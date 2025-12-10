İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet Mahallesi (2084/8. Sokak, 1643/28. Sokak, 1643/29. Sokak)

Tepekule Mahallesi (1643/30. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 16.00

Durum: Planlandı

BERGAMA / İZMİR

Fevzipaşa Mahallesi (1011. Sokak, 1009/2. Sokak, Çatal Çınar 3 Küme Evleri, 1006. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

ÇİĞLİ / İZMİR

Uğur Mumcu Mahallesi (8992. Sokak, Şehitler Caddesi, 8997. Sokak, 8995. Sokak, 8993. Sokak, 8990/1. Sokak, 8990. Sokak, 8989/1. Sokak, 8989. Sokak, 8988. Sokak, 8987. Sokak, 8985. Sokak, 8984. Sokak, 8983. Sokak, 8982. Sokak)

İnönü Mahallesi

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

ÇİĞLİ / İZMİR

İnönü Mahallesi (9210. Sokak, 9211. Sokak, 9244. Sokak, 9209. Sokak, Şehitler Caddesi, 9212. Sokak, Millet Caddesi, 9213. Sokak, 9214. Sokak, 9210/1. Sokak, 9204. Sokak, 9206. Sokak, 9207. Sokak, 9208. Sokak)

Uğur Mumcu Mahallesi (8997. Sokak, 8989. Sokak, 8989/1. Sokak)

Çalışma saati: 09.30 – 15.30

Durum: Planlandı

BUCA / İZMİR

Karacaağaç Mahallesi (4005/3. Sokak, 4005/2. Sokak, 4006. Sokak ve çevresindeki diğer sokaklar, Belenbaşı Yolu Üzeri, Dede Sokak, Meşelik Yolu, Yolüstü Mevkii, Kolcu Bağı Grubu, Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Şehit Er Zeki Toker Caddesi)

Kırklar Mahallesi (5025/2. Sokak, 5025/3. Sokak, Karabağlar Sokak, 5025/5. Sokak)

Oğlananası Atatürk Mahallesi

Demirci Mahallesi (6262/1. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 17.00

Durum: Planlandı

BORNOVA / İZMİR

Erzene Mahallesi (116/14. Sokak, 116/5. Sokak, 116/3. Sokak, 116/2. Sokak)

Çalışma saati: 18.00 – 20.00

Durum: Planlandı

BORNOVA / İZMİR

Evka 4 Mahallesi (Satuk Buğra Han Caddesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi, 1024. Sokak, Park Sokak, 1030. Sokak)

Çalışma saati: 20.00 – 22.00

Durum: Planlandı

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa Mahallesi (28. Sokak, 49. Sokak, 51. Sokak, 53. Sokak, 22. Sokak)

Salimbey Mahallesi (55. Sokak, 112. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 13.00

Durum: Planlandı

URLA / İZMİR

Torasan Mahallesi (564. Sokak, 566. Sokak, 594. Sokak, 589. Sokak, 591. Sokak, 593. Sokak, 595. Sokak, 597. Sokak, 592. Sokak, 590. Sokak, Kemal Ertan Caddesi, 559. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

ÖDEMİŞ / İZMİR

İnönü Mahallesi (Ödemiş Caddesi, 767. Sokak, 520. Sokak, 750. Sokak)

Günlüce Mahallesi

Kuvvetli Mahallesi (Kır Sokak, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 482. Sokak, 527. Sokak, 503. Sokak, 1. ve 2. Kır Sokaklar)

Çalışma saati: 09.00 – 16.00

Durum: Planlandı

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan Mahallesi (Cevizalan Küme Evleri)

Gerçekli Mahallesi (Topçukuyu Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri)

Üçkonak Mahallesi (Taşpazar, Aşağı Konak, Yukarı Konak ve Üçkonak Küme Evleri)

Birgi Mahallesi (Şaşallı, Zeytinucu, İrimağzı Küme Evleri)

Bucak Mahallesi (Karayiğit Küme Evleri, Hacı Abbak Sokak, Bucak Köyü Küme Evleri)

Kutlubeyler Mahallesi (Kutlubeyler ve Tabak Küme Evleri)

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

KEMALPAŞA / İZMİR

Akalan Mahallesi (1509. Sokak, 1526. Sokak, 1519. Sokak ve körüler dahil çeşitli sokaklar)

Çambel Mahallesi

Sütçüler Mahallesi

Çalışma saati: 10.00 – 14.00

Durum: Planlandı

DİKİLİ / İZMİR

Gazipaşa Mahallesi (77. Sokak, 71/4. Sokak, 71. Sokak, 61/2. Sokak, 61/1. Sokak, 79. Sokak, Yakamoz Caddesi, 75. Sokak, Begonya Sokak, 71/2. Sokak, 61/3. Sokak, 71/3. Sokak)

Çalışma saati: 14.00 – 16.00

Durum: Planlandı

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı Mahallesi (Muhtar Sokak, Flamingo Sokak, Denizkızı Sokak, İnciraltı Caddesi, Derin Sokak)

Bahçelerarası Mahallesi (Günbatımı Sokak, Yengeç Sokak, Yıldız Sokak, Kayık Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 11.00

Durum: Planlandı

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı Mahallesi (Yıldız Sokak, Şebnem Sokak, Bahriye Sokak)

Çalışma saati: 11.00 – 13.00

Durum: Planlandı

KARABAĞLAR / İZMİR

Uğur Mumcu Mahallesi (5652. Sokak ve 5757 serisindeki tüm sokaklar, 5714/2. Sokak, 5662. Sokak, 5661. Sokak, 5660. Sokak, 5659. Sokak)

Sarıyer Mahallesi (5714/4. Sokak, 5714/3. Sokak, 5679. Sokak, 5677. Sokak, 5673 serisi sokaklar, 5672. Sokak, 5656. Sokak)

Çalışma saati: 01.00 – 05.00

Durum: Planlandı

DİKİLİ / İZMİR

Denizköy Mahallesi (Denizköy bölgesindeki 11., 12., 13., 15., 16., 19., 20., 23., 24. sokaklar ve ilgili numaralı alt sokaklar, Denizköy Atatürk Caddesi)

Çalışma saati: 10.00 – 16.00

Durum: Planlandı

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası Mahallesi (Kumsal Sokak, Hercai Sokak, Yıldız Sokak, Denizyıldızı Sokak)

Çalışma saati: 13.00 – 15.00

Durum: Planlandı

BALÇOVA / İZMİR

Bahçelerarası Mahallesi (Yıldız Sokak, Sahil Sokak)

Çalışma saati: 13.00 – 15.00

Durum: Planlandı

MENDERES / İZMİR

Ahmetbeyli Mahallesi (Claros Bulvarı, 4077. Sokak, 4062. Sokak, 4060. Sokak, 4078. Sokak, 4058. Sokak, 4056. Sokak, 4054. Sokak, 4052. Sokak, 4050. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 16.00

Durum: Planlandı

URLA / İZMİR

Balıklıova Mahallesi

Çalışma saati: 10.00 – 18.00

Durum: Planlandı

SEFERİHİSAR / İZMİR

Atatürk Mahallesi (çok sayıda sokak ve Küme Evleri bölgesi)

Kavakdere Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi (Ürkmez – Orhanlı Yolu Caddesi ve çok sayıda sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Umurbey Mahallesi (Atatürk Caddesi, İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü girişi)

Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1476/1. Sokak)

Çalışma saati: 10.00 – 16.00

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, 1476/1. Sokak, 1476. Sokak, Atatürk Caddesi)

Çalışma saati: 10.00 – 16.00

Durum: Planlandı

KİRAZ / İZMİR

Ovacık Mahallesi (Akalan ve Ovacık Küme Evleri)

Çalışma saati: 09.00 – 15.00

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Turgut Reis Mahallesi (306. Sokak, Dario Moreno Sokak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 305. Sokak, Şehit Kemal Keser Sokak, Mithatpaşa Caddesi, 301. Sokak)

Akın Simav Mahallesi (270. Sokak)

Çalışma saati: 09.00 – 11.00

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Mithatpaşa Mahallesi (213. Sokak, 206. Sokak)

Murat Reis Mahallesi (222. Sokak, 223. Sokak, 226. Sokak, 227. Sokak, 242. Sokak, 199. Sokak)

Çalışma saati: 11.00 – 13.00

Durum: Planlandı

KİRAZ / İZMİR

Ovacık Mahallesi (Eşşekderesi, Ayderesi, Çamlıca ve Ovacık Küme Evleri)

Çalışma saati: 10.00 – 16.30

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Murat Reis Mahallesi (255/2. Sokak, 255/1. Sokak, 255. Sokak, 247. Sokak)

Çalışma saati: 13.00 – 15.00

Durum: Planlandı

KİRAZ / İZMİR

Saçlı Mahallesi (Tütüzler Küme Evleri)

Çalışma saati: 09.30 – 15.30

Durum: Planlandı

KONAK / İZMİR

Turgut Reis Mahallesi (304. Sokak, 305. Sokak, 313. Sokak)

Barbaros Mahallesi (339. Sokak, 340. Sokak, 358. Sokak, Şehit Nihatbey Caddesi)

Çalışma saati: 15.00 – 17.00

Durum: Planlandı

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü Mahallesi (2132. Sokak, 2125. Sokak, 2124. Sokak, 2123. Sokak, 2122. Sokak, 2122/1. Sokak, 2133. Sokak)

Musalla Mahallesi (1054. Sokak, 1053. Sokak, 1052. Sokak, 1051. Sokak, 1050. Sokak)

Çalışma saati: 09.30 – 15.30

Durum: Planlandı