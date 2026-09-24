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Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş

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Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş
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Mardin'in Derik ilçesinde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, AFAD ve jandarmanın dron ve köpek destekli aramalarında bir mısır tarlasında ölü bulundu. Jandarmanın özel ekibince gözaltına alınan 15 yaşındaki kuzeni D.K.'nın ilk ifadesinde, birlikte av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi. D.K. tutuklandı.

  • Mardin'in Derik ilçesinde 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu.
  • Olayla ilgili Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni D.K. gözaltına alındı.
  • D.K., ilk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi.

Mardin'in Derik ilçesinde kaybolduktan sonra mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 EYLÜL'DE EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ

Olay, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül günü evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.

Yapılan aramalar sonucu çocuk, bir mısır tarlasında ölü bulundu.

15 YAŞINDAKİ KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K.'nın ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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