Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Amedspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavililer, ligde kritik bir puan kaybı yaşadı.

HERKES SOYUNMA ODASINA, SALAH TARAFTARA

Son düdüğün ardından büyük bir üzüntü yaşayan Trabzonsporlu futbolcular doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, bordo-mavililerin Mısırlı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah farklı bir tutum sergiledi. Saha içinde yaşanan hayal kırıklığına rağmen deplasman tribününe yönelen tecrübeli futbolcu, kendilerini yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarları alkışlayarak destekleri için teşekkür etti.

AİDİYETİ BEĞENİ TOPLADI

Muhammed Salah’ın mağlubiyete rağmen sergilediği bu örnek davranış ve aidiyet duygusu, bordo-mavili taraftarlar başta olmak üzere tüm futbolseverlerden büyük takdir topladı.