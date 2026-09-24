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28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

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28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
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ASAL Araştırma’nın Eylül 2026 döneminde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 33,8 ile birinci, Yeni Parti ise yüzde 23,6 ile ikinci sırada yer aldı.

  • Asal Araştırma'nın Eylül 2026 dönemi seçim anketinde AK Parti yüzde 33,8 ile birinci, Yeni Parti yüzde 23,6 ile ikinci sırada yer aldı.
  • Ankette DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti yüzde 6,5 ve CHP yüzde 6,3 oy oranına ulaştı.
  • Araştırma 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 15 kişiyle CATI yöntemiyle yapıldı; yüzde 95 güven sınırında hata payı +/- 2,2 olarak açıklandı.

Asal Araştırma tarafından Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacağını belirtenlerin orantısal olarak dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 33,8 ile birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 23,6 oy oranıyla ikinci sırada yer buldu.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Diğer partilerin oy oranları ise sırasıyla DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti yüzde 6,5 ve CHP yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçti. Listede Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Zafer Partisi yüzde 2,5 ve TİP yüzde 1,0 oy oranına ulaşırken, diğer partilerin toplam oranı ise yüzde 2,1 oldu.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" kapsamında saha verileri 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında toplandı. Türkiye genelinde 28 ilde yürütülen çalışmada, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 15 kişiyle görüşüldü. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmanın yüzde 95 güven sınırında +/- 2,2 hata payı ile gerçekleştirildiği ve örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısının baz alındığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Eğitim seviyesi yüksek bir toplum olsaydık , şuan bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Abd birisini seçiyor bizede oy atmak kalıyor...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Gerçek anketlerde YRP yüzde 20 çıkıyor bu çakma anketlere güvenmiyorum

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıUfuk BİR:

4 5 parti içinden birini seçiyoruz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSadık:

Yazdıgın şeyin nekadar saçma oldugunu bilmiyorsun .

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTemel Temel:

1. gösterilen partinin o oya ulaşması mümkün görünmüyor. tencere boş emekli asgari ücretli çiftçi küçük esnaf perişan. havadanmı gelecek o oylar. algı yapmayın. vatandaş biliyor ne yapacağını.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıUfuk BİR:

Belli olmaz seçim zamanı elektrik 1 yıl bedava olursa alabilir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerkan Çıvkın:

Anket akp genel merkezinde yapılmış

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Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Dediğin yerde olsaydı AKP %100 çıkardı. Muhtemelen meyhanede yapıldı

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yanıt0
Haber Yorumlarıebubekir çiçekliyüz:

her sene aynı laflar ama adam bütün partilerin içinden geçiyor.

yanıt5
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Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Asal araştırma bile Akp ye % 33 çıkarıyosa.. Seçimi kaybetmiş demektir.. Asal araşrımanın yandaş olduğunu bilmeyen varmıdır acaba, ????

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