Survivor kim kazandı? 4 Şubat Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Dominik adasında nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor 2026'da 4 Şubat Çarşamba günü oynanan 2. dokunulmazlık oyununun sonucu büyük merak konusu oldu. Yarışseverler "Survivor 4 Şubat kim kazandı?" ve "Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı?" gibi kritik başlıklarla Google'da arama yapıyor. Ancak bu akşamki dokunulmazlık oyununun kazanan takımı şu an için açıklanmadı; resmi sonuçlar geldiğinde haberimizle sizlere aktaracağız.

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelen Survivor 2. dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım izleyiciler tarafından merak ediliyor. Heyecan dolu mücadelede hangi takımın galip geleceği henüz açıklanmadı ve adadaki gerilim tüm hızıyla devam ediyor.

SURVIVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

4 Şubat yayınlanan bölümde 2. eleme adayının kim olacağı henüz netleşmedi. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu ve stratejik hamleler ile bir sonraki eleme öncesi avantaj elde etmeye çalışıyor.

GEÇEN HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELEMEYE GİTTİ?

3 Şubat Salı günü oynanan mücadelede Gönüllüler takımı zafere ulaştı ve adaya veda eden ilk isim Doğuş oldu. Survivor severler, eleme potasında kimlerin yer alacağını yakından takip ediyor.

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Şu an eleme potasına giren ilk yarışmacı Doğuş olarak belirlendi. Adadaki rekabetin giderek artmasıyla birlikte, önümüzdeki eleme heyecanı şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Son bölümde adaya veda eden isim Tuğçe oldu. Bu veda, takım içi dengeleri değiştirirken, yeni stratejilerin ve sürprizlerin kapısını araladı.

SURVIVOR YEDEK KADROSU AÇIKLANDI

Yedek kadroda yer alan isimler adadaki mücadeleyi daha da kızıştıracak. Erkeklerde Barış Murat Yağcı, Sercan Yıldırım, Osman Can ve Doğuş, ana kadroya dahil olmak için gün sayıyor. Kadınlarda ise Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Tuğçe Melis Demir ve Büşra, geri dönüşleriyle rekabete yeni bir soluk getirecek.