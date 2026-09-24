Haberler

Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Türkevi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.

"TÜRKİYE'DE YAPILMASI FİKRİNİ DESTEKLERİZ"

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Erdoğan'ın kendisine liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ilettiğini söyledi.

Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, Erdoğan'ın üçlü görüşmeyi organize etmesi halinde zirvenin Türkiye'de düzenlenmesini destekleyeceklerini ve böyle bir toplantıya katılmaya hazır olduklarını belirtti.

ERDOĞAN'DAN KALICI BARIŞ VURGUSU

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgesel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ve doğrudan müzakerelerin yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Sudan sebeple çıkan kavgada çok sayıda yaralı var! 2'sinin durumu ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında akılalmaz olay: Bagaj bandını yürüyen yol sanınca olanlar oldu

Bagaj bandını yürüyen yol sanınca olanlar oldu
Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

Vatandaş sokakta gördüğü AK Partili vekile böyle tepki gösterdi
Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

Gelinin attığı buketi yakaladı! Mahalle onun için düğün kurdu
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü

Bergüzar Korel kadroya girmişti: İddialı dizi final kararı aldı

5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı

5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

Güzelleşmek isterken yüzü bu hale geldi! Eşi bile tanıyamadı

Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama