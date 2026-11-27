Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Kosta Rika'ya girişi reddedilince geceyi başkent San Jose'deki Juan Santamaria Uluslararası Havalimanı'nda geçirmek zorunda kaldı. İHA'nın aktardığına göre Kosta Rika hükümeti kararı, Albanese hakkında "terör eylemleriyle bağlantılı olduğuna dair uluslararası bir uyarı" bulunmasına dayandırdı.

İsrail'i Gazze'de soykırımla suçlayan İtalyan hukukçu, ülkeye Kosta Rika Üniversitesi'nin (UCR) kendisine vereceği fahri doktora unvanını almak için gelmişti.

"KANITLASINLAR YA DA ÖZÜR DİLESİNLER"

Albanese, ülkenin önde gelen üniversitesine bağlı bir radyoya yaptığı açıklamada yaşananları "bir utanç" diye niteledi. Hükümetlerin sınırlarını denetleme hakkı olduğunu ama kimseye iftira atamayacaklarını söyleyen Albanese, "Bunu kanıtlamaları ya da geri alıp özür dilemeleri gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bile bu kadar ileri gitmemişti" dedi.

Raportör, sosyal medya hesabından valizleri ve eşyalarıyla havalimanında beklediği yeri gösteren görüntüler de paylaştı.

BM'DEN TEPKİ GELDİ

BM Yeterli Konut Hakkı Özel Raportörü Koldo Casla, meslektaşına yapılan muameleden derin endişe duyduğunu açıkladı. Ülkelerin BM özel raportörlerinin bağımsızlığına saygı göstermesi gerektiğini belirten Casla, Albanese'nin ülkeye alınması çağrısında bulundu.

FAHRİ DOKTORA KARARI ŞUBATTA ALINMIŞTI

Kosta Rika'da yayımlanan El Mundo CR'nin şubat ayındaki haberine göre UCR Üniversite Konseyi, Psikoloji Okulu'nun önerisiyle Albanese'ye kurumun en yüksek akademik unvanı olan fahri doktorayı verme kararı almıştı. Aynı habere göre Albanese, İsrail'le ilgili soruşturmalarda Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni desteklediği için ABD yaptırımları altında bulunuyor.

Albanese ile Kosta Rika hükümeti arasındaki gerginlik yeni değil. Delfino.cr'nin haberine göre raportör, Aralık 2025'te Kosta Rika'ya İsrail'le imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının onayını durdurma çağrısı yapmıştı. El Mundo CR'ye göre Kosta Rika Dış Ticaret Bakanlığı o dönem bu çağrıyı iç işlerine müdahale sayarak reddetmişti.

İsrail'i sert dille eleştiren Albanese, bazı Yahudi grupları ve ayrımcılık karşıtı kuruluşlar tarafından defalarca antisemitizmle suçlanmıştı.