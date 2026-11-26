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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi ve makroihtiyati çerçeveye ilişkin yeni kararlar aldı.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ve makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyuruları Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı yerine yüzde 90'ı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA