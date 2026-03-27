İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Balçova

27 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında İnciraltı Mahallesi’nde Şebnem Sokak, Yağmur Sokak, Pelikan Sokak ve Sandal Sokak çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İsmailli Mahallesi’nde İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu ve Bayramcılar Yolu; Bayramcılar Mahallesi’nde ise Bayramcılar Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü İç Yolu ve İncecikler Köyü Yolu; Yerlitahtacı Mahallesi’nde Çavuşali Küme Evleri ile Kozak Bergama Yolu; Kapukaya Mahallesi’nde ise Kapıkaya Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında İsmailli Mahallesi’nde İsmailli Küme Evleri ve Yuntdağ Yolu; Bayramcılar Mahallesi’nde ise Bayramcılar Köyü İç Yolu ve Bayramcılar Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında İncecikler Mahallesi’nde İncecikler Köyü İç Yolu, İncecikler Köyü Yolu ve Kozak Bergama Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Zeytindağ ve Bozyerler mahallelerinde, belirtilen çok sayıdaki cadde, sokak ve küme evlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi olacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Göçbeyli Kaplan Mahallesi’nde Kaplanköy Köyü İç Yolu çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Evka 3 Mahallesi’nde 127. Sokak ve çevresindeki bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi’nde Üniversite Caddesi çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Gökdere Mahallesi’nde İnci Sokak, Nehir Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Ceylan Sokak ve Akgül Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Dikili

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında İslamlar, Kızılçukur, Kabakum, İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde, belirtilen cadde ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gazipaşa, Cumhuriyet, Salimbey ve İsmetpaşa mahallelerinde, belirtilen cadde ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karabağlar

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kavacık Mahallesi’nde 10001 ile 10019 numaralı sokaklar arasında yer alan belirtilen bölgelerde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Şemikler Mahallesi’nde 6299, 6300, 6302, 6303, 6304, 6306, 6312, 6313 ve 6316 numaralı sokaklar ile bağlantılı sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi’nde 102, 107 ve 120. sokaklar çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Altıntepe ve Gazipaşa mahallelerinde, belirtilen cadde, bulvar, sokak ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde, belirtilen sokaklar ve Claros Bulvarı çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde, belirtilen sokaklar ve Claros Bulvarı çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Ödemiş

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Küçükavulcuk, Gerçekli, Büyükavulcuk, Birgi ve Ocaklı mahallelerinde, belirtilen küme evleri, yollar ve caddelerde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde Şehit Adnan Menderes Bulvarı ile 1061, 1088, 1107, 1108, 1110, 1112, 1114, 1127, 1133, 1135 ve 1137. sokaklar çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gölcük Mahallesi’nde Başöğretmen Atatürk Caddesi’nde, Süleyman Demirel Mahallesi’nde ise Şoförler Kooperatifi Küme Evleri çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde 12.30 ile 18.30 saatleri arasında Birgi Mahallesi’nde, belirtilen çok sayıdaki sokak, cadde ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ocaklı, Büyükavulcuk, Birgi, Gerçekli ve Küçükavulcuk mahallelerinde, belirtilen yol, cadde ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Birgi Mahallesi’nde, belirtilen çok sayıdaki sokak, cadde ve küme evinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Birgi başta olmak üzere Yeniceköy, Ocaklı, Zafer, Umurbey, Cumhuriyet, İnönü, Türkmen, Kuvvetli, Hürriyet, Bengisu, Atatürk, Akıncılar, Küçükavulcuk, Günlüce, Gerçekli, Büyükavulcuk, Beyazıtlar, Üçkonak, Kutlubeyler, Kemer, Hacıhasan, Cevizalan ve Bucak mahallelerinde, belirtilen cadde, sokak, yol ve küme evlerinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Günlüce, Hürriyet, Bozdağ, Tekke, Ovacık, Artıcak, Bayırlı, Çağlayan, Çobanlar, Dolaylar, Yolüstü, Oğuzlar, Mursallı, Zafer, Umurbey, İnönü, Gölcük ve Birgi mahallelerinde, belirtilen çok sayıdaki cadde, sokak, yol ve küme evinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

28 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Süleyman Demirel Mahallesi’nde Şehit Adnan Menderes Bulvarı ile 1044, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1066, 1069 ve 1073. sokaklar çevresinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Tire

27 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yamandere, Işıklı, Toki, Boynuyoğun, Cambazlı, Çeriközü, Çiniyeri, Dallık, Dibekçi, Dündarlı, Küçükburun, Küçükkemerdere, Küçükkömürcü, Kürdüllü, Dere, Duatepe, İhsaniye, Karacaali, Somak, Adnan Menderes, Büyükkemerdere, Büyükkömürcü ve Dağdere mahallelerinde, belirtilen cadde, sokak, yol ve küme evlerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.