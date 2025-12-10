İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Aralık İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 10 Aralık günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 10 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet Mahallesi (2084/8. Sokak, 1643/28. Sokak, 1643/29. Sokak)
Tepekule Mahallesi (1643/30. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 16.00
Durum: Planlandı
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa Mahallesi (1011. Sokak, 1009/2. Sokak, Çatal Çınar 3 Küme Evleri, 1006. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu Mahallesi (8992. Sokak, Şehitler Caddesi, 8997. Sokak, 8995. Sokak, 8993. Sokak, 8990/1. Sokak, 8990. Sokak, 8989/1. Sokak, 8989. Sokak, 8988. Sokak, 8987. Sokak, 8985. Sokak, 8984. Sokak, 8983. Sokak, 8982. Sokak)
İnönü Mahallesi
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
ÇİĞLİ / İZMİR
İnönü Mahallesi (9210. Sokak, 9211. Sokak, 9244. Sokak, 9209. Sokak, Şehitler Caddesi, 9212. Sokak, Millet Caddesi, 9213. Sokak, 9214. Sokak, 9210/1. Sokak, 9204. Sokak, 9206. Sokak, 9207. Sokak, 9208. Sokak)
Uğur Mumcu Mahallesi (8997. Sokak, 8989. Sokak, 8989/1. Sokak)
Çalışma saati: 09.30 – 15.30
Durum: Planlandı
BUCA / İZMİR
Karacaağaç Mahallesi (4005/3. Sokak, 4005/2. Sokak, 4006. Sokak ve çevresindeki diğer sokaklar, Belenbaşı Yolu Üzeri, Dede Sokak, Meşelik Yolu, Yolüstü Mevkii, Kolcu Bağı Grubu, Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Şehit Er Zeki Toker Caddesi)
Kırklar Mahallesi (5025/2. Sokak, 5025/3. Sokak, Karabağlar Sokak, 5025/5. Sokak)
Oğlananası Atatürk Mahallesi
Demirci Mahallesi (6262/1. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 17.00
Durum: Planlandı
BORNOVA / İZMİR
Erzene Mahallesi (116/14. Sokak, 116/5. Sokak, 116/3. Sokak, 116/2. Sokak)
Çalışma saati: 18.00 – 20.00
Durum: Planlandı
BORNOVA / İZMİR
Evka 4 Mahallesi (Satuk Buğra Han Caddesi, İsa Yusuf Alptekin Caddesi, 1024. Sokak, Park Sokak, 1030. Sokak)
Çalışma saati: 20.00 – 22.00
Durum: Planlandı
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa Mahallesi (28. Sokak, 49. Sokak, 51. Sokak, 53. Sokak, 22. Sokak)
Salimbey Mahallesi (55. Sokak, 112. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 13.00
Durum: Planlandı
URLA / İZMİR
Torasan Mahallesi (564. Sokak, 566. Sokak, 594. Sokak, 589. Sokak, 591. Sokak, 593. Sokak, 595. Sokak, 597. Sokak, 592. Sokak, 590. Sokak, Kemal Ertan Caddesi, 559. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü Mahallesi (Ödemiş Caddesi, 767. Sokak, 520. Sokak, 750. Sokak)
Günlüce Mahallesi
Kuvvetli Mahallesi (Kır Sokak, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 482. Sokak, 527. Sokak, 503. Sokak, 1. ve 2. Kır Sokaklar)
Çalışma saati: 09.00 – 16.00
Durum: Planlandı
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan Mahallesi (Cevizalan Küme Evleri)
Gerçekli Mahallesi (Topçukuyu Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri)
Üçkonak Mahallesi (Taşpazar, Aşağı Konak, Yukarı Konak ve Üçkonak Küme Evleri)
Birgi Mahallesi (Şaşallı, Zeytinucu, İrimağzı Küme Evleri)
Bucak Mahallesi (Karayiğit Küme Evleri, Hacı Abbak Sokak, Bucak Köyü Küme Evleri)
Kutlubeyler Mahallesi (Kutlubeyler ve Tabak Küme Evleri)
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
KEMALPAŞA / İZMİR
Akalan Mahallesi (1509. Sokak, 1526. Sokak, 1519. Sokak ve körüler dahil çeşitli sokaklar)
Çambel Mahallesi
Sütçüler Mahallesi
Çalışma saati: 10.00 – 14.00
Durum: Planlandı
DİKİLİ / İZMİR
Gazipaşa Mahallesi (77. Sokak, 71/4. Sokak, 71. Sokak, 61/2. Sokak, 61/1. Sokak, 79. Sokak, Yakamoz Caddesi, 75. Sokak, Begonya Sokak, 71/2. Sokak, 61/3. Sokak, 71/3. Sokak)
Çalışma saati: 14.00 – 16.00
Durum: Planlandı
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı Mahallesi (Muhtar Sokak, Flamingo Sokak, Denizkızı Sokak, İnciraltı Caddesi, Derin Sokak)
Bahçelerarası Mahallesi (Günbatımı Sokak, Yengeç Sokak, Yıldız Sokak, Kayık Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 11.00
Durum: Planlandı
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı Mahallesi (Yıldız Sokak, Şebnem Sokak, Bahriye Sokak)
Çalışma saati: 11.00 – 13.00
Durum: Planlandı
KARABAĞLAR / İZMİR
Uğur Mumcu Mahallesi (5652. Sokak ve 5757 serisindeki tüm sokaklar, 5714/2. Sokak, 5662. Sokak, 5661. Sokak, 5660. Sokak, 5659. Sokak)
Sarıyer Mahallesi (5714/4. Sokak, 5714/3. Sokak, 5679. Sokak, 5677. Sokak, 5673 serisi sokaklar, 5672. Sokak, 5656. Sokak)
Çalışma saati: 01.00 – 05.00
Durum: Planlandı
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy Mahallesi (Denizköy bölgesindeki 11., 12., 13., 15., 16., 19., 20., 23., 24. sokaklar ve ilgili numaralı alt sokaklar, Denizköy Atatürk Caddesi)
Çalışma saati: 10.00 – 16.00
Durum: Planlandı
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası Mahallesi (Kumsal Sokak, Hercai Sokak, Yıldız Sokak, Denizyıldızı Sokak)
Çalışma saati: 13.00 – 15.00
Durum: Planlandı
BALÇOVA / İZMİR
Bahçelerarası Mahallesi (Yıldız Sokak, Sahil Sokak)
Çalışma saati: 13.00 – 15.00
Durum: Planlandı
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli Mahallesi (Claros Bulvarı, 4077. Sokak, 4062. Sokak, 4060. Sokak, 4078. Sokak, 4058. Sokak, 4056. Sokak, 4054. Sokak, 4052. Sokak, 4050. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 16.00
Durum: Planlandı
URLA / İZMİR
Balıklıova Mahallesi
Çalışma saati: 10.00 – 18.00
Durum: Planlandı
SEFERİHİSAR / İZMİR
Atatürk Mahallesi (çok sayıda sokak ve Küme Evleri bölgesi)
Kavakdere Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi (Ürkmez – Orhanlı Yolu Caddesi ve çok sayıda sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Umurbey Mahallesi (Atatürk Caddesi, İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü girişi)
Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1476/1. Sokak)
Çalışma saati: 10.00 – 16.00
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Alsancak Mahallesi (Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, 1476/1. Sokak, 1476. Sokak, Atatürk Caddesi)
Çalışma saati: 10.00 – 16.00
Durum: Planlandı
KİRAZ / İZMİR
Ovacık Mahallesi (Akalan ve Ovacık Küme Evleri)
Çalışma saati: 09.00 – 15.00
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Turgut Reis Mahallesi (306. Sokak, Dario Moreno Sokak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, 305. Sokak, Şehit Kemal Keser Sokak, Mithatpaşa Caddesi, 301. Sokak)
Akın Simav Mahallesi (270. Sokak)
Çalışma saati: 09.00 – 11.00
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Mithatpaşa Mahallesi (213. Sokak, 206. Sokak)
Murat Reis Mahallesi (222. Sokak, 223. Sokak, 226. Sokak, 227. Sokak, 242. Sokak, 199. Sokak)
Çalışma saati: 11.00 – 13.00
Durum: Planlandı
KİRAZ / İZMİR
Ovacık Mahallesi (Eşşekderesi, Ayderesi, Çamlıca ve Ovacık Küme Evleri)
Çalışma saati: 10.00 – 16.30
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Murat Reis Mahallesi (255/2. Sokak, 255/1. Sokak, 255. Sokak, 247. Sokak)
Çalışma saati: 13.00 – 15.00
Durum: Planlandı
KİRAZ / İZMİR
Saçlı Mahallesi (Tütüzler Küme Evleri)
Çalışma saati: 09.30 – 15.30
Durum: Planlandı
KONAK / İZMİR
Turgut Reis Mahallesi (304. Sokak, 305. Sokak, 313. Sokak)
Barbaros Mahallesi (339. Sokak, 340. Sokak, 358. Sokak, Şehit Nihatbey Caddesi)
Çalışma saati: 15.00 – 17.00
Durum: Planlandı
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü Mahallesi (2132. Sokak, 2125. Sokak, 2124. Sokak, 2123. Sokak, 2122. Sokak, 2122/1. Sokak, 2133. Sokak)
Musalla Mahallesi (1054. Sokak, 1053. Sokak, 1052. Sokak, 1051. Sokak, 1050. Sokak)
Çalışma saati: 09.30 – 15.30
Durum: Planlandı