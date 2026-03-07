Manisa GDZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR

Akhisar ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli mahalle ve kırsal alanlarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Rahmiye Mahallesi Rahmiye Köyü İç Yolu, Moralılar Mahallesi Beyoba Yolu ve Kayalıoğlu Mahallesi Ova Evleri Küme Evleri bölgesinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Hürriyet Mahallesi Akhisar Sebze ve Meyve Toptancı Hali çevresi, 463. Sokak, Manisa İzmir Yolu, 123. Sokak, Profesör Doktor Erdal İnönü Sokak, 151. Hilaliye Caddesi, 396. Sokak, 123/4 Sokak, Denizli Akhisar Yolu ve Gıda Çarşısı Caddesi; Atatürk Mahallesi 572. Sokak, Göletpark, 167. Şehit Murat Öztürk Caddesi, 772. Sokak ve Eski Tekel Fabrikası Yolu; Reşat Bey Mahallesi 650. Sokak, 167. Sokak Sonu Serpme Küme Evleri, 657. Sokak, 649. Sokak, 656. Sokak, 651. Sokak, 652. Sokak ve 648. Sokak bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hürriyet Mahallesi 462. Sokak, Profesör Doktor Erdal İnönü Sokak, 151. Hilaliye Caddesi, 451. Sokak, 440. Sokak, 460. Sokak, 449. Sokak, 448. Sokak, 445. Sokak ve 461. Sokak bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Hürriyet Mahallesi 123. Sokak, Küçük Sanayi Marangozlar Sitesi A Blok Küme Evleri, 123/5 Sokak, 123/4 Sokak ve Küçük Sanayi Marangozlar Sitesi B Blok Küme Evleri bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 21.00 ile 23.59 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Selçikli Mahallesi TOKİ Evleri, Balıkesir Manisa Yolu ve Selçikli Köyü İç Yolu; Tütenli Mahallesi Tütenli Köyü Yolu ve Tütenli Köyü İç Yolu; Yaykın Mahallesi Yaykın Köyü İç Yolu; Musalar Mahallesi Musalar Köyü İç Yolu ve Gökçeahmet Köyü İç Yolu; Medar Mahallesi; Kadıdağı Mahallesi Kadıdağı Köyü İç Yolu ve Kadıdağı Ova; Gökçeahmet Mahallesi; Aşağıdolma Mahallesi Aşağıdolma Köyü İç Yolu; Çanakçı Mahallesi Çanakçı Köyü İç Yolu ve Dolmadeğirmen Mahallesi Dolmadeğirmen Köyü İç Yolu bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Doğankaya Mahallesi bölgesinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

DEMİRCİ

Demirci ilçesinde Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi Akyar Yolu Küme Evleri ve Nurullah Doğruel Bulvarı ile İmrenler Mahallesi bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Hacıhamza Mahallesi Çevreyolu Bulvarı ile Akıncılar Mahallesi Eski Simav Yolu Caddesi ve Üniversite Caddesi bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi Nurullah Doğruel Bulvarı ve Akyar Yolu Küme Evleri bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SARUHANLI

Saruhanlı ilçesinde İstasyon Mahallesi Sanayi Sitesi A Blok Sokak, Sanayi Sitesi B Blok Sokak, Sanayi Sitesi H Blok Sokak, Kemal Önal Sokak, Sanayi Sitesi C Blok Sokak, Çam Sokak, Bahçe Altı Mevki Sokak, Gökseller Blok Sokak, Senbil Sokak, Vatan Caddesi, Sanayi Sitesi D Blok Sokak, Sanayi Sitesi G Blok Sokak, Sanayi Sitesi Özel Blok Sokak, Sanayi Sitesi Kelleci Blok Sokak ve Sanayi Sitesi E Blok Sokak bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cengiz Topel Mahallesi ile İstasyon Mahallesi İzmir İstanbul Yolu Caddesi, Sanayi Sitesi D Blok Sokak, Sanayi Sitesi A Blok Sokak, Bahçe Altı Mevki Sokak ve İzci Sokak bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Saruhan Mahallesi Pazar Yeri Sokak ve Atatürk Caddesi; Cumhuriyet Mahallesi İmar Sokak, Zorlu Sokak, Yahya Uslu Sokak ve Park Sokak; Cengiz Topel Mahallesi Hükümet Caddesi bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi Gürbüz İpek Sokak, Doktor Recai Ülker Sokak, Atatürk Caddesi, Akar Sokak, Cumhuriyet Sokak, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Park Sokak, İmar Sokak, Zorlu Sokak, Zafer Sokak, Yüce Sokak, Yahya Uslu Sokak, Türkcan Sokak ve Ender Sokak; Cengiz Topel Mahallesi Hükümet Caddesi; Saruhan Mahallesi Ünal Sokak, Özge Sokak, Yaralılar Sokak, Pazar Yeri Sokak, Kanarya Sokak, Havuzlu Çarşı Sokak, Eşref Ozan Sokak, Cengiz Topel Caddesi, Şehit İbrahim Gülcan Sokak ve Adalet Sokak bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Heybeli Mahallesi Heybeli Köyü Yolu ve Heybeli Köyü İç Yolu ile Alibeyli Mahallesi ve Bedeller Mahallesi Bedeller Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ŞEHZADELER

Şehzadeler ilçesinde Veziroğlu Mahallesi Veziroğlu Küme Evleri 1. Sokak bölgesinde 9 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Selimşahlar Mahallesi Ardıç Sokak, Okul Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Serap Sokak, Pehlivan Sokak, Kayalar Sokak, Sümbül Sokak, Selvi Sokak, Güven Sokak, Salkım Sokak, Yenişehirli Sokak, Gürcan Sokak, Bülent Ecevit Sokak, Akay Sokak, Akgün Sokak, Akcan Sokak, Efe Sokak, Özen Sokak, Belediye Caddesi, Akçam Sokak, Karaçam Sokak, Palmiye Sokak, Büyük Kanal Sokak, İğde Sokak ve Çınar Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SOMA

Soma ilçesinde Pirahmet Mahallesi Pirahmet Köyü Yolu ve Pirahmet Sokak; Yayladalı Mahallesi Yayladalı Köyü İç Yolu; Ularca Mahallesi Uzuahır Sokak, Merkez Sokak ve Ularca Köyü İç Yolu; Türkali Mahallesi Kısacıklar Sokak ve Türkali Köyü İç Yolu; Çatalçam Mahallesi Çatalçam Köyü İç Yolu; Duğla Mahallesi Bergama İvrindi Yolu ve Duğla Köyü İç Yolu; Kaplan Mahallesi Kaplan Köyü İç Yolu; Karaçam Mahallesi Karaçam Köyü İç Yolu; Kiraz Mahallesi Kiraz Köyü İç Yolu; Kobaklar Mahallesi Kobaklar Köyü Yolu ve Kobaklar Köyü İç Yolu; Menteşe Mahallesi Menteşe Köyü İç Yolu bölgelerinde 7 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Türkpiyala Mahallesi Türkpiyala Köyü İç Yolu; Tekeli Işıklar Mahallesi Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu; Tabanlar Mahallesi Tabanlar Köyü İç Yolu; Kayrakaltı Mahallesi Kayrakaltı Köyü İç Yolu ve Kayrakaltı Caddesi; Karacakaş Mahallesi Karacakaş Köyü İç Yolu ve Patika; Çevircek Mahallesi Çevircek Köyü İç Yolu; Sultaniye Mahallesi Sultaniye Sokak ve Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu; Bozarmut Mahallesi Bozarmut Köyü İç Yolu bölgelerinde 8 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karacakaş Mahallesi Patika ve Karacakaş Köyü İç Yolu; Türkpiyala Mahallesi Türkpiyala Köyü İç Yolu; Çevircek Mahallesi Çevircek Köyü İç Yolu; Sultaniye Mahallesi Sultaniye Sokak ve Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu; Bozarmut Mahallesi Bozarmut Köyü İç Yolu; Kayrakaltı Mahallesi Kayrakaltı Caddesi ve Kayrakaltı Köyü İç Yolu; Tabanlar Mahallesi Tabanlar Köyü İç Yolu; Tekeli Işıklar Mahallesi Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Zafer Mahallesi Köken Sokak, Buğra Sokak, M. Gök Sokak, Ece Sokak, Ahmet Akşin Caddesi, Ali Kuşçu Sokak, Eda Sokak, Gaye Sokak, Gümüş Sokak, Körfez Sokak, Nur Sokak, Pamuk Sokak, Tuna Caddesi, Öğretmen Hilmi Bostancı Sokak, Öğretmen Rukiye Pınar Sokak ve İklim Sokak bölgelerinde 9 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.