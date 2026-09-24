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Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

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Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var
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Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Galler maçı öncesinde yaptığı açıklamada kariyerindeki 1000. gole ulaşmayı ve milli takımla UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini söyledi. 41 yaşındaki yıldız, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterirken "Beni öldürmek isteyenler var, ama ancak av tüfeğiyle" sözleriyle dikkat çekti.

  • Cristiano Ronaldo, kariyerinde 979 gole ulaştı ve 1000. golü atmayı hedeflediğini açıkladı.
  • Ronaldo, kariyerinin son yılı olabileceğini söyledi.
  • Ronaldo, bazı kişilerin kendisini öldürmek istediğini ancak bunun av tüfeğiyle olabileceğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz'in Galler ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

HEDEFİ 1000. GOL

Kariyerinde 979 gole ulaşan Ronaldo, 1000. gol hedefiyle ilgili konuştu. Portekizli yıldız, "Hedefim, 1000. golü atmak ve Portekiz ile Uluslar Ligi'ni kazanmak" dedi.

Bu hedefin kendisi için bir takıntı olmadığını belirten Ronaldo, "Biliyorum ki bu hedefe ulaşacağım, ama bu bir takıntı değil. Bu dönüm noktasına gerçekten ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU SON YILIM OLABİLİR"

41 yaşındaki futbolcu, kariyerini ne zaman noktalayacağı sorusuna da yanıt verdi. Ronaldo, "Keşke cevabı bilseydim ama bilmiyorum. Ama bu son yılım olabilir. Son maçım olduğunda size haber vereceğim" açıklamasında bulundu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER VAR"

Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Ronaldo, bazı kişilerin kendisine karşı tavrının çok sert olduğunu söyledi. Portekizli yıldız, "Beni öldürmek isteyenler var, ama ancak av tüfeğiyle" ifadelerini kullandı.

Ronaldo, bazı kanalların kendisine saldırdığını ve itibarını zedelemeye çalıştığını belirterek, sözlerini esprili bir şekilde sürdürdü:

"Bir tüfek kullanmadıkça hiçbir şansları yok. O zaman bile kurşundan kaçarım. Ama buna alışığım."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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