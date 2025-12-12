WhatsApp çöktü mü? 12 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

12 Aralık sabahından itibaren, Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde beklenmedik erişim sorunları yaşandı. Google Arama, YouTube ve Gmail'de görülen yavaşlamalar ve zaman zaman hata bildirimleri, milyonlarca kullanıcının gündeminde geniş yankı buldu. Sosyal medyadaki paylaşımlar, benzer şekilde WhatsApp'ta da bazı kullanıcıların bağlantı problemleri yaşadığını ortaya koyuyor. Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

12 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp, dünya genelinde sorunsuz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Mesajlaşma, arama, medya gönderimi ve durum güncelleme gibi temel işlevlerde herhangi bir kesinti veya teknik aksaklık raporlanmadı. Uluslararası kesinti takip platformlarında da WhatsApp'ta olağan dışı bir durum gözlemlenmiyor.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Bugün bazı kullanıcıların yaşadığı erişim sorunlarının kaynağı WhatsApp sunucuları değil. İnternet bağlantısındaki zayıflık, modem veya yönlendirici kaynaklı aksaklıklar, operatör yoğunluğu veya cihaz ayarlarından kaynaklanan problemler, bağlantı sorunlarının temel nedenleri arasında bulunuyor. WhatsApp tarafından genel bir sunucu arızasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

İNTERNETTE NEDEN AKSAKLIK YAŞANDI?

12 Aralık sabahı, Google servislerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kısa süreli erişim problemleri görüldü. Google Arama, YouTube, Gmail, Google Drive, Maps ve Play Store gibi platformlarda zaman zaman yavaşlamalar meydana geldi. Bu durum sosyal medyada "Google çöktü mü?" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ NORMALE DÖNDÜ MÜ?

Google ekiplerinin teknik müdahaleleriyle birlikte servislerdeki aksaklıklar kısa sürede giderildi. Şu anda Google uygulamaları ve bağlı hizmetler tamamen stabil çalışıyor ve kullanıcılar platformlara kesintisiz erişim sağlayabiliyor.