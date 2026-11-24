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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında çıkacağı kritik mücadele öncesinde gözler karşılaşmanın sonucuna çevrilirken beş farklı yapay zeka platformunun skor tahminleri ortaya çıktı.

HİÇBİRİ ASTON VILLA'YA GALİBİYET ŞANSI VERMEDİ

Gemini, Grok, ChatGPT, Claude ve Kumru'nun Galatasaray-Aston Villa karşılaşmasına ilişkin skor tahminlerinde dikkat çeken bir detay yer aldı. Beş yapay zeka platformunun hiçbirinin İngiliz temsilcisinin galip geleceğini öngörmemesi dikkat çekti.

Üç yapay zeka platformu Galatasaray'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını tahmin ederken diğer iki platform ise karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını öngördü.

CHATGPT VE GEMINI AYNI SKORU VERDİ

Dünyanın en çok bilinen yapay zeka platformlarından ChatGPT ve Gemini, karşılaşmaya ilişkin aynı skor tahmininde bulundu. Her iki platform da Galatasaray'ın Aston Villa'yı 2-1 mağlup edeceğini öngördü.

Claude ise karşılaşmada futbolseverleri beş gollü bir mücadele beklediğini tahmin ederek sarı-kırmızılıların sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılacağını öne sürdü.

İKİ PLATFORM BERABERLİK BEKLİYOR

Grok ve Kumru ise diğer üç yapay zeka platformundan farklı olarak karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti. Grok, her iki takımın da ikişer gol atacağını öngörürken Kumru, mücadelede gol sesi çıkmayacağı yönünde tahminde bulundu.

İŞTE YAPAY ZEKALARIN SKOR TAHMİNLERİ

Gemini: Galatasaray 2-1 Aston Villa

Grok: Galatasaray 2-2 Aston Villa

ChatGPT: Galatasaray 2-1 Aston Villa

Claude: Galatasaray 3-2 Aston Villa

Kumru: Galatasaray 0-0 Aston Villa

GALATASARAY GALİBİYETİ ÖN PLANA ÇIKTI

Beş farklı yapay zeka platformunun üçü Galatasaray galibiyetini öngörürken dördü sarı-kırmızılıların rakip fileleri en az iki kez havalandıracağını tahmin etti. Skor tahminleri farklılık gösterse de platformların tamamı Galatasaray'ın sahadan mağlubiyetle ayrılmayacağı yönünde görüş bildirdi. Yapay zekaların tahminlerinden hangisinin gerçekleşeceği ise karşılaşmanın ardından belli olacak.

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