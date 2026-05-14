İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

15 Mayıs 2026 tarihinde Mansuroğlu Mahallesi’nde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704250’dir. Kesintiden 75. Yıl Park İçi Yolu, 273/1. Sokak, 269/9. Sokak, 269/2. Sokak ve 269/10. Sokak etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Adalet Mahallesi’nde, 10.00 ile 14.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704421’dir. Kesintiden Manas Bulvarı etkilenecektir.

BERGAMA

14 Mayıs 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi’nde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703439’dur. Kesintiden Pınarköy Küme Evleri ve Tepe Küme Evleri etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Bahçelievler ve Zafer mahallelerinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703503’tür. Kesintiden Bahçelievler Mahallesi’nde 50. Yıl Caddesi, 502. Sokak, Taylan Sokak, 503. Sokak, Estergon Caddesi, Şehit Serkan Eroğlu Caddesi, Yaşar Doğu Caddesi, Sümer Caddesi, Sipahiler Caddesi ve Gazneliler Caddesi etkilenecektir. Zafer Mahallesi’nde ise 619. Sokak, 1. Sultan Sokak, 2. Sultan Sokak, 602. Sokak, Asklepion Caddesi, Atatürk Bulvarı, Babürşah Caddesi, Dikili Sultan Caddesi, Ergenekon Sokak, Gümüşpala Caddesi, Halk Caddesi, Harzemşah Caddesi, Kazım Paşa Sokak, Selimiye Caddesi, Timur Sokak, Şehitler Caddesi ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Kaşıkçı Mahallesi’nde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703457’dir. Kesintiden Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Kaşıkçı Mahallesi’nde, 10.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703474’tür. Kesintiden Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Çamavlu, Aşağıcuma, Aşağıbey, Yukarıbey, Terzihaliller, Okçular, Kıranlı, Karaveliler, Yukarıbey Kaplan, Hisarköy, Hacıhamzalar, Güneşli, Göbeller, Demircidere, İncecikler, Kurtuluş ve Yukarıcuma mahallelerinde, 09.00 ile 16.59 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703710’dur. Kesintiden belirtilen mahallelerdeki köy içi yolları, küme evleri ve bağlantılı sokaklar etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi’nde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704666’dır. Kesintiden Pınarköy Küme Evleri etkilenecektir.

BORNOVA

14 Mayıs 2026 tarihinde Egemenlik ve Işıklar mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703748’dir. Kesintiden 6065. Sokak, 6066. Sokak, Alp Caddesi, Emek Park İçi Yolu, Işıkkent Mezarlığı İçi Yolu, Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Yunus Emre, Ümit ve Kemalpaşa mahallelerinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703767’dir. Kesintiden 7404/2. Sokak, 7404/13. Sokak, 7402. Sokak, 7408/6. Sokak, Kemalpaşa Caddesi, 7408/2. Sokak, 7406/1. Sokak ve 7408. Sokak etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Naldöken Mahallesi’nde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704253’tür. Kesintiden 1243. Sokak, 1254. Sokak, 1256. Sokak, 1259. Sokak, 1261. Sokak, 1264. Sokak, 1266. Sokak, 1268. Sokak, 1271. Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Birlik ve Koşukavak mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704415’tir. Kesintiden 4222. Sokak, 4223. Sokak, 4226. Sokak, 4228. Sokak, 4233. Sokak, 4233/2. Sokak, 4236/1. Sokak, 4229. Sokak ve 4225/1. Sokak etkilenecektir.

FOÇA

14 Mayıs 2026 tarihinde Yenibağarası, Yeniköy, Ilıpınar, Kozbeyli, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Kazım Dirik, Mareşal Fevzi Çakmak, Kemal Atatürk, Koca Mehmetler ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703873’tür. Kesintiden belirtilen mahallelerdeki cadde, sokak, küme evleri ve bağlantılı yollar etkilenecektir.

KARABAĞLAR

14 Mayıs 2026 tarihinde Limontepe ve Ali Fuat Erden mahallelerinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703608’dir. Kesintiden 9761. Sokak, 9783. Sokak, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak, 9754. Sokak, 9757. Sokak, 9763/1. Sokak, 9770. Sokak, 9770/1. Sokak, 9771. Sokak, 9780. Sokak ve 9782. Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Metin Oktay, Şehitler ve Maliyeciler mahallelerinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703612’dir. Kesintiden 52 numaralı sokakların farklı kolları ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Özgür, Peker, Uzundere, Yunus Emre, Devrim, İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Yüzbaşı Şerafettin, Gazi ve Yurdoğlu mahallelerinde, 03.00 ile 03.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704261’dir. Kesintiden belirtilen mahallelerdeki çok sayıda cadde ve sokak etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Ali Fuat Erden Mahallesi’nde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704500’dür. Kesintiden 9801. Sokak, 9754. Sokak, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak, 9773. Sokak, 9779. Sokak, 9780. Sokak, 9781. Sokak, 9782. Sokak, 9783. Sokak, 9786. Sokak, 9797. Sokak, 9798. Sokak, 9799. Sokak ve 9800. Sokak etkilenecektir.

KARŞIYAKA

14 Mayıs 2026 tarihinde Bostanlı Mahallesi’nde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3701321’dir. Kesintiden Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak, 2013. Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Cemal Bülbül Sokak ve Cengiz Topel Caddesi etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Donanmacı ve Aksoy mahallelerinde, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703447’dir. Kesintiden Yalı Bulvarı, 1743. Sokak ve Park İçi Yolu etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Bostanlı Mahallesi’nde, 11.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703598’dir. Kesintiden 1807/2. Sokak, İsmail Sivri Sokak, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı İçi Yolu, Cemal Gürsel Caddesi ve Cemal Bülbül Sokak etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704242’dir. Kesintiden 6604. Sokak, 6607. Sokak, 6615. Sokak, 6616. Sokak, 6617. Sokak, 6620. Sokak, 6621. Sokak, 6633/1. Sokak, 6636. Sokak, 6638. Sokak, 6639. Sokak, 6640. Sokak, 6641. Sokak, 6642. Sokak, 6643. Sokak, 6644. Sokak, 6645. Sokak, 6646. Sokak, 6647. Sokak, 6648. Sokak, 6650. Sokak, 6651. Sokak, 6652. Sokak, 6654. Sokak, 6657. Sokak ve 6722. Sokak etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

14 Mayıs 2026 tarihinde Kuvvetli ve İnönü mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703351’dir. Kesintiden Ödemiş Caddesi, 1. Kır Sokak, 2. Kır Sokak, 503. Sokak, 482. Sokak, 527. Sokak, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 750. Sokak, 520. Sokak ve 767. Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde İnönü Mahallesi’nde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703352’dir. Kesintiden Anacık Çeşmesi Küme Evleri ve 750. Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703354’tür. Kesintiden Karaoğlu Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Uluselvi Sokak, Beyzade sokakları, İncir Sokak, Şaşallı Küme Evleri, Aydınoğlu Sokak, Berrak Sokak, İmamı Birgivi Sokak, Allame Sokak, Çay Sokak, İsabey Sokak, Yarbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak ve Meydanbaşı Sokak etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Kayaköy Mahallesi’nde, 10.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703355’tir. Kesintiden Kayaköy Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 23 Nisan Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Fevzi Çakmak Sokak, Hasan Çavuş Caddesi, Kayaköy Kale Sokak ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

14 Mayıs 2026 tarihinde Yeniköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Süleymanlar, Suçıktı, Şirinköy, Seyrekli, Sekiköy, Ortaköy, Üç Eylül, Türkmen, Emmioğlu, Köseler, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, İlkkurşun, Dereuzunyer, Kayaköy, Yusufdere, Kızılca, Kerpiçlik, Karakova, Karadoğan ve Işık mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3703356’dır. Kesintiden belirtilen mahallelerdeki küme evleri, köy içi yolları, bağlantılı yollar ve sokaklar etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Yusufdere ve Sekiköy mahallelerinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704245’tir. Kesintiden Tek Bıçak Küme Evleri ve Sekiköy çevresi etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Yılanlı Mahallesi’nde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704255’tir. Kesintiden Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde İlkkurşun Mahallesi’nde, 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704330’dur. Kesintiden İlkkurşun Küme Evleri etkilenecektir.

15 Mayıs 2026 tarihinde Birgi Mahallesi’nde, 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti ID numarası 3704336’dır. Kesintiden Hacı Osman Sokak, Şehit Erdal Canpolat Sokak, Şehit Raşit Başoğlu Sokak, Şehit Muammer Gönen Sokak, İsabey Sokak, Yarbaşı Sokak, Umurbey Caddesi, Saraçlar Sokak, Karaoğlu Sokak, Hacı Abdullah Efendi Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Dumlupınar Sokak, Spor sokakları, Sinne Sokak, 18 Evler Sokak, Taşpazar Küme Evleri, Birgi Atatürk Sokak, Birgi Cumhuriyet Sokak, Kayhan Girgin Sokak ve Gökçen Sokak etkilenecektir.