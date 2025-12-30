Haberler

Kırşehir okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Kırşehir'de okul yok mu (KAR TATİLİ – KIRŞEHİR VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Kar yağışının giderek etkisini artırmasıyla birlikte, öğrenciler ve aileler bugün derslerin yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için art arda yayımladığı yoğun kar ve buzlanma uyarıları, bazı illerde eğitim faaliyetlerinde aksama yaşanabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu kapsamda gözler Kırşehir'de okulların tatil edilip edilmediğine çevrildi.

Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle "okullar bugün tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. MGM'nin birçok bölge için yaptığı kuvvetli kar yağışı ve don uyarılarının ardından, bazı şehirlerde eğitime ara verilmesi ihtimali daha da yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte Kırşehir'de eğitim-öğretimin durumu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR, GÖZLER VALİLİK AÇIKLAMALARINDA

Kent merkezleri ve ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası, kamuoyunun dikkati yeniden valiliklerden yapılacak açıklamalara çevrildi. 30 Aralık Salı günü için bazı illerde eğitime ara verildiğine ilişkin resmi duyurular gelmeye başladı. Yetkililer, hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirtirken; buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

BUGÜN OKULLARDA EĞİTİME ARA VAR MI?

Türkiye genelinde etkisini giderek artıran kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında tatil beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü bazı illerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Yeni günde benzer bir karar alınıp alınmadığı ise merak konusu oldu.

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kırşehir ili için tatil duyurusu yapıldı. İşte duyuru:

DUYURU

Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
