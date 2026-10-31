Polonya darbe SON DAKİKA! Polonya'da darbe mi oldu? Polonya'da neler oluyor?

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Polonya'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında yaşanan yargı krizi büyüyor. Başbakan Donald Tusk hükümetinin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski hakkında cezai işlem başlatılması için harekete geçmesinin ardından başkent Varşova'da güvenlik önlemleri artırıldı. Polonya'da yaşananlar dünya kamuoyunun gündemine otururken, vatandaşlar " Polonya'da darbe mi oldu, ülkede neler yaşanıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Polonya'daki siyasi krizin perde arkası ve son gelişmeler...

POLONYA'DA DARBE Mİ OLDU?

Polonya'da yaşanan son gelişmeler, ülkede darbe iddialarını gündeme taşıdı. Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümet ile Anayasa Mahkemesi yönetimi arasında uzun süredir devam eden yargı anlaşmazlığı, Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in iki üst düzey yargıç hakkında cezai işlem başlatılması için dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmesiyle yeni bir aşamaya taşındı.

POLONYA'DA NELER OLUYOR?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski hakkında atılan adımların ardından başkent Varşova'daki mahkeme binası önünde protestolar düzenlendi. Göstericilerin binaya girişini engellemek amacıyla çevik kuvvet polisleri görevlendirildi.

Anayasa Mahkemesi ise hükümetin girişimine sert tepki göstererek yaşananları darbe suçu olarak nitelendirdi. Ancak ülkede askeri yönetimin yönetime el koyduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Polonya'da yaşanan kriz, hükümet ile yargı kurumları arasındaki yetki ve meşruiyet tartışmalarından kaynaklanıyor.

POLONYA CUMHURBAŞKANI NAWROCKI AFRİKA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ!

Polonya'daki gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin aldığı karar da dikkat çekti. Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere yola çıkan Nawrocki, ülkedeki krizin büyümesi üzerine ziyaret programını yarıda bırakarak Polonya'ya dönme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü tarafından yapılan açıklamada, Nawrocki'nin Varşova'ya döndükten sonra Anayasa Mahkemesi binasına girdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanının ülkesine dönüşü, hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasındaki gerilimin devletin en üst makamlarını da doğrudan karşı karşıya getirdiğini gösterdi.

ANAYASA MAHKEMESİNDEN HÜKÜMETE DARBE SUÇLAMASI!

Polonya Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in girişimine sert ifadelerle karşılık verdi.

Mahkemenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerine hukuka uygun şekilde atandıkları savunuldu. Hükümetin girişimlerine katılan kişilerin darbe suçu işlediği öne sürüldü.

Başbakan Donald Tusk ise hükümetin attığı adımları savundu. Tusk, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmenin hükümetin görevi olduğunu belirterek PiS dönemindeki yargı uygulamalarını eleştirdi.

Tusk açıklamasında, hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamanın zor ve zaman zaman sancılı bir süreç olduğunu ancak bu konuda kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

POLONYA'DAKİ YARGI KRİZİNİN TEMELİNDE 2015 YILINDAKİ ATAMALAR VAR

Polonya'da yaşanan krizin geçmişi, Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 2015 yılında iktidara gelmesinin ardından Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleştirdiği düzenlemelere dayanıyor.

PiS hükümeti, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi'nde çoğunluğu elde etmek amacıyla yeni yargıç atamaları gerçekleştirdi. Ancak bu atamaların bir bölümü Avrupa'daki yargı kurumlarının tepkisine neden oldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Birliği Adalet Divanı, üç yargıcın daha önce usulüne uygun şekilde doldurulmuş kadrolara atandığı yönünde kararlar verdi. Avrupa mahkemeleri, söz konusu atamaların Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından sorun oluşturduğuna hükmetti.

2023 yılında iktidara gelen Donald Tusk hükümeti, bu kararları gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını resmî olarak yayımlamayı durdurdu. Hükümetin yargı sisteminde değişiklik yapma girişimleri ise Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisini kullanması nedeniyle çeşitli engellerle karşılaştı.

POLONYA'DA 5 YARGICIN GÖREVE BAŞLAMASI ENGELLENDİ

Polonya'daki siyasi ve hukuki gerilimin bir diğer önemli başlığını Anayasa Mahkemesi'ne seçilen yeni yargıçlar oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, mart ayından bu yana parlamento tarafından seçilen beş yargıcın göreve başlaması için gerekli yemin işlemlerini gerçekleştirmeyi reddetti. Nawrocki, seçim süreçlerinde usulsüzlük bulunduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yargıçlardan Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin geçici yönetiminden sorumlu kılındı.

Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki danışma organı Venedik Komisyonu ise yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının seçilen yargıçların görevlerine başlayabilmesi için yemin işlemlerini tamamlaması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Waldemar Zurek de Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısının yeni yargıçların görev yapmasını engellediğini savunarak haklarında cezai işlem başlatılması gerektiğini açıkladı.

POLONYA'DAKİ HÜKÜMETİN ADIMINA HUKUKÇULARDAN ELEŞTİRİ

Donald Tusk hükümetinin Anayasa Mahkemesi'ne yönelik girişimi, PiS dönemindeki yargı düzenlemelerine karşı çıkan bazı hukukçular arasında da tartışmalara yol açtı.

Hukuk profesörü Marcin Matczak, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski'nin görevden uzaklaştırılmasının hukuki dayanağı bulunmadığını savundu.

Matczak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemede yaşanan gelişmelerin kurumun geleceği ve Polonya'daki hukukun üstünlüğü tartışmaları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Silahlı polislerin mahkeme binası önünde görevlendirilmesini ve Adalet Bakanı'nın mahkeme başkanını görevden alabileceğine ilişkin değerlendirmeleri eleştiren Matczak, yaşananların hukuk devleti tartışmalarını daha da derinleştirebileceğine dikkat çekti.

POLONYA'DA SEÇİMLER ÖNCESİ SİYASİ GERİLİM TIRMANIYOR

Polonya'da gelecek yıl yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde yaşanan Anayasa Mahkemesi krizi, siyasi atmosferi de etkiliyor.

Donald Tusk hükümetinin destekçileri, PiS döneminde gerçekleştirilen yargı düzenlemelerinin değiştirilmesi konusunda daha kararlı adımlar atılması gerektiğini savunuyor. Son gelişmelerin hükümetin siyasi desteğini yeniden güçlendirme amacı taşıdığı yönünde değerlendirmeler de yapılıyor.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve muhalefet, hükümetin Anayasa Mahkemesi'ne yönelik girişimlerinin yargı bağımsızlığına zarar verdiğini ileri sürüyor.

Polonya'da yaşanan gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki anlaşmazlığın önümüzdeki günlerde de ülke gündemindeki yerini koruması bekleniyor.

Polonya'da yaşananlar askeri darbeden ziyade devletin yürütme ve yargı organları arasında büyüyen bir anayasal kriz olarak öne çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin darbe suçlaması, hükümetin hukukun üstünlüğü savunması ve Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin ülkesine dönmesi ise krizin uluslararası kamuoyunda daha fazla dikkat çekmesine neden oluyor.

POLONYA CUMHURBAŞKANI KAROL NAWROCKI

POLONYA CUMHURBAŞKANI KİM, KAROL NAWROCKI KİMDİR?

Polonya'da yaşanan siyasi krizin ardından Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki gündeme geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, PiS'in desteklediği isim olarak ülkenin siyasi yönetiminde önemli bir konumda bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nde yaşanan gelişmeler üzerine Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Nawrocki'nin tutumu merak konusu oldu.

POLONYA BAŞBAKANI KİM, DONALD TUSK KİMDİR?

Polonya hükümetinin başında bulunan Donald Tusk, ülkede yargı reformlarını yeniden şekillendirmeyi hedefleyen siyasi sürecin önemli isimlerinden biri. 2023 yılında iktidara gelen Tusk liderliğindeki hükümet, PiS döneminde gerçekleştirilen yargı düzenlemelerini değiştirmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek istediğini belirtiyor.