BURSA (Habermetre) - 29 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Cumhuriyet'in üreten kadınları buluştu

BURSA - Milli mücadelede gerek cephede gerekse cephe gerisinde özveriyle mücadele eden üretken Türk kadını, Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bursa'nın 17 ilçesinde üretim yaparak hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlayan 32 kadın kooperatifi Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlendiği 'Bursa Üreten Kadınlar Buluşması'nda el emeklerini sergileme fırsatı buldu.

Yıllardır BUSMEK vasıtasıyla kadınları nitelikli işgücü haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretim sürecindeki kadınların desteklenmesi yolundaki projelerine devam ediyor. Daha önce 17 ilçemizde faaliyet gösteren 40'a yakın kadın Kooperatif ve derneğini tek tek ziyaret edip, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eden Büyükşehir Belediyesi, yer tahsisinden üretim malzemelerinin teminine, masa, sandalye ve çevre düzeni ihtiyaçlarının giderilmesinden salça makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu gibi ekipmanların alınmasına kadar her alanda üretici kadınlara destek sağladı. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine yapılan gıda yardımlarını, üreten kadınlar için faydaya dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerinden satın aldığımız el emeği ürünleri, gıda kolileriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturdu. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, üretim ve satışın durma noktasına geldiği bir dönemde kadın kooperatiflerine can suyu olan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar kadın kooperatif ve derneklerine 2 milyon TL'yi aşan destekler sağladı. Üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Üreten Kadınlar Buluşması' düzenlendi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlikte stant açan 32 kadın kooperatifi bu sayede el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı buldu.

Üretici kadınların gücüne güç katan buluşmanın açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten ve Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun ile çok sayıda davetli katıldı.

Kalkınmanın önemli parçası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı ve Kara Fatma gibi milli mücadelenin tüm kadın kahramanlarını da rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başladı.

Türk kadınlarının, dünyanın en cefakar, en fedakar kadınları olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Kadınlarımız, dün savaşta cephede, eğitim seferberliğinde, nasıl çetin bir mücadele verdilerse, bugün de ekonomiden siyasete her alanda önemli örneklikler sergilemektedir. Dün olduğu gibi bugün de kadınlarımızın sorunlarının çözümü noktasında önemli çalışmalar yapılıyor. Bu önemli bir konu çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, "kadınların sorunlarını çözmeden dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefe ulaşmak mümkün değildir. " Başka bir açıdan bakarsak; kadınlarımızın ülkemizin kalkınmasının bir parçası olduklarını aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bugün ülkemizde birçok kadın girişimci, tek başına ailenin ekonomik sorumluluğunu üstlenirken, bazı kadınlarımız da bir araya gelerek, fikirlerini, gayretlerini ortaya koyarak, hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar hem de ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar. Her halükarda kadınlarımızın gerek evine ek gelir sağlamak gerekse de ücretli işlerde çalışma çabalarının artması, onların ekonomik faaliyetlere girişini hızlandırmaktadır" dedi.

Tarladan dünyaya

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması noktasında bugüne kadar her türlü desteği sağladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bütün bu yapılanlara genel olarak baktığımızda şu ana kadar kadın kooperatif ve derneklerime yaklaşık 2 milyon liralık bir destek sağlanmış olduk. Son olarak üretici ve çiftçilerimize hizmet verecek olan bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum. Tarım Peyzaj A. Ş. marifetiyle planladığımız "tazesi. com" adlı bir e-ticaret platformumuz var. Burada, Bursa'da faaliyet gösteren kooperatif ve derneklerimizin ürettiği ürünlerin internet aracılığıyla Türkiye geneline hatta dünyaya satılmasını hedefliyoruz. Özellikle kadın üreticiler başta olmak üzere köy kooperatifleri ve evde el yapımı üretim yapan üreticilerin kazançlarını arttırma hedefimizin yanında, sağlıklı beslenmek isteyen herkesin iyi gıdalara makul fiyatlarla ulaşabilmesini de amaçlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımız başta olmak üzere bütün üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Ben bu vesileyle, çalışan, üreten, böylece hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kadının mührü var

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de dün milli mücadelede olduğu gibi bugün de bütün başarılarda bütün zaferlerde kadınların mührü ve izi olduğunu söyledi. Türk kadınının yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini dile getiren Gözgeç, "Kadınların hayatın her alanında hem ekonomide hem tarımda hem ticarette var olması bizi mutlu ediyor ve bu sayının artması için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 'Annemin işi benim Geleceğim' projesi, Tarım Bakanlığımızın 'Kız kardeşim' projesi, Ticaret Bakanlığımızın Koop-Des projeleri kadınların ekonomik olarak ayakta olması için hayata geçirilen projeler. Bursa'da kadın kooperatifi sayımız 2018'de sadece 7 taneydi. Bugün Bursa'da 27 tane kooperatifimiz var. Bunda kadınların emeği var, kadınların başarısı var. Biz biliyoruz ki kadınlar bir işi kafasına koydu mu yaparlar. Ben her kadın kooperatifimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Muhteşem bir proje

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeyi 'muhteşem' olarak nitelendirerek, böyle bir projeye imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Türk kadınının dünyadaki tüm kadınlardan önce bazı hakları kazandığını hatta Orhun kitabelerinde bile kadınla ilgili birçok yetki verildiğini hatırlatan Çevikel, "Sonraki dönemlerde bu yetkiyi ve etkinliği kaybettik. Şimdilerde değerli başkanlarımız sayesinde tekrardan gündeme gelmeye başladık. Ama yeterli değil. Ben bilhassa kadın arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Hiçbirimiz bir kurtarıcı ya da bir kahraman beklemeyelim. Her kadın kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. Sizler de burada çok değerli işler yapıyorsunuz" diye konuştu.

Elinde çapası, sırtında küfesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ise milli mücadelede ve Cumhuriyet'in filizlendiği dönemde de kadınların ön saflarda yer alarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi. Saygın, "Zorluklar karşısında yılmayan kadınlarımız kimi zaman elinde çapası, sırtında küfesi, kucağında çocuğuyla üretim hayatının merkezinde bulunmuştur. Teknoloji olarak kapsamlı bir dönüşümün gerçekleştiği modern zamanda da kadınlarımız gerek toplumsal hayata getirdikleri farklı bakış açısı gerekse de üstün becerileriyle ülkemizin kalkınma hedeflerinde yer almaya devam edecektir. Büyükşehir Belediyemizin liderliğinde gerçekleştirilen üreten kadınlar buluşmasını da ortak hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca yetenekleri ile bu özel buluşmayı daha da anlamlı hale getiren tüm kadınlarımızı kutluyorum" dedi.

Ekonomik güçlenme

Bursa Tarım Orman İl Müdür Vekili Esra Uzun da üretici kadınların desteklenmesi noktasında hayata geçirdikleri çalışmaları anlatarak, "Ekonomik olarak güçlenen kadın aynı zamanda toplumsal anlamda da çok önemli bir rol üstlenmektedir. Köy meydanından geçmekte tereddüt eden kadınlarımız, şuan köy meydanında üretim yapmaktadırlar. Kırsal alanda üreten kadın, iyi bir girişimci, iyi bir işletmeci, iyi bir yönetici olabileceğini göstermekte ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ben bu çalışma ile üretici kadınlarımızı destekleyen Bursa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tek tek stantları gezerek, üretici kadınlardan üretimleri hakkında bilgi aldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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