BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI İLK TOPLANTISI YAPILDI

TRABZON (Habermetre) - Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, salonda bulunan Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğünün üst yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak Meclis toplantısının açılışını gerçekleştirdi. Meclis toplantısına AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Meclis toplantısına Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisleri Ferhat Şahin ve Fatih Doğan'ı anarak başladı. Başkan Zorluoğlu, "Şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, Emniyet Teşkilatı'na ve milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Zorluoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda Trabzon Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel Ustaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, MHP ve Bartın İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sevilmiş, Belediye Meclis Üyemiz Sayın Turgay Şahin'in annesi Nebat Şahin ve Çömlekçi Mahallesi Muhtarımız Yusuf Gürsel Alhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Bugün de Dernekpazarı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Aşık'ın dayısı vefat etmiştir. Sayın başkana ve yakınlarına buradan başsağlığı diliyoruz" dedi.

BAŞKANLARI KUTLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ayrıca, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Muhtarlar Konfederasyonun 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçilen ilimiz muhtarlarından Sayın Bekir Aktürk Beyefendi'yi de gönülden tebrik ediyoruz. Yine dün yapılan seçimler sonucu Trabzon Baro Başkanlığına yeniden seçilen Avukat Sayın Sibel Suiçmez Hanımefendi'yi de tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz" diye konuştu.

ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, daha sonra yürütülen çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Zorluoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Uzunca bir aradan sonra Trabzon'da ilk kez geçtiğimiz ay hizmete yeni açtığımız Avni Aker Millet Bahçesi'nde 3 gün süreyle bir festival düzenledik. Bu festivalde hem çocuklar hem gençlerimiz için çok önemli aktiviteler gerçekleştirdik. ve hakikaten çok büyük de ilgi gördü. Orada biz elbette ki Covid-19 salgını çerçevesinde İçişleri Bakanlığımızın belirlediği kuralları tamamen uyguladık. ve bu festival çok şükür bir sorun olmadan coşkulu bir şekilde tamamlandı. Bu neviden sanatsal, kültürel etkinliklerin, sportif faaliyetlerin ve festivallerin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini buradan ifade etmek isterim. Bu tür festivallere, konserlere esasen fikren karşı olan insanların bunun maliyetini öne koyarak karşı çıkmasını da kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Biz Trabzon'u çok daha canlı çok daha cazip, sanatsal kültürel etkinliklerin daha yoğun bir şekilde yapıldığı bir şehir haline getireceğiz. "

ULAŞIM FİLOMUZU GÜÇLENDİRDİK

"Yine geçtiğimiz ay hizmete soktuğumuz 5 adet daha yeni otobüsümüz var. Göreve geldiğimiz günden itibaren geçen sene ve önceki sene 30 tane yeni otobüs almıştık şimdi bunlara da 5 tane daha ekledik. Böylece ulaşım filomuzu güçlendirmiş olduk. Bununla birlikte yeni yol çizgi aracı aldık. "

KIZLAR MANASTIRI'NI AÇTIK

"Kızlar Manastırı belki de geçtiğimiz ayın en flaş açılışıydı. Gerçekten şehrin merkezinde sırtını Boztepe'nin eteklerine dayayan, çok kadim şehir Trabzon'un çok önemli tarihi mekanlarından bir tanesi olan Kızlar Manastırı Covid-19 nedeniyle birkaç yıldır hizmete açılır vaziyette olmasına rağmen ancak şimdi açabildik. Çok güzel bir piyano resitali ile çok da güzel bir katılımla manastırı Trabzon'umuzun hizmetine açtık. Burası içerisinde artırılmış gerçeklikle o dönemi de çok rahat ziyaretçilerin gözlemleyebileceği mekanizmaların da olduğu çok önemli yeni bir turizm destinasyonu. İnşallah yıl boyu burada çok çeşitli etkinlikler, faaliyetler olacak. "

YALINCAK PLAJI TRABZON'A YAKIŞTI

"Yalıncak plajı yine geçtiğimiz ay içerisinde hizmete açtığımız ama bir plajın ötesinde yaklaşık bir kilometrelik alanda sahil düzenlemesi de yaptığımız ve görenlerin hakikaten çok beğendiği Trabzon'a yakışan bir yeni projemizdi. Bütün meclis üyelerimize tavsiye ederim, Ben de cumartesi günü oradaydım. Hakikaten muhteşem bir alan oluştu orada. ve inşallah uzunca yıllar hem plaj anlamında hem de insanların gidip vakit geçirebilecekleri bir yeni rekreasyon alanı olarak göz kamaştırdığını ifade etmek isterim. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. "

4. 8 MİLYON EUROLUK PROJE

"Yine birkaç gün önce çok önemli bir projeyi Sayın Ulaştırma Bakanımızın huzurunda imzaladık. Biliyorsunuz epey bir zamandır Trabzon'da Ulaşım Master Planı çalışmaları devam ediyor. Bu yılın sonunda ara planı, inşallah 2022'nin ilkbaharında da ana planı elde etmiş olacağız. Ama şimdi buna yeni bir katkı yapıyoruz. SUMP, yani Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı. Bu Ulaşım Master Planı ile birlikte entegre olacak. ve bu çerçevede önümüzdeki dönemlerde yapılacak tüm yatırımlara esas teşkil edecek bir plan ortaya çıkacak. İkincisi inşallah çok önemli bir veri merkezi kazanmış olacağız. Yani ulaşımla ilgili verilerin toplanıp analiz edilip, değerlendirilip, kararların alınabileceği bir veri merkezimiz olacak. Yine çok önemli bisiklet yolları yapacağız inşallah. Yaya yolları ama aynı zamanda elektrikli, fiziki birtakım imkanlarla da bu 4. 8 milyon euroluk projemizin ihale sürecini başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl başından sonra da fiziken bu projenin uygulanmasına başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bir Avrupa Birliği Projesi. Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Ulaştırma Bakanlığımızın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. "

VATANDAŞTAN ÖN ONAYI ALDIK

"Yeni otogar projesi ile ilgili muhalefet partilerinin açıklamalarını saygıyla karşılıyoruz. İş başladıktan sonra yapıldı, keşke daha önce yapılsaydı. Demokrasiler bu tür eleştirilerin olduğu, karşı görüşlerin sergilendiği rejimlerdir. Demokratik hak olarak bunu saygıyla karşılıyoruz. Demokrasi aynı zamanda sandıktır. 6 muhalefet partisinin oluşturduğu oran yüzde 33 civarındadır. Bizim aldığımız oy yüzde 65 civarındadır. Vatandaşımıza bu projeyi göstererek oy istedik ve vatandaşımızın da ön onayını almış olduk. Otogar çalışması süratle başladı ve bu süratle devam edecek. 2022'nin sonunda tamamlamayı düşünüyoruz. Burayla ilgili olarak bir şeyi düzeltmem lazım. Baştan beri buranın yerini belirlerken DSİ'den görüş aldık. Bu görüşü her yerde anlattım. Meslek odalarının bir bölümüne de gönderdim. Hala açıklama yapan muhalefet partileri de yeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Biz bunu saklıyormuşuz gibi söyleniyor. İsteyen tüm kişi ve kuruluşlarla belgeyi paylaşabiliriz. Herhangi bir sorun yok. "

KATLI OTOPARKIMIZI HİZMETE ALIYORUZ

"Tam otomatik katlı otoparkımızı inşallah hizmete alıyoruz. Buranın işletmesinin TULAŞ şirketimize devredilmesi hususunda meclisimize gündem getirdik. Buranın otopark kısmının işletmesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek. 14 tane bağımsız bölümden oluşan ticari kısımlarını ise inşallah bu ayın 13'ünde ihalesi var. Vatandaşlarımıza arzu eden alıcılarımıza satmak istiyoruz. "

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Yine geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen yeni balık hali çok güzel bir yer oldu. Burada daha iptidai koşullarda hizmet veren balıkçılarımız toplandı. Çok da güzel bir yer oldu. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve buranın inşasında çok önemli katkı yapan değerli hemşerimiz TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum. "

KADIN YAŞAM MERKEZİ İÇİN PROTOKOL İMZALANACAK

"Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezimiz bizim çok önem verdiğimiz bir projemiz. Kadınlarımıza özel bir alan olacak. İnşallah burası ile ilgili hayırsever vatandaşımızla çarşamba günü protokolü imzalayacağız. "

TURİZME VE TİCARETE DAMGA VURACAK

"Bilim Merkezi ve Planetaryum bu şehirde çok konuşulan ama hayata geçirilmeyen bir çalışma. Bunun da kazı çalışması artık başladı. Yine aynı alanda Kuyumcukent ihale aşamasında. Burası Trabzon turizmine ve ticaretine damga vuracak. Üstyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak. Artık sürekli gelen şikayetler kendini memnuniyetlere bırakmaya başladı. "

TALEP VE ŞİKAYETLER SONUÇSUZ KALMAYACAK

"TİKOM diye bir merkezimiz var. Bu bizim yeni geliştirdiğimiz ve önem verdiğimiz bir birim. Yani Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak gerek sosyal medya mecralarında gerek internet sitemizden gerek Whatsapp, gerek telefon hattı üzerinden, gerek bizim belediyemize, Bordo- Mavi masalara doğrudan gelerek, herhangi bir talep ya da şikayette bulunan tüm vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerinin alındığı, ilgili birimlere gönderildiği, takip edilip tekrar cevap alınıp ilgili vatandaşlara hangi mecradan geldiyse o mecra yoluyla aktarıldığı çok önemli bir sistemdir. Bunu geçtiğimiz ay faaliyete aldık, gerekli eğitimler yapıldı. İnşallah bundan böyle hedefimiz Trabzon Büyükşehir Belediyesine herhangi bir talepte ya da herhangi bir şikayette bulunan hiç kimsenin bu talebi ve şikayeti, sonuçsuz, karşılıksız, cevapsız kalmayacak. Buradan birçok ilçe belediyemizle de bağlantı kurduk. Onların ve bizlerin talepleri bu sayede bir birine aktarılacaktır. "

TİSKİ YATIRIMLARINI ANLATTI

"Başlatılan altyapı projemizde şu ana kadar 159 kilometre içme suyu hattı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Yine 17 kilometre yağmur suyu, 12 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre doğal gaz hattı ve 50 kilometreye yakın fiber optik hat döşediğimizi ve yaklaşık olarak işin neredeyse 3 te 1'inin tamamlandığını ifade etmek isterim. Yeni hattan toplamda 2 bin 628 bina ve 20 bin aboneye bu yeni hattan su vermeye başladık. "

SAÇMA SAPAN ZIRVALARLA KAMUOYUNU MEŞGUL ETMESİNLER

"Bugün bir gazete şöyle bir haber veya yazı yazdı, 'Efendim bu proje 27 milyon euroluk bir projeydi. Fakat Büyükşehir Belediyesi bu işi başlatırken buradaki borular ithal borularken, bunları yerli borular haline getirdi. 10 milyon euroyu başka bir ile verdiler. 15 milyon euroya bu iş yapıldı' gibi hakikaten deli saçması, yani insan aklının zorlandığı bir haberi yapabiliyor. Bir yazı yazabiliyor. Gerçi ben bu sözde gazeteye cevap vermek istemiyorum. Cevap verdiğimde kendilerini önemli hissediyorlar ama bugün onları mutlu edeyim biraz önemli hissetsinler kendilerini. Bizim bu projenin içerisinde kullanılan herhangi bir malzemeye Büyükşehir Belediyesi olarak müdahale etmemiz söz konusu değildir. Bu proje Avrupa Birliği Projesi'dir bunun prosedürü bellidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve kendi içinde kontrol mekanizması olan, bizim sadece son yararlanıcı olarak alanda bu işi kolaylaştırıcı olduğumuz bir Avrupa Birliği Projesi'dir. Bu konularda hiçbir bilgi sahibi olmayan insanların oturdukları yerden saçma sapan şeyler yazması ne ifade ediyor sizlerin takdirlerine bırakıyorum. Tabi zırva tevil götürmüyor. O nedenle ne kadar açıklama yaparsam yapayım bunun açıklamasını hakikaten ben de yapamıyorum. Yani burada kullanılan borular tamamen Avrupa Birliği standartlarına, kriterlerine uygun, onlar tarafından oluşturulan şartnamedeki şartlara uygun ve yüklenici firma tarafından döşenen aynı zamanda ayrı bir ihaleyle kontrol elemanı olarak belirlenen firma tarafından da kontrol edilen ve parası da bizim tarafımızdan değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenen bir projedir. Daha önce de söyledim. İnsanların hırsları akıllarının önüne geçtiği zaman böyle saçma sapan şeyleri yazabiliyorlar. Ama lütfen bizi karalamak için bu kadar zorlamasınlar. Başka eleştirilecek bir sürü yönümüz var onları bulsunlar. Böyle saçma sapan zırvalarla ne bizi ne de kamuoyunu meşgul etmesinler. "

GÜNDEMDE HİDROFOR KONUSU YOK

Son dönemlerde hidroforla ilgili ortaya atılan iddialara de cevap veren Başkan Zorluoğlu, "Halkın gündeminde böyle bir mesele yok. Sürekli sokaktayız. Beni çevirip de kimse bana 'binama zorla hidrofor zorunluluğu getirdiniz' demedi. Su patladı, asfaltı yapmadınız diye şikayetler oldu ama hiç kimse gelip de bana hidrofor konusunda bir şey söylemedi. Vatandaşın gündeminde böyle bir şey yok. Şehrin birçok binasında kullanılan hidrofor var. Kasıtlı olarak yapılıyor. Büyük bir projeyi bu sarmala sıkıştırıp acaba bundan nemalanabilir miyiz? Yok nemalanamazsınız. Böyle bir şey yok çünkü. Çok net ifade ediyorum. Bu mesele tamamen gerçek dışı bir meseledir" diye konuştu.

TİSKİ GENEL MÜDÜRÜ BİLGİ VERDİ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Ortahisar ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Tekataş, "25. 900 adet ev bağlantı hattı yenilenecektir. 16 adet debi ölçüm odası inşa edilecektir. 96 adet basınç kurucu vana inşa edilecektir. Yangınlara hızlı müdahale için 1312 adet yangın hidrant imaları yapılacaktır. 47 adet izole ölçüm bölgesi oluşturularak su yetersizlikleri ve kesintileri kontrol altına alınacaktır. Son 3 yılda gelen arıza sayısı 19. 606 olarak kayda geçti. Projenin şu anki ilerleme oranı yüzde 28'dir. 565 km'nin 160 km'si inşa edilmiştir. Hatların sağlıklı verilebilmesi, kullanım ömrünün uzun vadeli olabilmesi, yüksek basınç nedeniyle oluşabilecek arızaların önüne geçilebilmesi için hidrofor kullanılmasının gerekliliği var. Bugüne kadar 3. 037 binada canlandırma yapıldı. 17. 542 aboneye su verildi. 40 binada hidrofor gerekliliği tespit edildi. Bu da toplam yapılan canlandırmanın %1. 3'üne denk gelmektedir" dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Zorluoğlu'nun açıklamalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı, 29 gündem maddesinin müzakere edilerek ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 11. 10. 2021

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