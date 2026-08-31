Maltepe Sahili’nde pes dedirten görüntü: Sahil ortasında sırt tıraşı
Maltepe Sahili’nde kaydedilen görüntüler, “Bu kadarına da pes” dedirtti. Sahilde vakit geçiren vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir adam, kişisel bakımını açık alanda yaptırırken görüntülendi. Yanındaki kadının tıraş makinesiyle adamın sırtındaki tüyleri temizlediği anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Maltepe Sahili’nde kaydedilen görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi. Sahile gezmek için gelen vatandaşların arasında bir adamın, yanındaki kadına sırt tıraşı yaptırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAHİLİN ORTASINDA TIRAŞ MAKİNESİNİ ÇIKARDI
Görüntülerde, sahil kenarında duran adamın yanındaki kadın, elindeki tıraş makinesiyle adamın sırt ve arka bölgesindeki tüyleri temizliyor. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına aldırmayan ikilinin, kişisel bakımlarını sahilin ortasında sürdürdüğü görüldü.
VATANDAŞLAR KAYDETTİ
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, “Ev kıl olur diye sokağa çıkmışlar” şeklinde yorumlar yapıldı.