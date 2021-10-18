ÇAMURDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ TESİSİ AÇILDI

TOKAT (Habermetre) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi açılışında "Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor" dedi.

Tokat Belediyesi, gider kalemleri içerisinde önemli bir yer tutan elektrik sarfiyatını karşılayabilmek için Tokat merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nde biriken çamurdan elektrik üretecek tesisatı kurdu. Proje başarıyla tamamladı ve açılış töreni gerçekleştirildi.

BAKAN MUSTAFA VARANK TOKAT'A GELDİ

Tokat Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak çamurdan elektrik üretimi tesisinin açılış için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Tokat'a geldi. Saat 15. 15 sularında Tokat Havalimanına helikopter ile iniş yapan Bakan Varank'ı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun yanı sıra; Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Av. Yusuf Beyazıt ve Av. Mustafa Arslan, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Ak Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir karşıladılar. Tokat-Turhal karayolu mevkiinde Atık Su Arıtma Tesisinin yanı başına kurulan tesis alanına geçildi.

YILDA 44 MİLYON KİLOVAT SAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kurdele kesimi öncesi projeye dair bilgileri aktardı ve sinevizyon ile projenin teknik detayları aktarıldı. Yap, işlet, devret modeli ile devreye sokulan tesiste Türkiye'de ilk defa Tokat'ta görülecek dönerli yakma kazanı kullanılacak. Yerli ve milli imkanlar ile üretilen dönerli yakma kazanının devreye girmesiyle burada yanacak çamurdan yılda 44 milyon kilovat saat elektrik üretilecek ki bu miktardaki bir üretim 25 bine yakın hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olacak. Başkan Eroğlu konuşmasında başta Sayın Bakan Mustafa Varank olmak üzere tüm katılımcıları selamladı.

"Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, bizleri kırmayıp geldiler. Anadolu'nun mayası Tokat'a teşrifleri bizleri gururlandırdı. Tokat Belediyemiz olarak çevreci bir belediyeyiz ve oldukça iddialıyız. İçerisindeki bulunduğumuz bu tesis bunun bir devamı. Günlük atık suların temizlenmesinden biriken günlük 30 ton çamuru biriktiriyoruz ve nasıl bertaraf edeceğimizi düşünürken bir ay önce bu fikir aklımıza geldi. ve hemen hızlı şekilde resmi işlemlere başladık, bir yıl önce başlayan çalışma bir ay önce faaliyete geçti. Burada biriken çamur bu tesiste yakılarak elektrik üretilmekte. Yıllık 25 bin haneye yetecek elektriği burada üreteceğiz. 110 milyon Türk Lirası bedelle buraya kazandırıldı. Yıllık 45 milyon lira Türk ekonomisine katkı sağlayacak. " diyen Başkan Eroğlu, OKA ve DOKAP aracılığıyla ilimize sağlanan yatırım desteklerini anlattı.

Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmada, Bakan Mustafa Varank'a katılımından ötürü teşekkürlerini dile getirdi. "Tokat'a bugün bir çivi çakılıyorsa en fazla sizin Bakanlığınızın hizmeti var. Tokat'ımızla ilgili yapılması gerekenler noktasında önemli olan ağaçlardaki gülü görmektir. Biz sayın Bakanımızı TÜBİTAK ile, uydularımızla tanıyoruz. Milli Uzay Programı, aya yapılacak ilk temasın müjdesini verirken tanıyoruz, ilk yerli ve milli TOGG arabamızı şantiyeye şantiye takibinden tanıyoruz. KOBİ'lerimize verdiği desteklerden tanıyoruz. Yeni nesil yazılımcı okullarının zilini çalarken tanıyoruz. Biz sayın Bakanımızı nerede üreten, geliştiren gençlik varsa onlara ağabeylik yapmasından tanıyoruz. Teknofest projelerinden tanıyoruz. Projesi olana kapısını açmasından tanıyoruz. Marifet iltifata tabidir, kendilerine en kalbi şükranlarımızı sunarız. " dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı yaptığı konuşmada; güzel tesisin Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini dile getirdi. Bakan Mustafa Varank'a Tokat, Erbaa, Niksar OSB'lerinin genişletilmesi, OKA Projleri için verilen desteği anlattı. Tokat Kadın Kooperatiflerinin kurulması için verdiği desteği vurguladı. Tokat'ın her alanda büyük adımlar attıklarını belirtti. "Hayatın ve yaşamın her alanına dokunuyoruz. Türkiye Dünyanın parlayan güneşi, Tokat'ımız da yıldızı olacak. Sosyal kapitalimiz çok güçlü, uyumlu bir işbirliği gerçekleştiriyoruz, gelecek kuşaklara Tokat'ımızı hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, zatıaliniz, bürokrasimiz bize çok destek veriyor. Burada 600 bin kişinin duası var, hep birlikte yapıyoruz. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi açılışında "Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içerisinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk yapıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık ve ilgili kurumlarıyla kentin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Varank, her zaman çalışmanın, emeğin ve çabanın peşinde olduklarını ifade ederek, "2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda durmak yok yola devam dedik. Yerelde belediyelerimizle, merkezde bakanlıklarımızla milletimizin refahını artıracak işlere odaklandık. " diye konuştu.

???????Tokat'ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Varank, yollardan fuar alanlarına, kültür ve sanat projelerinden spor komplekslerine, kentsel dönüşümden otoparklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımları ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

"Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor"

Varank, özellikle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun bu yöndeki çalışmalar olduğunu anımsattı.

Yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edilmiş olacak. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabii bütün bu faydaların yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak. "

"Tokat'ın hak ettiği refaha kavuşması hızlanacak"

Varank, Tokat'ın kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, kalkınma ajansı vasıtasıyla ildeki gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini ve yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırdıklarını anlattı.

Bu çalışmalar sonucu tamamlanan 7 projenin açılışını, 1 projenin temel atmasını ve 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varank, "Turizm, kültür ve istihdam konuları başta olmak üzere birçok önemli konuda gelişimi hedefleyen bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak. " dedi.

Varank, bu kapsamdaki 13, 5 milyon lira bütçeli "Akdağ'ın Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi", 2, 5 milyon lira bütçeli "Zinav Gölü Rekreasyon Alanı Projesi" ve 2 milyon lira bütçeli "Bilim Tarihi Müzesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Başçiftlik Kayak Tesisi, Sulusokak Kent Meydanı, Osmanpaşa Konağı, Turhal ve Erbaa organize sanayi bölgelerindeki kreşlerin de diğer projeler arasında yer aldığını kaydeden Varank, tüm bu projelerin toplam limitinin yaklaşık 24 milyon lira olduğuna işaret etti.

Varank, ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulayacakları 3, 7 milyon lira bütçeli 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Artova'da değerli taşların işlenmesini, Sulusaray'da da kaz yetiştiriciliğini destekleyerek, bu projelerle gençlerin ve kadınların istihdamını artıracağız. Tüm bu projelerle hedefimiz Tokat'ı tarihinde olduğu gibi Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri haline getirmek. " diye konuştu.

"595 dükkanın yer alacağı proje yakın zamanda tamamlanacak"

Son 19 yılda AK Parti hükümetleri olarak hizmet ve eser siyaseti yaptıklarına dikkati çeken Varank, vatandaşların teveccühüne layık olabilmek için yeni tip koronavirüs salgınının zorlu koşullarına rağmen yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Varank, 2053'e giden yolda büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atabilmek için belediyelerle müştereken çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, bugün gerçekleştirilen yatırımların da Tokat'ın ve ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Tokat Sanayi Sitelerinin Dönüşümü ve Gelişimi Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda da önemli aşamaya geldiklerinin müjdesini veren Varank, "Sanayi sitemizin zemin iyileştirme projesinin Bakanlığımızca incelenmesi tamamlandı. Kasımda ihaleye çıkıp hızlıca yapımına başlıyoruz. 595 dükkanın yer alacağı bu projeyi de yakın zamanda tamamlayarak Tokat'ımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm yatırımcılarımıza şimdiden buradan yerlerini ayırmalarını tavsiye ediyorum. " ifadesini kullandı.

Varank, şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili diğer taleplere yönelik de çalışacaklarını söyledi.

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