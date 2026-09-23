Tasfiye edilen fonlarda param ne olacak, ne zaman ödenecek? Tasfiye edilen fonlardan paralar nasıl geri alınacak?

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Tasfiye edilmesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlendi. Buna göre fon portföylerinde bulunan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek nakde dönüştürülecek. Peki, Tasfiye edilen fonlardan paralar nasıl geri alınacak? Tasfiye edilen fonlarda param ne olacak, ne zaman ödenecek?

TASFİYE EDİLEN FONLARDAN PARALAR NASIL GERİ ALINACAK?

SPK'nın belirlediği tasfiye usul ve esaslarına göre yatırımcıların fonlardaki paralarının ödenmesi, fon portföyünde bulunan varlıkların nakde çevrilmesi üzerinden gerçekleştirilecek. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek.

Bankalar, varlığın türüne göre fon hesabına doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek.

Belirli bir vadesi bulunan para piyasası araçları ve işlemlerden vade sonunda fona aktarılacak nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka tarafından belirlenen ödeme planı doğrultusunda para piyasası araç ve işlemlerinde değerlendirilmesi de mümkün olacak.

Belirlenen dönemler itibarıyla elde edilen nakit, fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, sahip olunan fon katılma payı oranında aktarılacak.

Tasfiye sürecinin yürütülmesi için Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ görevlendirildi. A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi. İlgili bankalar, fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

Tasfiye sürecinin başlangıcında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile ilgili bankalar arasında fonların tedavüldeki toplam katılma payları, yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları, varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat yapılacak.

Bu işlemlerin Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar ise Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak.

TASFİYE EDİLEN FONLARDA PARAM NE OLACAK, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıların sahip oldukları katılma paylarına karşılık gelen tutarlar, fon varlıklarının nakde çevrilmesiyle oluşturulacak nakit üzerinden ödenecek. SPK'nın belirlediği yönteme göre nakde dönüştürülen tutarlar, bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.

SPK açıklamasında tasfiye işleminin tamamlanması için belirlenen süreye de yer verildi. Buna göre ilgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurul tarafından uygun görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği belirtildi.

Dolayısıyla ödemeler için tek bir gün yerine, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve banka tarafından belirlenen ödeme planı kapsamında işlemlerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Elde edilen nakit, yatırımcıların fon katılma payı sahipliği oranına göre bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.

Tasfiye kapsamındaki fonlardan Takasbank TEFAS Platformu üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilmeyen iade talimatları için oluşan tutar da fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilecek. Bu borçların, banka tarafından tasfiye kapsamında elde edilen nakit ile öncelikli olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

SPK kararına göre 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilen fonlar için TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden katılma payı alım ve iade talimatları gerçekleştirilemeyecek. Aynı şekilde TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışı işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecek.

17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatlarının ise olağan süreç dahilinde gerçekleştirileceği belirtildi.

TASFİYE SÜRECİNDE HANGİ BANKALAR GÖREVLENDİRİLDİ?

SPK'nın belirlediği usul ve esaslar kapsamında Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ görevlendirildi.

A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi. Bankalar, ilgili fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

FON VARLIKLARI NASIL NAKDE ÇEVRİLECEK?

Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek.

Belirli vadesi bulunan para piyasası araç ve işlemlerinden vade sonunda fona aktarılacak nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka tarafından fon için belirlenen ödeme planına göre para piyasası araç ve işlemlerinde değerlendirilmesi mümkün olacak.

Bankalar tarafından belirlenen dönemlerde bu yöntemlerle elde edilen nakit, yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, sahip olunan fon katılma payı oranında aktarılacak.

TASFİYE NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

SPK'nın belirlediği esaslara göre ilgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek.

Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek. SPK'nın uygun görmesi halinde tasfiye süresinin uzatılması mümkün olacak.

TERA PORTFÖY'DEN TASFİYE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Tera Portföy tarafından KAP'a yapılan açıklamada, SPK'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde sürecin devam ettirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Fonlarımıza yapılan girişlerin yatırıma dönüştürüldüğü dönemde iletilen iade talimatları, kısa süre içerisinde yoğunlaşmış ve toplamda yaklaşık 300 milyar TL'ye varan topyekûn bir çıkış talebine dönüşmüştür. Bu taleplerin eş zamanlı olarak karşılanması için gereken nakit ihtiyacı, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülme süreciyle birlikte yönetilmektedir. Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir.” denildi.

Tasfiye kapsamı dışında kalan fonların bir bölümünde yatırımcıların satış talimatlarına ilişkin ödemelerin yapıldığı ifade edildi. Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için verilen iade talimatlarının ödemelerinin 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talimatlara ilişkin olarak yatırımcıların Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'den ilgili tarihlere ilişkin alacağının kalmadığı ifade edildi.

18 Eylül 2026 tarihinde Takasbank nezdindeki hesaba getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcıların ödemelerine devam edilemediği belirtildi.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin ise SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Tera Portföy açıklamasında ayrıca grubun üst yönetimi ve icra ekiplerinin görevlerinin başında olduğu belirtilerek, “Yatırımcıların birikimlerine erişebilmesi, ödeme süreçlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili tutarların kullanılabilir hale gelmesi için süreci ilgili kurumlarla yakından takip etmekte ve sorumluluğumuz kapsamındaki tüm adımları eksiksiz olarak atmaya devam etmektedir. İlgili kurumlar ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iş birliği içerisinde çalışmaya, talep edilen tüm bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazırdır.” ifadeleri kullanıldı.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararına ilişkin usul ve esaslar KAP'ta da yayımlandı.