda. Peki Dünyanın en zengin 10 insanı kim? Dünyanın en zengin 10 insanının ne kadar serveti var? Dünyanın en zengin insanları nerede yaşıyor?

Microsoft - 02.01.2022