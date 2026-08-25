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Cem Küçük soruşturmasında "sahte Forbes haberi" detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş Haber Videosunu İzle
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Cem Küçük soruşturmasındaki "Forbes" detayı dikkat çekti. Küçük'ün de ulusal basında dillendirdiği, ABD'de yayımlanan Forbes dergisinin Ağustos/Eylül 2023 sayısındaki kapağında Serdar Özyurt'un yer aldığına yönelik haberlerin asparagas olduğu değerlendirildi. KOM raporunda Serdar Özyurt'tan Küçük'e 3 işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirtildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cem Küçük soruşturmasında, KOM ekiplerinin hazırladığı mali analiz raporuna göre iş insanı Serdar Özyurt, Cem Küçük'ün hesabına 3 ayrı işlemde toplam 115 bin TL gönderdi.
  • Serdar Özyurt'un Forbes dergisinin Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna dair ulusal basındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, asparagas olduğu belirlendi.
  • Serdar Özyurt, Cem Küçük'e aktardığı 115 bin TL'nin yanı sıra soruşturmanın diğer şüphelisi Tahir Sarıkaya'ya da 4 milyon 541 bin 100 TL gönderdi; bu ortak para hareketleri raporda 'ortak hareketler' başlığı altında incelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında, MASAK verileri üzerinden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ekiplerince hazırlanan mali analiz raporu tamamlandı.

 Soruşturma dosyasında dikkat çeken en kritik detaylardan birini, "asparagas" olduğu belirlenen Forbes kapağı haberi ve bu haberle bağlantılı şüpheli para hareketleri oluşturdu.

SAHTE FORBES KAPAĞI VE 115 BİN TL'LİK TRANSFER 

KOM raporuna yansıyan tespitlere göre, iş insanı Serdar Özyurt'tan Cem Küçük’ün hesabına 3 ayrı işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirlendi

Ekiplerin yürüttüğü açık kaynak taramalarında; Serdar Özyurt’un Forbes dergisinin ABD’de yayımlanan Ağustos/ Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin ulusal basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kayda geçirildi. 

Söz konusu asparagas haberlerin Cem Küçük tarafından ulusal basında dillendirilmesi ve hemen ardından gerçekleşen para transferi soruşturma dosyasında "şüpheli işlem" olarak yer aldı.

TAHİR SARIKAYA'YA DA 4.5 MİLYON TL GÖNDERMİŞ 

Mali analizde sadece Cem Küçük değil, dosyanın bir diğer şüphelisi Tahir Sarıkaya ile olan ortak para hareketleri de mercek altına alındı. Serdar Özyurt’un Küçük’e aktardığı 115 bin TL’nin yanı sıra Tahir Sarıkaya’ya da 4 milyon 541 bin 100 TL gönderdiği saptandı. İki şüphelinin aynı isimden yüksek tutarlarda para alması, raporda "ortak hareketler" başlığı altında soruşturmanın derinleştirilecek mali başlıkları arasında gösterildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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