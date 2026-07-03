İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Haziran İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

Aliağa ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, 3742005 numaralı çalışma kapsamında Kurtuluş ve Örnekkent mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3747314 numaralı çalışma kapsamında Horozgediği Mahallesi ve çevresindeki küme evler ile Sanayi Caddesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3747362 numaralı çalışma kapsamında Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3747364 numaralı çalışma kapsamında Kültür ve Kurtuluş mahallelerinin bazı sokakları ile Çamlık Caddesi ve Güzelhisar Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında, 3749261 numaralı çalışma kapsamında Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinde yer alan bazı sokak ve caddelerde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında, 3749307 numaralı çalışma kapsamında Fatih Mahallesi’nde bulunan bazı sokaklar ile Hatundere Caddesi ve Münir Nurettin Bayrav Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aliağa ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3750089 numaralı çalışma kapsamında Horozgediği Mahallesi ve çevresindeki küme evlerde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BERGAMA

Bergama ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.50 arasında, 3743076 numaralı çalışma kapsamında Alhatlı, Alibeyli, Aşağıılgındere, Ayaskent, Aziziye, Çamoba, Doğancı, Durmuşlar, Göçbeyli, Kadıköy, Kozluca, Muratlar, Paşaköy, Yalnızdam, Yeniler ve Zağnoz mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, 3746374 numaralı çalışma kapsamında Aşağıcuma, Çamavlu, Göbeller, Hacıhamzalar, Terzihaliller, Yukarıbey ve Yukarıcuma mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında, 3746388 numaralı çalışma kapsamında Bozköy, Çalıbahçe, Cevaplı, Eğrigöl, Karahıdırlı, Koyuneli, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent ve Zeytindağ mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, 3749018 numaralı çalışma kapsamında Yenikent Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3749184 numaralı çalışma kapsamında Bölcek Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, 3747400, 3747401 ve 3747409 numaralı çalışmalar kapsamında Maltepe ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bergama ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, 3749190 numaralı çalışma kapsamında Ayaskent, Aziziye, Doğancı, Paşaköy ve Zağnoz mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747396 numaralı çalışma kapsamında Germiyan, Ildır, Reisdere ve Şifne mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747399 numaralı çalışma kapsamında Ildır Mahallesi’nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748825 numaralı çalışma kapsamında Alaçatı, Germiyan ve Karaköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750355 numaralı çalışma kapsamında Germiyan, Ildır, Reisdere ve Şifne mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750361 numaralı çalışma kapsamında Ildır Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında, 3750377 numaralı çalışma kapsamında Altınyunus ve Boyalık mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Çeşme ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, 3750383 numaralı çalışma kapsamında Yalı Mahallesi’nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KEMALPAŞA

Kemalpaşa ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, 3738752 numaralı çalışma kapsamında Beşpınar ve Sütçüler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, 3738754 numaralı çalışma kapsamında Akalan, Aşağıkızılca, Çambel, Mehmet Akif Ersoy, Sütçüler ve Yukarıkızılca Merkez mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında, 3740182 numaralı çalışma kapsamında Bağyurdu 29 Ekim, Bağyurdu Kazımpaşa, Bağyurdu Yeni ve Sarılar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında, 3740193 numaralı çalışma kapsamında Bağyurdu Yeni Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında, 3740206 numaralı çalışma kapsamında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet, Bağyurdu Yeni, Ören 75. Yıl Cumhuriyet, Sarılar, Sinancılar ve Yiğitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında, 3741669 numaralı çalışma kapsamında Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Armutlu Hürriyet ve Aşağıkızılca mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında, 3748685 numaralı çalışma kapsamında Kemalpaşa OSB, Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748698 numaralı çalışma kapsamında Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 07.00 ile 10.00 arasında, 3748726 numaralı çalışma kapsamında Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, 3748918 numaralı çalışma kapsamında Çınarköy ve Kızılüzüm mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, 3748988 numaralı çalışma kapsamında Kemalpaşa OSB, Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, 3750044 numaralı çalışma kapsamında Atatürk, Çınarköy, Mehmet Akif Ersoy, Sekiz Eylül ve Soğukpınar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 00.30 ile 03.00 arasında, 3748941 numaralı çalışma kapsamında Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Kiraz ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748951 numaralı çalışma kapsamında Aydoğdu ve Suludere mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3747158 numaralı çalışma kapsamında Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3747162 numaralı çalışma kapsamında Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Emmioğlu, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üç Eylül, Üçkonak, Umurbey, Yolüstü ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3747169 numaralı çalışma kapsamında Bademli, Mescitli ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747322 numaralı çalışma kapsamında İnönü ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747335 numaralı çalışma kapsamında Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747349 numaralı çalışma kapsamında Yeniceköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748729 numaralı çalışma kapsamında İnönü ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748733 numaralı çalışma kapsamında Yeniceköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748759 numaralı çalışma kapsamında Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3748763 numaralı çalışma kapsamında Hürriyet ve Ocaklı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3748770 numaralı çalışma kapsamında Ocaklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750036 numaralı çalışma kapsamında Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750043 numaralı çalışma kapsamında Karadoğan, Türkmen ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750047 numaralı çalışma kapsamında Çobanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750052 numaralı çalışma kapsamında Karadoğan, Türkmen ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında, 3750059 numaralı çalışma kapsamında Konaklı ve Ovakent mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3750065 numaralı çalışma kapsamında Meşrutiyet ve Türkmen mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750264 numaralı çalışma kapsamında Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750270 numaralı çalışma kapsamında Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750279 numaralı çalışma kapsamında Yeniceköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Ödemiş ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, 3750286 numaralı çalışma kapsamında Bademli, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

SELÇUK

Selçuk ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında, 3748807 numaralı çalışma kapsamında Gökçealan Mahallesi’nin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Selçuk ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 13.00 ile 18.00 arasında, 3748811 numaralı çalışma kapsamında Gökçealan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Selçuk ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3748867 numaralı çalışma kapsamında Atatürk, Barutçu ve Zeytinköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Selçuk ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında, 3748929 numaralı çalışma kapsamında Atatürk ve İsa Bey mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Selçuk ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 03.00 ile 07.00 arasında, 3748966 numaralı çalışma kapsamında 14 Mayıs, Acarlar, Atatürk, Barutçu, Belevi, Çamlık, Cumhuriyet, Gökçealan, Havutçulu, İsa Bey, Sultaniye, Zafer ve Zeytinköy mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Selçuk ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750207 numaralı çalışma kapsamında Belevi Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

BUCA

Buca ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747172 numaralı çalışma kapsamında 29 Ekim ve Yıldızlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 02.00 ile 02.15 arasında, 3750243 numaralı çalışma kapsamında Aydoğdu ve Ufuk mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 00.30 ile 01.00 arasında, 3750067 numaralı çalışma kapsamında Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.30 arasında, 3750069 numaralı çalışma kapsamında Fırat, Göksu, Seyhan ve Yeşilbağlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3750206 numaralı çalışma kapsamında Doğancılar ve Kırklar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 02.00 ile 02.15 arasında, 3750248 numaralı çalışma kapsamında Aydoğdu ve Ufuk mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Buca ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında, 3750605 numaralı çalışma kapsamında Akıncılar, Göksu ve Seyhan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

GAZİEMİR

Gaziemir ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747619 numaralı çalışma kapsamında Emrez Mahallesi’nde bulunan Akçay Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Gaziemir ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3749068 numaralı çalışma kapsamında Dokuz Eylül Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Gaziemir ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3750483 numaralı çalışma kapsamında Emrez Mahallesi’nde bulunan Akçay Caddesi çevresinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde 03.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, 3747619, 3747623, 3747625, 3747630, 3747636, 3747642, 3747645, 3747646 ve 3747650 numaralı çalışmalar kapsamında Aydın, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Yunus Emre, Peker ve Günaltay mahallelerinin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3749137 numaralı çalışma kapsamında Şehitler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3749138 numaralı çalışma kapsamında Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3749140, 3749145, 3749152, 3749159, 3749163, 3749165 ve 3749170 numaralı çalışmalar kapsamında Selvili ve Yunus Emre mahallelerinin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 04.07.2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, 3749178 numaralı çalışma kapsamında Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 05.07.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3750459, 3750462, 3750464, 3750466, 3750468, 3750470 ve 3750473 numaralı çalışmalar kapsamında Yunus Emre, Peker, Selvili ve Karabağlar mahallelerinin bazı sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, 3750457 numaralı çalışma kapsamında Maliyeciler, Metin Oktay ve Şehitler mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Karabağlar ilçesinde 06.07.2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, 3750475, 3750477, 3750482, 3750483, 3750485, 3750487 ve 3750489 numaralı çalışmalar kapsamında Aydın, Peker ve Yunus Emre mahallelerinin çeşitli sokaklarında elektrik kesintisi planlanmaktadır.