Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için New York ziyareti sırasında kalmasının beklendiği otelin yakınında 3 kişinin kanalizasyondan çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. NYPD, olayın Netanyahu ile bağlantılı olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını belirtirken, bölgenin hassasiyeti nedeniyle federal birimlerle ek güvenlik taramaları yapıldığını açıkladı.

Olay, 23 Eylül sabahı Manhattan'ın Upper East Side bölgesinde, Park Avenue ile East 61st Street yakınlarında meydana geldi. New York polisi, saat 04.35 sıralarında üç kişinin kanalizasyondan çıktığı yönünde ihbar aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kişiler daha sonra iki ayrı araca binerek bölgeden uzaklaştı.

NETANYAHU'NUN KALACAĞI OTELE YAKIN NOKTADA

Olayın gerçekleştiği noktanın, Netanyahu'nun New York ziyareti sırasında kalmasının beklendiği otele yaklaşık bir blok mesafede olduğu bildirildi.

NYPD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

NYPD, son aylarda fırtınaların ardından kanalizasyon sistemine girerek değerli eşya ve hurda metal arayan kişilerin görüldüğü benzer olayların yaşandığını bildirdi. Polis, bu olayın da aynı özellikleri taşıdığını değerlendirdi.

Ancak BM Genel Kurulu ve bölgenin güvenlik açısından hassas konumu nedeniyle NYPD'nin federal güvenlik birimleriyle birlikte ek taramalar gerçekleştirdiği açıklandı. NBC News'e göre olayın Netanyahu veya BM Genel Kurulu ile bağlantılı olduğuna ilişkin şu aşamada bir bulgu bulunmuyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, kişilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayın ardından henüz gözaltına alınan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA