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Prof. Sözbilir, Şanlıurfa'daki 5.4'lük depremin Bozova Fayı kaynaklı olduğunu söyledi

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Prof. Sözbilir, Şanlıurfa'daki 5.4'lük depremin Bozova Fayı kaynaklı olduğunu söyledi
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DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4 büyüklüğündeki depremin Bozova Fayı kaynaklı olduğunu ve sürpriz olmadığını belirtti. Sözbilir, 55 kilometre uzunluğundaki fayın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli taşıdığını söyledi.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin sürpriz olmadığını belirtip, "Bozova Fayı 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay haritasında 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal bir doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlanmış durumda. Dolayısıyla bu deprem sürpriz değil. Elimizdeki bilgiler Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve uzun dönemden beri suskun bir fay olduğu biliniyor" dedi.

DEÜ DAUM Müdürü, AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında stresin biriktiği yerlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Şanlıurfa depremini tetiklenmiş deprem olarak kabul edebiliriz. Deprem dış merkezi Bozova Fayı'nın doğu ucunda. Bu aşamada Bozova Fayı kaynaklı bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bozova Fayı 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay haritasında 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal bir doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlanmış durumda. Dolayısıyla bu deprem sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

'UZUN DÖNEMDEN BERİ SUSKUN BİR FAY'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizdeki bilgiler Bozova Fayı'nın 7 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ve uzun dönemden beri suskun bir fay olduğu biliniyor. AFAD tarafından yapılan odak mekanizma çözümleri depremin sağ yanal doğrultu atımlı faylanmayla ilişkili olduğunu kanıtlıyor. Bu da Şanlıurfa depreminin Bozova Fayı veya bu fayın doğu ucundaki kollarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bölgede İl Afet Risk Azaltma planlarıyla ilişkili yeni tanımlanan eylemlerin bir an önce uygulamaya konulması hayati derecede önem taşımaktadır. Bu fay konusunda bilim dünyasında iki farklı görüş vardı. Bir görüşe göre Bozova Fayı'nın diri olmadığı, diğeri ise diri fay olduğu şeklinde. Bu deprem Bozova Fayı'nın diri bir fay olduğunu göstermesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Fayın 7 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda Atatürk Barajı'na etkisinin de araştırılması gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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