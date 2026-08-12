İzmir Buca elektrik kesintisi SON DAKİKA! İzmir Gediz elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, 12 Ağustos Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle “Elektrikler ne zaman gelecek?” ve “Sokağımda elektrik kesintisi var mı?” sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti programında İzmir’in 10 ilçesinde belirli mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacağı belirtiliyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA!

İzmir’de 12 Ağustos Çarşamba günü planlı bakım, şebeke yenileme ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin başlangıç ve sona erme saatleri ilçeye, mahalleye ve çalışma yapılacak bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

GDZ Elektrik, İzmir ve Manisa’da elektrik dağıtım hizmeti sunuyor ve resmi internet sitesinde planlı kesintiler için ayrı bir bilgilendirme alanı bulunuyor.

12 Ağustos tarihli programda kesintilerin yer aldığı ilçeler arasında Aliağa, Bergama, Çeşme, Çiğli, Kiraz, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar ve Urla bulunuyor.

ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aliağa’da Şakran Sayfiye Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

09:00-17:00 saatleri arasında Şakran Sayfiye Mahallesi’nde; Barbaros Paşa Caddesi, İncirlik Caddesi, Şair Mehmet Akif Caddesi, 2. Çevre Yolu Caddesi ve bağlantılı tüm sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama’da farklı mahallelerde gün içerisinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

09:00-14:00 arasında Atatürk Mahallesi'nde 250. Sokak ve Beyler Sokak etkilenecek.

10:00-15:00 arasında Bozyerler Mahallesi'nde 2775. Sokak, 2776. Sokak ve Yuntdağ Yolu ile Zeytindağ Mahallesi'nde kesinti yapılacak.

10:00-16:00 saatlerinde Gaylan Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

15:00-18:00 arasında ise Atatürk Mahallesi'nde Beyler Sokak ve Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri kesintiden etkilenecek.

ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme’de Şifne Mahallesi’nde planlı kesinti gerçekleştirilecek.

09:00-16:30 saatleri arasında Şifne Mahallesi'nin 6000'li sokak blokları ve Site İçi Yol mevkiinde elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇİĞLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çiğli’de Atatürk Mahallesi'nde iki farklı zaman aralığında planlı kesinti bulunuyor.

09:00-13:00 saatleri arasında 8809/10. Sokak, 8930/1. Sokak ve 8930/4. Sokak etkilenecek.

13:00-17:00 saatleri arasında ise Atatürk Mahallesi'ndeki 8930/4. Sokak için kesinti uygulanacak.

KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kiraz’da Cevizli ve Doğancılar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

09:30-17:30 saatleri arasında Cevizli Mahallesi'nin Doğancı mevkii ile Doğancılar Mahallesi'nde Doğancı Küme Evleri ve Doğancılar Köyü İç Yolu kesintiden etkilenecek.

MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Menemen’de iki farklı bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

09:00-15:00 saatleri arasında 9 Eylül Mahallesi'nde 8. Cadde, 7239. Sokak ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak.

10:00-16:00 saatleri arasında Gölcük Mahallesi'nde Vali Kutlu Aktaş Caddesi, İncirli Pınar Mahallesi ve Yeşil Pınar Mahallesi'nin Asarlık Viyadüğü çevresinde kesinti uygulanacak.

NARLIDERE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Narlıdere’de Huzur, Çamtepe, Narlı ve Yenikale mahallelerinde farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

09:00-17:00 saatleri arasında Huzur Mahallesi'nde Mithatpaşa Caddesi, Açelya Sokak, İlhan Selçuk Sokak, Zümbülcan Sokak ve civarı kesintiden etkilenecek.

09:30-17:00 saatleri arasında yine Huzur Mahallesi'nde Ören Parkı İçi Yolu, Saffet Baba Sokak ve Öğretmenler Sokak tarafında elektrik kesintisi uygulanacak.

10:00-17:00 saatleri arasında Çamtepe Mahallesi'nde Uludağ Sokak, Narlı Mahallesi'nde İsmet İnönü Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi ile Yenikale Mahallesi kesintiden etkilenecek.

10:30-17:00 saatleri arasında ise Çamtepe Mahallesi'nde Meydan Sokak ile Narlı Mahallesi'nde Metin Oktay Sokak, Ezgi Sokak ve Kaan Sokak için planlı kesinti bulunuyor.

ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş’te Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

09:00-17:00 saatleri arasında söz konusu mahallelerde, Aşağı ve Yukarı Aktaş Küme Evleri ile İzmir Ödemiş Yolu üzerindeki yerleşimlerde elektrik kesintisi yaşanacak.

SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Seferihisar’da İhsaniye, Turgut ve Ulamış mahallelerinde planlı kesinti yapılacak.

09:00-16:30 saatleri arasında İhsaniye, Turgut Mahallesi'ndeki Bozyer Küme Evleri ve Ulamış Mahallesi'nde 1434, 1435 ve 1436. sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Urla’da Bademler ve Ovacık mahalleleri kesinti programında yer alıyor.

09:00-16:30 saatleri arasında Bademler Mahallesi'nde Bademler Caddesi, Seferihisar Caddesi ve 15000'li sokak hatları ile Ovacık Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir’de elektriklerin ne zaman geleceği, kesintinin uygulandığı bölgeye göre değişiyor. 12 Ağustos Çarşamba günü için açıklanan programda kesintilerin bitiş saatleri 13:00 ile 18:00 arasında değişiyor.

Aliağa Şakran Sayfiye Mahallesi'nde kesintinin 17:00'de, Bergama'daki bölgelerde ise çalışma saatine göre 14:00, 15:00, 16:00 veya 18:00'de sona ermesi planlanıyor.

Çeşme Şifne'de 16:30, Çiğli Atatürk Mahallesi'nde ise ilgili bölgeye göre 13:00 veya 17:00 olarak belirtiliyor. Kiraz'da kesintinin 17:30'da, Menemen'deki bölgelerde 15:00 ve 16:00'da sona ermesi planlanıyor.

Narlıdere'de kesinti saatleri bölgeye göre 17:00 olarak belirtilirken, Ödemiş'te 17:00, Seferihisar ve Urla'da ise 16:30 olarak açıklandı.

Kesintinin belirlenen saatten önce sona ermesi ya da çalışma sürecine bağlı olarak programda değişiklik olması durumunda en güncel bilginin GDZ Elektrik'in resmi planlı kesinti kanallarından takip edilmesi gerekiyor. GDZ Elektrik resmi internet sitesinde planlı kesintiler için ayrı bir sorgulama bölümü bulunuyor.

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar, kendi adreslerindeki planlı elektrik kesintisini GDZ Elektrik'in resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilir. Şirketin resmi sitesinde “Planlı Kesintiler” başlığı altında kesinti bilgilerine erişim imkanı bulunuyor.

Bu nedenle yalnızca mahalle adına bakmak yerine, kesintiden etkilenebilecek cadde ve sokak bilgisinin de kontrol edilmesi önem taşıyor. 12 Ağustos programında aynı ilçe içerisinde farklı mahallelerde farklı başlangıç ve bitiş saatleri bulunuyor.

Kaynak: GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi internet sitesi ve 12 Ağustos 2026 tarihli planlı kesinti programı.