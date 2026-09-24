28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

Asal Araştırma tarafından Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilen son seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Kararsız seçmenlerin ve oy kullanmayacağını belirtenlerin orantısal olarak dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre AK Parti yüzde 33,8 ile birinci sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 23,6 oy oranıyla ikinci sırada yer buldu.

PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Diğer partilerin oy oranları ise sırasıyla DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti yüzde 6,5 ve CHP yüzde 6,3 olarak kayıtlara geçti. Listede Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8, Zafer Partisi yüzde 2,5 ve TİP yüzde 1,0 oy oranına ulaşırken, diğer partilerin toplam oranı ise yüzde 2,1 oldu.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2026 Araştırması" kapsamında saha verileri 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında toplandı. Türkiye genelinde 28 ilde yürütülen çalışmada, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 15 kişiyle görüşüldü. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmanın yüzde 95 güven sınırında +/- 2,2 hata payı ile gerçekleştirildiği ve örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısının baz alındığı bildirildi.