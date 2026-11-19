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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 20 Kasım 2026 Cuma günü Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, Düzce'nin ise kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

UYARI CUMA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR

Meteoroloji'nin uyarısı, 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'te başlayıp gece 23.59'a kadar sürecek. Bu süre içinde bölgede etkili olacak yağışların şiddetinin "kuvvetli yağış" seviyesinde olması bekleniyor. Meteoroloji'nin sınıflandırmasına göre kuvvetli yağış, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında düşen yağışı ifade ediyor.

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin uyarısına göre kuvvetli yağışların etkili olması beklenen bölgeler şunlar:

Zonguldak ve çevresi

Bartın ve çevresi

Karabük ve çevresi

Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimleri

Düzce'nin kıyı kesimleri

SEL, HEYELAN VE YILDIRIM RİSKİ

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte bölgede şu olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu:

Ani sel

Su baskını

Yıldırım

Heyelan

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Ulaşımda aksamalar

Özellikle dere yataklarına yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların ani sel riskine karşı tedbirli olması gerekiyor. Eğimli arazilerde ve heyelan riski bulunan bölgelerde de dikkatli olunması öneriliyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar, kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

Dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek alçak bölgelerden uzak durun.

Bodrum katlarda su baskınına karşı önlem alın.

Seyahat planlarınızı hava durumuna göre gözden geçirin.

Sürücüler sel sularının bulunduğu yollara girmesin.

Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda, ağaç altlarında ve yüksek yerlerde beklemeyin.

Elektrik direkleri ve ağaçlar gibi devrilme riski taşıyan yapılardan uzak durun.

YAĞIŞ ŞİDDETİ NASIL SINIFLANDIRILIYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

Hafif yağış: Metrekareye 1-5 kilogram

Orta kuvvette yağış: Metrekareye 6-20 kilogram

Kuvvetli yağış: Metrekareye 21-50 kilogram

Çok kuvvetli yağış: Metrekareye 51-75 kilogram

Şiddetli yağış: Metrekareye 76-100 kilogram

Aşırı yağış : Metrekareye 100 kilogramın üzeri

GÜNCEL UYARILAR TAKİP EDİLMELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve yıldırımdan korunma yöntemlerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşların, bölgedeki hava koşullarına ilişkin güncel uyarıları Meteoroloji'nin resmi kanalları ve yerel yetkililerin açıklamaları üzerinden takip etmesi öneriliyor.