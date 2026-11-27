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1988 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesindeki şirketlerle yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan Nersan Holding, artan finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralma nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Açıklamanın ardından Tuğçelik hisselerinde yüzde 4,81'lik düşüş yaşanırken devre kesici uygulandı.

38 YILLIK HOLDİNG KONKORDATO TALEP ETTİ

Tuğçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Nersan Holding'in finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak ve ticari faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla konkordato sürecine başvurduğu bildirildi. Holdingin, Tuğçelik ve Unimarin şirketleriyle birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

FİNANSMAN MALİYETLERİ VE NAKİT SIKINTISI ETKİLİ OLDU

Holding tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kısa vadeli ödeme dengelerini olumsuz etkilediği ifade edildi. Artan finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralma nedeniyle mali yükümlülüklerin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

ÜRETİM VE TİCARİ FAALİYETLERİN DEVAMI HEDEFLENİYOR

Konkordato başvurusunun faaliyetlerin sona erdirilmesine yönelik olmadığı vurgulanan açıklamada, üretim, hizmet ve ticari ilişkilerin sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi. Holding, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının haklarını gözeterek mali yapısını güçlendirmeyi amaçladığını bildirdi.

BORSA İSTANBUL'DA DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Konkordato açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Tuğçelik (TUCLK) hisselerinde kayıp yüzde 4,81'e ulaştı. Devre kesici uygulaması nedeniyle sürekli işlemlere ara verilerek tek fiyat emir toplama aşamasına geçildi. KAP'a yapılan bildirimde, emirlerin eşleştirilmesinin ardından işlemlerin saat 14.07.51 itibarıyla yeniden başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi