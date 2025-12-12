Haberler

WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Google'ın servislerinde 12 Aralık sabahından itibaren gözlenen erişim sorunları, başta Türkiye olmak üzere Avrupa genelindeki kullanıcıları etkiledi. Arama motoru, YouTube ve Gmail'e girişlerde yaşanan yavaşlık ve ara sıra karşılaşılan hata bildirimleri, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti ve gündemin üst sıralarında yer aldı. Peki, WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

12 Aralık sabahından itibaren, Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde beklenmedik erişim sorunları yaşandı. Google Arama, YouTube ve Gmail'de görülen yavaşlamalar ve zaman zaman hata bildirimleri, milyonlarca kullanıcının gündeminde geniş yankı buldu. Sosyal medyadaki paylaşımlar, benzer şekilde WhatsApp'ta da bazı kullanıcıların bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koyuyor. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

12 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Mesajlaşma, arama, medya gönderimi ve durum güncelleme gibi temel işlevlerde herhangi bir kesinti veya teknik aksaklık raporlanmadı. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'ta olağan dışı bir durum gözlemlenmiyor.

WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının kaynağı WhatsApp sunucuları değil. İnternet bağlantısındaki zayıflık, modem veya yönlendirici kaynaklı aksaklıklar, operatör yoğunluğu veya cihaz ayarlarından kaynaklanan problemler, bağlantı sorunlarının temel nedenleri arasında bulunuyor. WhatsApp tarafından genel bir sunucu arızasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

12 Aralık sabahı, Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli erişim problemleri görüldü. Google Arama, YouTube, Gmail, Google Drive, Maps ve Play Store gibi platformlarda zaman zaman yavaşlamalar meydana geldi. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin teknik müdahaleleriyle birlikte servislerdeki aksaklıklar kısa sürede giderildi. Şu anda Google uygulamaları ve bağlı hizmetler tamamen stabil çalışıyor ve kullanıcılar platformlara kesintisiz erişim sağlayabiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 483 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
title