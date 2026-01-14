Nijerya Fas maçı hangi kanalda? Afrika Kupası Nijerya Fas CANLI nereden izlenir AFCON?

CAF Afrika Uluslar Kupası'nda final yolunda kritik bir viraja girilirken, Nijerya ile Fas arasındaki yarı final karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu önemli randevuyu kaçırmak istemeyenler; maçın saat kaçta başlayacağı, hangi platformdan yayınlanacağı ve yayınların şifreli olup olmadığı gibi detayları merak ediyor. Nijerya – Fas mücadelesinin yayın bilgileri ve canlı izleme alternatifleri yoğun şekilde araştırılıyor.

OSIMHEN İLE EN-NESYRİ AYNI SAHNEDE

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final heyecanı doruk noktasına ulaştı. Nijerya, Fas, Senegal ve Mısır'ın mücadele edeceği bu kritik aşamada, 2026 turnuvasının finalistleri belli olacak. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri rakip olacak.

YARI FİNAL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Organizasyonun ilk yarı final mücadelesinde Senegal ile Mısır, Türkiye saatiyle 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci ve en çok merak edilen maçında ise Nijerya, ev sahibi Fas ile TSİ 23.00'te sahaya çıkacak.

YILDIZLARIN DÜELLOSU SAHNE ALACAK

Nijerya – Fas yarı finali, bireysel performansların ön plana çıkacağı bir karşılaşma olmaya aday. Nijerya'nın en önemli hücum silahı Victor Osimhen ile Fas'ın gol yollarındaki en büyük umudu Youssef En-Nesyri, takımlarını finale taşımak için sahada tüm kozlarını paylaşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynanacak Nijerya – Fas karşılaşması, Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, dijital yayın hizmeti kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

NİJERYA – FAS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarı final heyecanı yaşayacak olan Nijerya – Fas mücadelesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

CANLI YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Karşılaşma, Exxen'in dijital yayın altyapısı üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maçı canlı takip edebilmek için aktif bir Exxen aboneliği bulunması gerekiyor.

EXXEN ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

Exxen, klasik bir uydu kanalı olmadan hizmet veren dijital bir platformdur. Yayınlara; akıllı televizyonlar, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve internet tarayıcıları üzerinden erişim sağlanabiliyor.

NİJERYA – FAS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde büyük heyecana sahne olacak Nijerya – Fas karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

KARŞILAŞMA HANGİ STATTA OYNANACAK?

Afrika futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek olan yarı final mücadelesi, Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanacak. Karşılaşmaya Stade Prince Moulay Abdallah Stadyumu ev sahipliği yapacak.

