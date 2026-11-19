Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskını ve heyelan uyarısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yarın öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Düzce'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Uyarı, 20 Kasım Cuma günü saat 15.00 ile 23.59 arasını kapsıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, 20 Kasım 2026 Cuma günü Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimlerinde, Düzce'nin ise kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
UYARI CUMA ÖĞLEDEN SONRA BAŞLIYOR
Meteoroloji'nin uyarısı, 20 Kasım Cuma günü saat 15.00'te başlayıp gece 23.59'a kadar sürecek. Bu süre içinde bölgede etkili olacak yağışların şiddetinin "kuvvetli yağış" seviyesinde olması bekleniyor. Meteoroloji'nin sınıflandırmasına göre kuvvetli yağış, metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında düşen yağışı ifade ediyor.
HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin uyarısına göre kuvvetli yağışların etkili olması beklenen bölgeler şunlar:
- Zonguldak ve çevresi
- Bartın ve çevresi
- Karabük ve çevresi
- Kastamonu'nun kuzey ve batı kesimleri
- Düzce'nin kıyı kesimleri
SEL, HEYELAN VE YILDIRIM RİSKİ
Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte bölgede şu olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısında bulundu:
Ani sel
Su baskını
Yıldırım
Heyelan
Yağış anında kuvvetli rüzgar
Ulaşımda aksamalar
Özellikle dere yataklarına yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşların ani sel riskine karşı tedbirli olması gerekiyor. Eğimli arazilerde ve heyelan riski bulunan bölgelerde de dikkatli olunması öneriliyor.
VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
Uzmanlar, kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgelerde yaşayan vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:
Dere yatakları, alt geçitler ve su birikintisi oluşabilecek alçak bölgelerden uzak durun.
Bodrum katlarda su baskınına karşı önlem alın.
Seyahat planlarınızı hava durumuna göre gözden geçirin.
Sürücüler sel sularının bulunduğu yollara girmesin.
Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda, ağaç altlarında ve yüksek yerlerde beklemeyin.
Elektrik direkleri ve ağaçlar gibi devrilme riski taşıyan yapılardan uzak durun.
YAĞIŞ ŞİDDETİ NASIL SINIFLANDIRILIYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:
Hafif yağış: Metrekareye 1-5 kilogram
Orta kuvvette yağış: Metrekareye 6-20 kilogram
Kuvvetli yağış: Metrekareye 21-50 kilogram
Çok kuvvetli yağış: Metrekareye 51-75 kilogram
Şiddetli yağış: Metrekareye 76-100 kilogram
Aşırı yağış : Metrekareye 100 kilogramın üzeri
GÜNCEL UYARILAR TAKİP EDİLMELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve yıldırımdan korunma yöntemlerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşların, bölgedeki hava koşullarına ilişkin güncel uyarıları Meteoroloji'nin resmi kanalları ve yerel yetkililerin açıklamaları üzerinden takip etmesi öneriliyor.