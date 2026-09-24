Haberler

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'a üç haftadır her hafta kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından 101 gül gönderiliyor. Şimdiye kadar toplam 303 gül alan Sağın, çiçeklerin arkasındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek için araştırmaya başladı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu kez şarkıları ve sahne performanslarıyla değil, kapısına gelen gizemli çiçeklerle dikkat çekti. Sağın'a son üç haftadır düzenli olarak 101'er gül gönderildiği ortaya çıktı. Ancak çiçekleri gönderen kişinin kimliği henüz bilinmiyor.

ÜÇ HAFTADA 303 GÜL

Her hafta aynı sayıda gönderilen çiçeklerle birlikte Simge Sağın'ın aldığı güllerin sayısı 303'e ulaştı. Peş peşe gelen sürprizlerin ardından şarkıcı da gizemli gönderenin kim olduğunu öğrenmek için araştırmaya başladı.

"ÖZELLİKLE 101 GÜL GÖNDERMESİ ENTERESAN"

Kendisine gönderilen çiçeklerden memnun olduğunu ancak 101 sayısının dikkatini çektiğini belirten Sağın, "Güller şahane ama bu sır perdesi ve özellikle 101 gül göndermesi enteresan" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

KİMLİĞİ HÂLÂ BİLİNMİYOR

Gülleri gönderen kişinin kim olduğuna ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Simge Sağın'ın da merak ettiği gizemli kişinin kimliği şimdilik sırrını koruyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZaza Aygun:

benim hahahah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Zelenski açıkladı! Türkiye ile Ukrayna arasında kritik anlaşma
Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

Gelinin attığı buketi yakaladı! Mahalle onun için düğün kurdu
Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı

Parayı ödemeden kaçacakken yakalandı! Influencermış
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi

Trump gece yarısı dünyaya duyurdu! Türkiye'den çok konuşulacak hamle
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem