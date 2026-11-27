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İsrail basınında yer alan habere göre Mossad Başkanı Roman Gofman, ABD'nin katılımı olmadan İran'a yönelik yeni bir askeri saldırı başlatılmasını destekliyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ortak bir askeri operasyona onay vermesinin beklenmesinden yana olduğu öne sürüldü.

MOSSAD BAŞKANI BEKLEMEK İSTEMİYOR

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre Mossad Başkanı Roman Gofman, İran'a yönelik yeni bir saldırının gecikmesi halinde Tahran'ın kimyasal silah geliştirdiği iddia edilen programında ilerleme kaydedebileceğinden endişe ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da hafta başında İran'ın kimyasal silah geliştirdiğini ileri sürerek bu konuda uyarıda bulunmuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI TRUMP'IN ONAYINI BEKLİYOR

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon konusunda farklı bir tutum benimsediği belirtildi. Zamir'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayının ardından Amerikan güçlerinin de katılımıyla ortak saldırı düzenlenmesini desteklediği öne sürüldü.

"ABD OLMADAN DA SALDIRMAYA HAZIRIZ" MESAJI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de dün yaptığı açıklamada İsrail'in ABD'nin katılımı olmasa bile İran'a yönelik her an saldırı düzenlemeye hazır olduğu mesajını vermişti.

GÖZLER TRUMP'A ÇEVRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir askeri operasyona ilişkin henüz kamuoyuna açık bir taahhütte bulunmadığı belirtilirken Washington yönetiminin beklemeyi sürdürmesi halinde İsrail'in tek başına harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.