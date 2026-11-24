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'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil uygulamaların ve internet sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen'in 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü. Ara kararını veren mahkeme, Taşdelen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı 26 Nisan 2027 tarihine erteledi.

TUTUKSUZ YARGILANIYORDU

Fal bakma uygulamalarından 'Faladdin' ve 'Binnaz' adlı mobil uygulamaların ve internet sitelerinin sahibi Sertaç Taşdelen, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Taşdelen ve avukatları hazır bulundu. Taşdelen, konferanslara konuşmacı olarak katılması nedeniyle hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Mahkeme, ara kararında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 26 Nisan 2027 tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı