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Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
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Türkiye'nin en sevilen jönlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir projeyle değil, sosyal medyada aldığı sürpriz kararla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 5 milyon takipçili resmi Instagram hesabını bir anda kapatan ünlü oyuncunun bu beklenmedik hamlesi hayranlarını şaşkına çevirdi.

Yıllardır şöhretini zirvede tutan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dijital dünyadan tamamen çekilme kararı aldı. Yaklaşık 5 milyon hayranının takip ettiği resmi Instagram hesabını aniden kapatan ünlü isim, takipçilerini merakta bıraktı. Hesabın herhangi bir kural ihlali ve siber saldırı nedeniyle değil, Tatlıtuğ'un kendi inisiyatifiyle kapatıldığı düşünülüyor.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİALAR

Sürpriz hamlenin hemen ardından sosyal medyada ve magazin kulislerinde birçok iddia gündeme geldi. Kimileri oyuncunun son dönemde sıkça konuşulan "partner" söylentilerinden bunaldığını iddia ederken, kimileri de Tatlıtuğ'un sosyal medyanın toksik ve yorucu atmosferinden tamamen uzaklaşarak dijital bir detoks yapmak istediğini savundu. Gözlerin çevrildiği Tatlıtuğ cephesinden ise hesabın neden kapatıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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